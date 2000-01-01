Símbols més habituals
|abans de Crist
|aC
|abans del migdia (ante meridiem)
|am
|a. m. (abreviatura)
|abril
|AB
|abr. (abreviatura)
|agost
|AG
|ag. (abreviatura)
|aigua
|H2O
|alemany
|de
|al. (abreviatura)
|ampere
|A
|anglès
|en
|angl. (abreviatura)
|ante meridiem ('abans del migdia')
|am
|a. m. (abreviatura)
|àrea
|a
|arrova
|@
|atmosfera
|atm
|bit
|b
|bits per segon
|bps
|byte
|B
|català
|ca
|cat. (abreviatura)
|centilitre
|cl
|centímetre
|cm
|centímetre cúbic
|cm3
|codi postal
|CP
|corona danesa
|KRD o bé DKK
|corona noruega
|KRN o bé NOK
|corona sueca
|KRS o bé SEK
|decàmetre
|dam
|decibel
|dB
|decigram
|dg
|decilitre
|dl
|decímetre
|dm
|desembre
|DS
|des. (abreviatura)
|després de Crist
|dC
|després del migdia (post meridiem)
|pm
|p. m. (abreviatura)
|dòlar
|$ o bé USD
|dòlar australià
|$A o bé AUD
|dòlar canadenc
|$CAN o bé CAD
|espanyol
|es
|esp. (abreviatura)
|est
|E
|est-nord-est
|ENE
|est-sud-est
|ESE
|euro
|€ o bé EUR
|febrer
|FB
|febr. (abreviatura)
|franc suís
|FS o bé CHF
|francès
|fr
|fr. (abreviatura)
|gener
|GN
|gen. (abreviatura)
|giga
|G
|gigabyte
|GB
|gram
|g
|grau
|°
|grau Celsius
|°C
|hectàrea
|ha
|hectogram
|hg
|hectolitre
|hl
|hectòmetre
|hm
|hertz
|Hz
|hidrogen
|H
|hora
|h
|hospital
|H
|hosp. (abreviatura)
|hotel
|H
|i comercial (ampersand)
|&
|ien
|¥ o bé JPY
|italià
|it
|it. (abreviatura)
|juliol
|JL
|jul. (abreviatura)
|juny
|JN
|litre
|L o bé l
|lliura esterlina
|£ o bé GBP
|maig
|MG
|març
|MÇ
|mega, milió
|M
|megabyte
|MB
|megahertz
|MHz
|metre
|m
|metre quadrat
|m2
|metres per segon
|m/s
|micro-
|µ
|milió, mega
|M
|mil·ligram
|mg
|mil·lilitre
|ml
|mil·límetre
|mm
|minut (de temps)
|min
|minut geomètric
|'
|nord
|N
|nord-est
|NE
|nord-nord-est
|NNE
|nord-nord-oest
|NNO o bé NNW
|nord-oest
|NO o bé NW
|nota bene ('pareu atenció')
|NB
|n. b. (abreviatura)
|novembre
|NV
|nov. (abreviatura)
|octubre
|OC
|oct. (abreviatura)
|oest
|O o bé W
|oest-nord-oest
|ONO o bé WNW
|oest-sud-oest
|OSO o bé WSW
|or
|Au
|oxigen
|O
|paràgraf
|§
|percentatge
|%
|pesseta/es
|PTA
|pta., ptes. (abreviatura)
|plata
|Ag
|post meridiem ('després del migdia')
|pm
|p. m. (abreviatura)
|potassi
|K
|quilobit
|kb
|quilobyte
|kB
|quilogram
|kg
|quilòmetre
|km
|quilòmetre quadrat
|km2
|quilòmetres per hora
|km/h
|quilowatt
|kW
|quilowatt hora
|kWh
|revolució (mecànica)
|r
|revolucions per minut
|rpm
|revolucions per segon
|rps
|segon (de temps)
|s
|segon geomètric
|''
|setembre
|ST
|set. (abreviatura)
|societat anònima
|SA
|societat civil privada
|SCP
|societat limitada
|SL
|sofre
|S
|sud
|S
|sud-est
|SE
|sud-oest
|SO o bé SW
|sud-sud-est
|SSE
|sud-sud-oest
|SSO o bé SSW
|sulfat potàssic
|K2SO4
|tant per cent
|%
|tant per mil
|‰
|tona
|T
|volt
|V
|watt, vat
|W
|ampere
|A
|àrea
|a
|atmosfera
|atm
|bit
|b
|bits per segon
|bps
|byte
|B
|centilitre
|cl
|centímetre
|cm
|centímetre cúbic
|cm3
|decàmetre
|dam
|decibel
|dB
|decigram
|dg
|decilitre
|dl
|decímetre
|dm
|giga
|G
|gigabyte
|GB
|gram
|g
|grau
|°
|grau Celsius
|°C
|hectàrea
|ha
|hectogram
|hg
|hectolitre
|hl
|hectòmetre
|hm
|hertz
|Hz
|litre
|L o bé l
|mega, milió
|M
|megabyte
|MB
|megahertz
|MHz
|metre
|m
|metre quadrat
|m2
|metres per segon
|m/s
|micro-
|µ
|milió, mega
|M
|mil·ligram
|mg
|mil·lilitre
|ml
|mil·límetre
|mm
|minut (de temps)
|min
|minut geomètric
|'
|quilogram
|kg
|quilòmetre
|km
|quilòmetre quadrat
|km2
|quilòmetres per hora
|km/h
|quilowatt
|kW
|quilowatt hora
|kWh
|revolució (mecànica)
|r
|revolucions per minut
|rpm
|revolucions per segon
|rps
|segon (de temps)
|s
|segon geomètric
|''
|tona
|T
|volt
|V
|watt, vat
|W
|est
|E
|est-nord-est
|ENE
|est-sud-est
|ESE
|nord
|N
|nord-est
|NE
|nord-nord-est
|NNE
|nord-nord-oest
|NNO o bé NNW
|nord-oest
|NO o bé NW
|oest
|O o bé W
|oest-nord-oest
|ONO o bé WNW
|oest-sud-oest
|OSO o bé WSW
|sud
|S
|sud-est
|SE
|sud-oest
|SO o bé SW
|sud-sud-est
|SSE
|sud-sud-oest
|SSO o bé SSW
|aigua
|H2O
|hidrogen
|H
|or
|Au
|oxigen
|O
|plata
|Ag
|potassi
|K
|sofre
|S
|sulfat potàssic
|K2SO4
|corona danesa
|KRD o bé DKK
|corona noruega
|KRN o bé NOK
|corona sueca
|KRS o bé SEK
|dòlar
|$ o bé USD
|dòlar australià
|$A o bé AUD
|dòlar canadenc
|$CAN o bé CAD
|euro
|€ o bé EUR
|franc suís
|FS o bé CHF
|ien
|¥ o bé JPY
|lliura esterlina
|£ o bé GBP
|pesseta/es
|PTA
|pta., ptes. (abreviatura)