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Enumeraciones

Cuestiones generales

En el momento de establecer una enumeración se plantean las siguientes cuestiones:

Puntuación entre el fragmento introductorio y la lista de elementos enumerados

En las enumeraciones dispuestas en párrafos aparte, que son las que se analizan aquí, se suelen poner dos puntos, porque destacan el carácter enumerativo de la lista.

Puntuación final de cada uno de los elementos de la lista

Esta puntuación depende de la complejidad y del grado de dependencia entre los apartados, es decir, de la voluntad de establecer más o menos continuidad entre estos apartados y de si contienen un verbo conjugado o no. Véase el cuadro del apartado Enumeraciones introducidas por dos puntos.

Uso de mayúscula o minúscula al principio de cada apartado

La mayúscula es siempre una solución optativa, salvo cuando uno de los elementos acaba con punto, caso en el que es obligatoria por coherencia. Véase el cuadro del apartado Enumeraciones introducidas por dos puntos.

Correcta imbricación de la frase introductoria y los elementos de la enumeración

Debe ligarse bien la frase introductoria con los distintos puntos, es decir, tiene que poder leerse cada apartado a continuación del enunciado, de manera que el resultado sea una frase comprensible y sintácticamente bien construida.

Cada actividad incluirá:

objetivos de la actividad,
que especifique con qué contenidos se relaciona,
tiempo de dedicación necesario,
criterios de evaluación para valorarla.

Debe decirse:

objetivos que tiene [nunca se diría: Cada actividad incluirá objetivos de la actividad];
contenidos con los que se relaciona [tampoco se diría: Cada actividad incluirá que especifique con qué contenidos se relaciona].

Homogeneidad de los apartados

Los diferentes apartados deben ser coherentes entre sí, es decir, deben empezar con un elemento de la misma categoría (todos con verbo conjugado, todos con infinitivo, todos con nombre o todos con una frase, pero no cada uno de una manera), y deben estar puntuados igual (que acaben todos con coma, o punto y coma, o punto; salvo el último, que suele acabarse con punto porque es el elemento que cierra el párrafo).

La dirección valorará qué formación necesita cada persona de su equipo y priorizará las acciones teniendo en cuenta:

  • Que la acción formativa esté justificada por las responsabilidades que la persona tiene en su puesto de trabajo.
  • Las necesidades del servicio y las posibilidades de realizarlas en las fechas previstas.

[Debe decirse:]

  • Que haya posibilidades de responder a las necesidades del servicio en las fechas previstas [los dos puntos deben empezar con elementos de la misma categoría].

Enumeraciones introducidas por dos puntos

Como en textos con muchas enumeraciones puede ser ventajoso aplicar siempre la misma puntuación, este cuadro quiere dar una serie de indicaciones en este sentido. Aun así, esto no quiere decir que tenga que rehacerse cualquier enumeración de un original que no se ajuste cien por cien a estas indicaciones, sino que debería ser una guía para los casos en los que se detecten incoherencias en la construcción y la puntuación de los apartados. Por tanto, no establece criterios ni normas obligatorias que deban aplicarse de una manera automática, ya que tampoco incluye exhaustivamente todas las posibilidades.

 Mucha relación entre los apartadosPoca relación entre los apartados
Apartados con verbo y complementos

Minúscula inicial, una coma entre apartados y un punto en el último apartado de la enumeración. (Si hay algún apartado con comas, se pone un punto y coma entre los diferentes apartados y un punto en el último apartado de la enumeración).  Puede ser el caso de un ejercicio o de las instrucciones.


Instrucciones para la corrección de textos:

seleccionar la palabra incorrecta,

corregir la palabra,

archivar el documento.
Mayúscula inicial y un punto al final de cada apartado. Puede ser el caso de un conjunto de conclusiones o de los objetivos de un módulo.
Este curso tiene los siguientes objetivos:

1. Determinar los factores que influyen en el rendimiento grupal.

2. Analizar las ventajas de la cooperación.

3. Conocer algunas de las variables ambientales que pueden influir en las personas y en los grupos.
    Apartados sin verbo

    Minúscula inicial, una coma entre apartados y un punto en el último apartado de la enumeración. (Si hay algún apartado con comas, se pone un punto y coma entre apartados y un punto en el último apartado de la enumeración). Puede ser el caso de la enumeración de las fases de un proceso.


    Etapas de la vida:

    infancia,

    madurez,

    vejez.

    Minúscula y sin ningún tipo de puntuación entre apartados. Puede ser el caso de una lista, una enumeración de una serie de ingredientes.


    Ingredientes:

    4 huevos

    3 tazas de harina

    1 vaso de agua