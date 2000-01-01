En el momento de establecer una enumeración se plantean las siguientes cuestiones:

Puntuación entre el fragmento introductorio y la lista de elementos enumerados

En las enumeraciones dispuestas en párrafos aparte, que son las que se analizan aquí, se suelen poner dos puntos, porque destacan el carácter enumerativo de la lista.

Puntuación final de cada uno de los elementos de la lista



Esta puntuación depende de la complejidad y del grado de dependencia entre los apartados, es decir, de la voluntad de establecer más o menos continuidad entre estos apartados y de si contienen un verbo conjugado o no. Véase el cuadro del apartado Enumeraciones introducidas por dos puntos.

Uso de mayúscula o minúscula al principio de cada apartado



La mayúscula es siempre una solución optativa, salvo cuando uno de los elementos acaba con punto, caso en el que es obligatoria por coherencia. Véase el cuadro del apartado Enumeraciones introducidas por dos puntos .

Correcta imbricación de la frase introductoria y los elementos de la enumeración



Debe ligarse bien la frase introductoria con los distintos puntos, es decir, tiene que poder leerse cada apartado a continuación del enunciado, de manera que el resultado sea una frase comprensible y sintácticamente bien construida.