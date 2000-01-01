Cuestiones generales
En el momento de establecer una enumeración se plantean las siguientes cuestiones:
Puntuación entre el fragmento introductorio y la lista de elementos enumerados
En las enumeraciones dispuestas en párrafos aparte, que son las que se analizan aquí, se suelen poner dos puntos, porque destacan el carácter enumerativo de la lista.
Puntuación final de cada uno de los elementos de la lista
Esta puntuación depende de la complejidad y del grado de dependencia entre los apartados, es decir, de la voluntad de establecer más o menos continuidad entre estos apartados y de si contienen un verbo conjugado o no. Véase el cuadro del apartado Enumeraciones introducidas por dos puntos.
Uso de mayúscula o minúscula al principio de cada apartado
La mayúscula es siempre una solución optativa, salvo cuando uno de los elementos acaba con punto, caso en el que es obligatoria por coherencia. Véase el cuadro del apartado Enumeraciones introducidas por dos puntos.
Correcta imbricación de la frase introductoria y los elementos de la enumeración
Debe ligarse bien la frase introductoria con los distintos puntos, es decir, tiene que poder leerse cada apartado a continuación del enunciado, de manera que el resultado sea una frase comprensible y sintácticamente bien construida.
Cada actividad incluirá:
objetivos de la actividad,
que especifique con qué contenidos se relaciona,
tiempo de dedicación necesario,
criterios de evaluación para valorarla.
Debe decirse:
objetivos que tiene [nunca se diría: Cada actividad incluirá objetivos de la actividad];
contenidos con los que se relaciona [tampoco se diría: Cada actividad incluirá que especifique con qué contenidos se relaciona].
Homogeneidad de los apartados
Los diferentes apartados deben ser coherentes entre sí, es decir, deben empezar con un elemento de la misma categoría (todos con verbo conjugado, todos con infinitivo, todos con nombre o todos con una frase, pero no cada uno de una manera), y deben estar puntuados igual (que acaben todos con coma, o punto y coma, o punto; salvo el último, que suele acabarse con punto porque es el elemento que cierra el párrafo).
La dirección valorará qué formación necesita cada persona de su equipo y priorizará las acciones teniendo en cuenta:
- Que la acción formativa esté justificada por las responsabilidades que la persona tiene en su puesto de trabajo.
Las necesidades del servicio y las posibilidades de realizarlas en las fechas previstas.
[Debe decirse:]
- Que haya posibilidades de responder a las necesidades del servicio en las fechas previstas [los dos puntos deben empezar con elementos de la misma categoría].