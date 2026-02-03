Elige tu Doctorado
¿Qué son los doctorados online?
Los doctorados a distancia de la UOC son los programas de formación superior que te proporcionan las habilidades y las técnicas dirigidas a la investigación.
Los programas de doctorado online de la UOC te ofrecen la flexibilidad de una metodología 100 % online. Desde el Campus Virtual dispones de los recursos formativos, el acompañamiento de un tutor o tutora, el apoyo del equipo docente y los espacios para compartir puntos de vista con compañeros y compañeras.
Sin clases ni horarios
Modalidad 100% online
9 programas de doctorado
Estudia un doctorado online en la UOC
Descubre la oferta formativa de programas de doctorado online que puedes estudiar en la UOC: Administración y Dirección de Empresas (interuniversitario); Bioinformática (interuniversitario): Derecho, Política y Economía; Educación y TIC (E-learning); Humanidades y Comunicación; Salud y Psicología; Sociedad de la Información y el Conocimiento; Sociedad, Tecnología y Cultura; Tecnologías de la Información y de Redes, y Turismo (interuniversitario).
Líneas de investigación
Los programas de doctorado tienen unas líneas de investigación y cada una de ellas cuenta con unas propuestas de tesis ofrecidas por el personal docente investigador de la Universidad. Consulta las propuestas de tesis en este enlace y contacta con la investigadora o investigador responsable.
Conoce la Escuela de Doctorado a distancia de la UOC
Es la entidad que coordina y organiza los estudios de doctorado. La Escuela de Doctorado trabaja con los Estudios de todas las disciplinas.
El objetivo de la Escuela de Doctorado es crear una estructura para los programas de doctorado oficial online de la UOC y desarrollar una estrategia de investigación. Además, promueve entornos adecuados para llevar a cabo una investigación innovadora y de calidad.
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social