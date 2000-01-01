Órganos de participación

Es un órgano consultivo o asesor que garantiza una amplia representación de la sociedad catalana en el funcionamiento de la UOC.

Miembros:

El presidente o presidenta es nombrado por el Patronato de la FUOC entre los miembros del Consejo.

El secretario o secretaria del Consejo es el secretario o secretaria de la FUOC, con voz pero sin voto.

Funciones:

Los Estatutos de la Fundación y la Ley de Reconocimiento de la universidad prevén que la Fundació se dote de un órgano consultivo o asesor para garantizar una amplia representación de la sociedad catalana en el funcionamiento de la UOC.

Además de las tareas de asesoramiento y conexión con la sociedad, la función del Consejo de la FUOC es informar sobre el presupuesto, la programación y el nombramiento del rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Agenda: se reúne como mínimo una vez al año.

