Los doctorados a distancia de la UOC son los programas de formación superior que te proporcionan las habilidades y las técnicas dirigidas a la investigación.

Los programas de doctorado online de la UOC te ofrecen la flexibilidad de una metodología 100 % online. Desde el Campus Virtual dispones de los recursos formativos, el acompañamiento de un tutor o tutora, el apoyo del equipo docente y los espacios para compartir puntos de vista con compañeros y compañeras.