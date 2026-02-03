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Elige tu Doctorado

¿Qué son los doctorados online?

Los doctorados a distancia de la UOC son los programas de formación superior que te proporcionan las habilidades y las técnicas dirigidas a la investigación. 

Los programas de doctorado online de la UOC te ofrecen la flexibilidad de una metodología 100 % online. Desde el Campus Virtual dispones de los recursos formativos, el acompañamiento de un tutor o tutora, el apoyo del equipo docente y los espacios para compartir puntos de vista con compañeros y compañeras.

Sin clases ni horarios

Modalidad 100% online

9 programas de doctorado

Estudia un doctorado online en la UOC

Descubre la oferta formativa de programas de doctorado online que puedes estudiar en la UOC: Administración y Dirección de Empresas (interuniversitario); Bioinformática (interuniversitario): Derecho, Política y Economía; Educación y TIC (E-learning); Humanidades y Comunicación; Salud y Psicología; Sociedad de la Información y el Conocimiento; Sociedad, Tecnología y Cultura; Tecnologías de la Información y de Redes, y Turismo (interuniversitario).

Líneas de investigación

Los programas de doctorado tienen unas líneas de investigación y cada una de ellas cuenta con unas propuestas de tesis ofrecidas por el personal docente investigador de la Universidad. Consulta las propuestas de tesis en este enlace y contacta con la investigadora o investigador responsable.

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Conoce la Escuela de Doctorado a distancia de la UOC

Es la entidad que coordina y organiza los estudios de doctorado. La Escuela de Doctorado trabaja con los Estudios de todas las disciplinas.

El objetivo de la Escuela de Doctorado es crear una estructura para los programas de doctorado oficial online de la UOC y desarrollar una estrategia de investigación. Además, promueve entornos adecuados para llevar a cabo una investigación innovadora y de calidad.

Universidad 100 % online
La UOC, la mejor universidad online

Somos la universidad online de España mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria, como el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o el U-Ranking 2025.

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¿Por qué escoger la UOC?

Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas

77 % volvería a elegir la UOC

81 % está satisfecho con la titulación obtenida

Reconocimiento por parte de las empresas

Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones

Comunidad académica amplia

Más de 97.500 estudiantes activos

133.00 personas tituladas

Metodología online de calidad

Modelo educativo centrado en el estudiante

Acompañamiento docente personalizado

Una metodología compatible con la vida laboral

91 % compagina estudios con trabajo

Premios y reconocimientos internacionales

A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social