Òrgans de participació

Consell Assessor
És un òrgan consultiu o assessor que garanteix una àmplia representació de la societat catalana en el funcionament de la UOC.
Membres:
- Dues persones representants designades pel Parlament de Catalunya:
- Maria Teixidor, fundadora de VUCA.
- Ricard Castellet, director de transformació digital a Gebro Pharma.
- Una persona representant de les universitats públiques de Catalunya, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya:
- Xavier Martínez-Celorrio, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya.
- Dues persones representants designades per les organitzacions empresarials legalment constituïdes més representatives a Catalunya:
- Mar Alarcón, vicepresidenta de Foment del Treball Nacional.
- Joan Josep Berbel, en representació de PIMEC.
- Dues persones representants designades per les organitzacions sindicals legalment constituïdes més representatives a Catalunya:
- Albert Llargués, responsable de Polítiques Educatives de CCOO.
- Carlos de Pablo, secretari de Política Institucional de la UGT.
- Una persona representant dels graduats i graduades a la Universitat Oberta de Catalunya, que no sigui estudiant en actiu i que designi UOC Alumni:
- Roger Gomis, investigador especialitzat en la metàstasi del càncer.
- Quatre persones representants designades directament pel Patronat de la Fundació, que incloguin, entre altres, persones dels àmbits de l'educació, la recerca i la cultura:
- Xavier Prats Monné, expert en afers europeus i alt funcionari de la Comissió Europea. President del Consell Assessor.
- Judit Carrera, gestora i promotora cultural.
- Cristina Gallach, periodista i representant del Govern espanyol.
- Cristina Manzano, periodista especialitzada en relacions internacionals.
- El rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya:
- El director o directora general de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya:
El president o presidenta és nomenat pel Patronat de la FUOC entre els membres del Consell.
El secretari o secretària del Consell és el secretari o secretària de la FUOC, amb veu però sense vot.
Funcions:
Els Estatuts de la Fundació i la Llei de reconeixement de la Universitat preveuen que la Fundació es dota d'un òrgan consultiu o assessor per tal de garantir una àmplia representació de la societat catalana en el funcionament de la UOC.
A més de les tasques d'assessorament i connexió amb la societat, la funció del Consell de la FUOC és informar sobre el pressupost, la programació i el nomenament del rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.
Agenda: es reuneix com a mínim un cop a l'any.