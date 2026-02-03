Tria el teu Doctorat
Què són els doctorats online?
Els doctorats a distància de la UOC són els programes de formació superior que et proporcionen les habilitats i les tècniques dirigides a la investigació.
Els programes de doctorat online de la UOC t'ofereixen la flexibilitat d'una metodologia 100 % online. Des del Campus Virtual disposes dels recursos formatius, l'acompanyament d'un tutor o tutora, el suport de l'equip docent i els espais per compartir punts de vista amb companys i companyes.
Sense classes ni horaris
Modalitat 100% online
9 programes de doctorat
Estudia un doctorat online a la UOC
Descobreix l'oferta formativa de programes de doctorat online que pots estudiar a la UOC: Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari); Bioinformàtica (interuniversitari); Dret, Política i Economia; Educació i TIC (E-learning); Humanitats i Comunicació; Salut i Psicologia; Societat de la Informació i el Coneixement; Societat, Tecnologia i Cultura; Tecnologies de la Informació i de Xarxes, i Turisme (interuniversitari).
Línies de recerca
Els programes de doctorat tenen unes línies de recerca i cada una d'elles té unes propostes de tesi que ofereix el personal docent investigador de la Universitat. Consulta les propostes de tesi en aquest enllaç i contacta amb la investigadora o investigador responsable.
Coneix l'Escola de Doctorat a distància de la UOC
És l'entitat que coordina i organitza els estudis de doctorat. L'Escola de Doctorat treballa amb els Estudis de totes les disciplines.
L'objectiu de l'Escola de Doctorat és crear una estructura per als programes de doctorat oficial online de la UOC i desenvolupar una estratègia de recerca. A més, promou entorns adequats per dur a terme una recerca innovadora i de qualitat.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social