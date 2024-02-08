En el ámbito de la formación online, la UOC es la única universidad que aparece de forma recurrente en franjas destacadas. En el ranking de la revista Times Higher Education, la UOC se sitúa entre las mejores universidades de España (presenciales y en línea) y supera a referentes históricos como la Universidad Abierta del Reino Unido. Según el ranking CWUR (World University Rankings 2025), la UOC está entre el 7,3 % de las mejores universidades del mundo.