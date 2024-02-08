Solicita información
La UOC, prestigio internacional reconocida por los principales rankings

Por qué los rankings son importantes para ti

Desde hace años, la UOC lidera los rankings de calidad universitaria a escala nacional, y también internacionalmente. Pero ¿sabes en qué te beneficia a ti? Te contamos por qué las instituciones independientes más prestigiosas sitúan la UOC como la universidad online líder en aprendizaje, empleabilidad y docencia y cómo puedes sacar provecho de esta reputación.

¿En qué te beneficia el liderazgo de la UOC en los rankings?

Más oportunidades laborales

Estudiar en una universidad bien posicionada como la UOC indica a las empresas que has tenido una formación exigente y de calidad.

Reconocimiento de tu título

Tu titulación será más valorada si la institución en la que te formas tiene prestigio global reconocido de la UOC.

Garantía de calidad docente

En la UOC te aseguras de que aprenderás con profesores expertos que lideran sus campos de conocimiento.

¿Qué dicen los rankings sobre la UOC?

Elegir universidad es una de las decisiones más relevantes de tu vida. Los rankings de calidad universitaria valoran el prestigio y la calidad de las universidades y sus titulaciones. Por este motivo, son una herramienta externa e independiente que te ayuda a decidir si la UOC es la universidad donde quieres crecer profesional y personalmente.

Ranking CYD 2025

La universidad online mejor valorada

En el Ranking CYD 2025, la UOC aparece destacada como la mejor universidad online de España. Obtiene el mejor rendimiento en transferencia de conocimiento y mejora su posición global año tras año.

Institución conectada con el mercado laboral.

Contenidos actualizados que responden a las demandas del mundo laboral.

Generación de conocimiento que impacta en ti.

U-Ranking 2025

Mejor universidad online

Según el U-Ranking 2025, la UOC es la mejor universidad online de España. Destaca especialmente por el alto índice de inserción laboral de sus estudiantes, que se sitúa por encima de la media española.

Estudiar en la UOC mejora tu perfil y tus opciones profesionales.

En la UOC desarrollas las competencias más buscadas por las empresas.

El perfil de estudiante de la UOC es atractivo para las empresas.

THE 2025

Top universidades españolas

La clasificación de la revista Times Higher Education 2025 es uno de los rankings más transparentes y prestigiosos del mundo. Sitúa la UOC como la primera universidad online de España, por encima de referentes mundiales como la Universidad Abierta del Reino Unido.

La UOC, una de las mejores universidades de España y del mundo.

La UOC destaca en excelencia y calidad.

Titulaciones de prestigio y valor internacional.

CWUR (World University Rankings) 2025

Top universidades del mundo

El ranking World University Rankings (CWUR 2025) destaca la UOC entre el 7,3 % de las mejores universidades del mundo, especialmente en referencia a la calidad del profesorado y el éxito profesional de nuestros antiguos alumnos (alumnis) en grandes empresas globales.

La UOC te ofrece una formación actualizada y de alto valor.

La calidad de nuestro profesorado es tu mejor garantía de aprendizaje.

Las titulaciones de la UOC son muy valorada en los procesos de selección de directivos.

El Mundo 2025

Nueve másteres destacados

El ranking de El Mundo 2025 selecciona nueve programas de máster de la UOC entre los mejores del mercado. La UOC destaca en áreas clave, como comunicación, derecho, psicología, tecnología y biociencias.

Garantía de elegir el mejor máster.

Programas que encajan con tus objetivos laborales.

Liderazgo en los principales ámbitos profesionales.

