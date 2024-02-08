La transformación digital está cambiando la forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Cada día surgen nuevas profesiones y aumenta la necesidad de perfiles especializados que sepan desenvolverse en un entorno tecnológico en constante evolución. Según los datos del Mapa de Empleo de Fundación Telefónica (2024), los trabajos digitales se encuentran entre los más demandados en España, impulsados por la digitalización de las empresas, la inteligencia artificial y el crecimiento de los servicios en la nube.

En este artículo te contamos cuáles son los perfiles profesionales que están creciendo con más fuerza, qué competencias requieren y cómo la formación universitaria, como la que ofrece la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), puede ayudarte a acceder a estas oportunidades.

Los trabajos digitales más demandados

Si te estás preguntando hacia dónde puedes orientar tu carrera profesional, te conviene conocer qué perfiles tienen más demanda actualmente. Según el Mapa de Empleo de Fundación Telefónica, destacan los siguientes:

1. Desarrolladores de software y aplicaciones

Si te gusta crear soluciones digitales y programar, este puede ser tu terreno. Los desarrolladores están entre los perfiles más solicitados por empresas de todos los sectores.

Habilidades clave: manejo de lenguajes de programación como Python, Java o JavaScript, comprensión de metodologías ágiles y capacidad de trabajo en equipo.

2. Especialistas en datos

Los analistas de datos (data analysts) y los científicos de datos (data scientists) ayudan a tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Optimizan desde campañas de marketing hasta procesos internos.

Habilidades clave: análisis de datos, estadística, herramientas de visualización como Power BI o Tableau y conocimientos de aprendizaje automático (machine learning).

3. Expertos en ciberseguridad

Proteger la información se ha convertido en una prioridad. Los expertos en ciberseguridad previenen ataques y gestionan riesgos, y son un perfil esencial en todas las organizaciones.

Habilidades clave: seguridad de redes, auditorías de sistemas y protocolos de protección ante ataques informáticos.

4. Profesionales del marketing digital

El marketing ya no se concibe sin ser digital. Las empresas buscan especialistas en analítica web, optimización de buscadores (SEO), marketing en motores de búsqueda (SEM) y automatización de campañas.

Habilidades clave: herramientas de marketing digital (Google Analytics, Ads, CRM), creatividad aplicada a contenidos y análisis de datos.

5. Administradores de sistemas y nube

A medida que las empresas migran sus operaciones a la nube, estos profesionales aseguran que las plataformas digitales funcionen de manera óptima y segura.

Habilidades clave: administración de servidores, plataformas en la nube como AWS o Azure y resolución de incidencias técnicas.

6. Diseñadores UX/UI

La experiencia de usuario marca la diferencia. Los diseñadores UX/UI hacen que sitios web, aplicaciones y plataformas sean intuitivos, accesibles y atractivos.

Habilidades clave: diseño de interfaces, investigación de usuarios, prototipado y herramientas como Figma o Adobe XD.