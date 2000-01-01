Órganos de participación

Consejo Asesor
Es un órgano consultivo o asesor que garantiza una amplia representación de la sociedad catalana en el funcionamiento de la UOC.
Miembros:
- Dos personas representantes designadas por el Parlamento de Cataluña:
- Maria Teixidor, fundadora de VUCA.
- Ricard Castellet, director de transformación digital en Gebro Pharma.
- Una persona representante de las universidades públicas de Cataluña, designada por el Consejo Interuniversitario de Cataluña:
- Mercè Puig, secretaria general del Consejo Interuniversitario de Cataluña.
- Dos personas representantes designadas por las organizaciones empresariales legalmente constituidas más representativas en Cataluña:
- Mar Alarcón, vicepresidenta de Foment del Treball Nacional.
- Joan Josep Berbel, en representación de PIMEC.
- Dos personas representantes designadas por las organizaciones sindicales legalmente constituidas más representativas en Cataluña:
- Albert Llargués, responsable de Políticas Educativas de CC. OO.
- Carlos de Pablo, secretario de Política Institucional de UGT.
- Una persona representante de los graduados y graduadas en la Universitat Oberta de Catalunya, que no sea estudiante en activo y que designe UOC Alumni:
- Roger Gomis, investigador especializado en la metástasis del cáncer.
- Cuatro personas representantes designadas directamente por el Patronato de la Fundació, entre las que se incluyan personas de los ámbitos de la educación, la investigación y la cultura:
- Xavier Prats Monné, experto en asuntos europeos y alto funcionario de la Comisión Europea. Presidente del Consejo Asesor.
- Judit Carrera, gestora y promotora cultural.
- Cristina Gallach, periodista y representante del Gobierno español.
- Cristina Manzano, periodista especializada en relaciones internacionales.
- El rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya:
- El director o directora general de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya:
El presidente o presidenta es nombrado por el Patronato de la FUOC entre los miembros del Consejo.
El secretario o secretaria del Consejo es el secretario o secretaria de la FUOC, con voz pero sin voto.
Funciones:
Los Estatutos de la Fundación y la Ley de Reconocimiento de la universidad prevén que la Fundació se dote de un órgano consultivo o asesor para garantizar una amplia representación de la sociedad catalana en el funcionamiento de la UOC.
Además de las tareas de asesoramiento y conexión con la sociedad, la función del Consejo de la FUOC es informar sobre el presupuesto, la programación y el nombramiento del rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.
Agenda: se reúne como mínimo una vez al año.