Sol·licita informació
Campus

Tria el teu Doctorat

Què són els doctorats online?

Els doctorats a distància de la UOC són els programes de formació superior que et proporcionen les habilitats i les tècniques dirigides a la investigació. 

Els programes de doctorat online de la UOC t'ofereixen la flexibilitat d'una metodologia 100 % online. Des del Campus Virtual disposes dels recursos formatius, l'acompanyament d'un tutor o tutora, el suport de l'equip docent i els espais per compartir punts de vista amb companys i companyes.

Sense classes ni horaris

Modalitat 100% online

9 programes de doctorat

Estudia un doctorat online a la UOC

Descobreix l'oferta formativa de programes de doctorat online que pots estudiar a la UOC: Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari); Bioinformàtica (interuniversitari); Dret, Política i Economia; Educació i TIC (E-learning); Humanitats i Comunicació; Salut i Psicologia; Societat de la Informació i el Coneixement; Societat, Tecnologia i Cultura; Tecnologies de la Informació i de Xarxes, i Turisme (interuniversitari).

Línies de recerca

Els programes de doctorat tenen unes línies de recerca i cada una d'elles té unes propostes de tesi que ofereix el personal docent investigador de la Universitat. Consulta les propostes de tesi en aquest enllaç i contacta amb la investigadora o investigador responsable.

HQkUkbTv1VE

Coneix l'Escola de Doctorat a distància de la UOC

És l'entitat que coordina i organitza els estudis de doctorat. L'Escola de Doctorat treballa amb els Estudis de totes les disciplines.

L'objectiu de l'Escola de Doctorat és crear una estructura per als programes de doctorat oficial online de la UOC i desenvolupar una estratègia de recerca. A més, promou entorns adequats per dur a terme una recerca innovadora i de qualitat.

Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

img

Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social