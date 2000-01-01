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Òrgans de participació

La Universitat compta amb quatre grans òrgans de participació:

Consell Assessor

És un òrgan consultiu o assessor que garanteix una àmplia representació de la societat catalana en el funcionament de la UOC.

Membres:

  • Dues persones representants designades pel Parlament de Catalunya:
  • Una persona representant de les universitats públiques de Catalunya, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya:
  • Dues persones representants designades per les organitzacions empresarials legalment constituïdes més representatives a Catalunya:
  • Dues persones representants designades per les organitzacions sindicals legalment constituïdes més representatives a Catalunya:
  • Una persona representant dels graduats i graduades a la Universitat Oberta de Catalunya, que no sigui estudiant en actiu i que designi UOC Alumni:
    • Roger Gomis, investigador especialitzat en la metàstasi del càncer.
  • Quatre persones representants designades directament pel Patronat de la Fundació, que incloguin, entre altres, persones dels àmbits de l'educació, la recerca i la cultura:
  • El rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya:
  • El director o directora general de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya:

El president o presidenta és nomenat pel Patronat de la FUOC entre els membres del Consell.

El secretari o secretària del Consell és el secretari o secretària de la FUOC, amb veu però sense vot.

Funcions:

Els Estatuts de la Fundació i la Llei de reconeixement de la Universitat preveuen que la Fundació es dota d'un òrgan consultiu o assessor per tal de garantir una àmplia representació de la societat catalana en el funcionament de la UOC. 

A més de les tasques d'assessorament i connexió amb la societat, la funció del Consell de la FUOC és informar sobre el pressupost, la programació i el nomenament del rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Agenda: es reuneix com a mínim un cop a l'any.

Consell d'Universitat

És el màxim òrgan de participació de la comunitat universitària. 

Membres:

  • El rector o rectora, que el presideix. 
  • El secretari o secretària general. 
  • Està compost per un màxim de vuitanta-cinc (85) membres, dels quals fins a un màxim de trenta-cinc (35) són membres nats en funció del càrrec o designats pel rector o rectora, i fins a un màxim de cinquanta (50) són membres electes dels tres col·lectius que formen la comunitat universitària: el personal docent i investigador, el personal de gestió i l'estudiantat.

Funcions:

  • Debatre les línies estratègiques i els objectius de la Universitat.
  • Manifestar l'opinió sobre temes que afectin la Universitat i proposar les iniciatives que estimi oportunes.
  • Debatre els aspectes que afectin la carrera professional del personal acadèmic i de gestió.
  • Participar en la designació dels membres del Patronat previstos en l'article 9.3.c dels Estatuts de la Fundació en la forma que aquests determinen.
  • Ser escoltat en el nomenament, la renovació i el cessament del rector o rectora, de conformitat amb el que preveu l'article 23 dels Estatuts de la Fundació.
  • Tractar qualsevol altre tema proposat per la rectora o rector, pel Consell de Govern o pel Consell de Direcció.

Agenda: es reuneix anualment. 

Consell d'Estudiants

El Consell d'Estudiants és l'òrgan col·legiat de representació i coordinació del col·lectiu d'estudiants de la Universitat. 

Membres:

Està compost per membres escollits entre l'estudiantat, amb la durada i en la forma que determini la normativa de la Universitat. En aquesta elecció s'ha de respectar la proporció d'estudiants dels diferents estudis, inclosa l'Escola de Doctorat.

Funcions:

  • Defensar els interessos de l'estudiantat en els òrgans de govern.
  • Vetllar pel compliment i el respecte dels seus drets i deures.
  • Fer propostes als òrgans de govern en matèries relacionades amb les seves competències per incloure-les en l'ordre del dia.
  • Promoure activitats i fomentar la participació de l'estudiantat en la vida universitària.
  • Fomentar l'associacionisme estudiantil i la participació de l'estudiantat en la vida universitària.
  • Qualsevol altra funció que li assignin la legislació, aquestes normes d'organització i funcionament, i el seu reglament intern.

Agenda: es reuneix semestralment.

Consell Alumni

És l'òrgan de representació de la comunitat Alumni.

Membres

  • El rector o rectora, que el presideix.
  • El secretari o secretària general.
  • El vicerector o vicerectora competent en matèria d'estudiants.
  • El vicerector o vicerectora competent en matèria d'aliances, comunitat i cultura.
  • Vuit antics estudiants elegits per i entre els membres inscrits a la UOC Alumnni, d'acord amb la normativa electoral de la UOC.

Funcions:

  • Elaborar les propostes d'actuació de la UOC en referència a la xarxa UOC Alumni i als serveis cap als alumni.
  • Assessorar i informar els òrgans de govern de la UOC sobre tots els aspectes relacionats amb els alumni.
  • Designar les persones representants del col·lectiu d'alumni a qualsevol òrgan, comissió o grup de treball previst als Estatuts de la FUOC, a les NOF oa la resta de la normativa de la UOC.
  • Vetllar pel compliment de les funcions i els objectius de la UOC Alumni.
  • Crear comissions o grups de treball d'àmbit funcional o territorial i designar les persones responsables per assolir els objectius fixats.
  • Escoltar i recollir les propostes dels membres de la UOC Alumni.
  • Elaborar les propostes de modificació d'aquesta normativa i elevar-les a l'òrgan competent per aprovar-les.
  • Les altres funcions que se li puguin assignar.

Agenda: es reuneix semestralment.