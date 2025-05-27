La UOC, prestigi internacional reconegut pels principals rànquings

Per què els rànquings són importants per a tu
Des de fa anys, la UOC lidera els rànquings de qualitat universitària a escala nacional, i també internacionalment. Però saps en què et beneficia a tu? T'expliquem per què les institucions independents més prestigioses situen la UOC com la universitat online líder en aprenentatge, ocupabilitat i docència i com pots treure profit d'aquesta reputació.
En què et beneficia el lideratge de la UOC als rànquings?
Més oportunitats laborals
Estudiar en una universitat ben posicionada com la UOC indica a les empreses que has tingut una formació exigent i de qualitat.
Reconeixement del títol
La teva titulació serà més valorada si la institució en què t'has format té el prestigi global reconegut de la UOC.
Garantia de qualitat docent
A la UOC t'assegures que aprendràs amb professors experts que lideren els seus camps de coneixement.
Què diuen els rànquings sobre la UOC?
Triar universitat és una de les decisions més rellevants de la teva vida. Els rànquings de qualitat universitària valoren el prestigi i la qualitat de les universitats i les seves titulacions. Per aquest motiu, són una eina externa i independent que t'ajuda a decidir si la UOC és la universitat on vols créixer en l'àmbit professional i personal.
La universitat online més ben valorada
Al Ranking CYD 2025, la UOC apareix destacada com la millor universitat online de l'Estat espanyol. Obté el millor rendiment en transferència de coneixement i millora la seva posició global any rere any.
Institució connectada amb el mercat laboral.
Continguts actualitzats que responen a les demandes del món laboral.
Generació de coneixement que impacta en tu.
Millor universitat online
Segons l'U-Ranking 2025, la UOC és la millor universitat online de l'Estat espanyol. Destaca especialment per l'alt índex d'inserció laboral dels estudiants, que se situa per sobre de la mitjana espanyola.
Estudiar a la UOC millora el teu perfil i les teves opcions professionals.
A la UOC desenvolupes les competències més buscades per les empreses.
El perfil d'estudiant de la UOC és atractiu per a les empreses.
Top universitats espanyoles
La classificació de la revista Times Higher Education 2025 és un dels rànquings més transparents i prestigiosos del món. Situa la UOC com la primera universitat online de l'Estat espanyol, per sobre de referents mundials com la Universitat Oberta del Regne Unit.
La UOC, una de les millors universitats de l'Estat i del món.
La UOC destaca en excel·lència i qualitat.
Titulacions de prestigi i valor internacional.
Top universitats del món
El rànquing CWUR (World University Rankings) destaca la UOC entre el 7,3 % de les millors universitats del món, especialment en relació amb la qualitat del professorat i l'èxit professional dels nostres antics alumnes (alumnis) en grans empreses globals.
La UOC t'ofereix una formació actualitzada i d'alt valor.
La qualitat del nostre professorat és la millor garantia d'aprenentatge.
Les titulacions de la UOC són molt valorades en els processos de selecció de directius.
Nou màsters destacats
El rànquing d'El Mundo 2025 selecciona nou programes de màster de la UOC entre els millors del mercat. La UOC destaca en àrees clau, com la comunicació, el dret, la psicologia, la tecnologia i les biociències.
Garantia de triar el millor màster.
Programes que encaixen amb els teus objectius laborals.
Lideratge en els principals àmbits professionals.
Preguntes freqüents sobre qualitat i rànquings
Forma't en una universitat de prestigi
Els rànquings avalen la UOC com la millor universitat online de l'Estat espanyol. Si apostes per la UOC, apostes per tu.
Graus universitaris
Màsters universitaris
Cursos de formació contínua
Vols més informació?
Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC