Campus

Símbols més habituals

abans de CristaC
abans del migdia (ante meridiem)ama. m. (abreviatura)
abrilABabr. (abreviatura)
agostAGag. (abreviatura)
aiguaH2O
alemanydeal. (abreviatura)
ampereA
anglèsenangl. (abreviatura)
ante meridiem ('abans del migdia')ama. m. (abreviatura)
àreaa
arrova@
atmosferaatm

 

bitb
bits per segonbps
byteB

 

catalàcacat. (abreviatura)
centilitrecl
centímetrecm
centímetre cúbiccm3
codi postalCP
corona danesaKRD o bé DKK
corona noruegaKRN o bé NOK
corona suecaKRS o bé SEK

 

decàmetredam
decibeldB
decigramdg
decilitredl
decímetredm
desembreDSdes. (abreviatura)
després de CristdC
després del migdia (post meridiem)pmp. m. (abreviatura)
dòlar$ o bé USD
dòlar australià$A o bé AUD
dòlar canadenc$CAN o bé CAD

 

espanyolesesp. (abreviatura)
estE
est-nord-estENE
est-sud-estESE
euroo bé EUR

 

febrerFBfebr. (abreviatura)
franc suísFS o bé CHF
francèsfrfr. (abreviatura)

 

generGNgen. (abreviatura)
gigaG
gigabyteGB
gramg
grau°
grau Celsius°C

 

hectàreaha
hectogramhg
hectolitrehl
hectòmetrehm
hertzHz
hidrogenH
horah
hospitalHhosp. (abreviatura)
hotelH

 

i comercial (ampersand)&
ien¥ o bé JPY
italiàitit. (abreviatura)

 

juliolJLjul. (abreviatura)
junyJN
litreL o bé l
lliura esterlina£ o bé GBP

 

maigMG
març
mega, milióM
megabyteMB
megahertzMHz
metrem
metre quadratm2
metres per segonm/s
micro-µ
milió, megaM
mil·ligrammg
mil·lilitreml
mil·límetremm
minut (de temps)min
minut geomètric'

 

nordN
nord-estNE
nord-nord-estNNE
nord-nord-oestNNO o bé NNW
nord-oestNO o bé NW
nota bene ('pareu atenció')NBn. b. (abreviatura)
novembreNVnov. (abreviatura)

 

octubreOCoct. (abreviatura)
oestO o bé W
oest-nord-oestONO o bé WNW
oest-sud-oestOSO o bé WSW
orAu
oxigenO

 

paràgraf§
percentatge%
pesseta/esPTApta., ptes. (abreviatura)
plataAg
post meridiem ('després del migdia')pmp. m. (abreviatura)
potassiK

 

quilobitkb
quilobytekB
quilogramkg
quilòmetrekm
quilòmetre quadratkm2
quilòmetres per horakm/h
quilowattkW
quilowatt horakWh
revolució (mecànica)r
revolucions per minutrpm
revolucions per segonrps

 

segon (de temps)s
segon geomètric''
setembreSTset. (abreviatura)
societat anònimaSA
societat civil privadaSCP
societat limitadaSL
sofreS
sudS
sud-estSE
sud-oestSO o bé SW
sud-sud-estSSE
sud-sud-oestSSO o bé SSW
sulfat potàssicK2SO4

 

tant per cent%
tant per mil
tonaT

 

voltV

 

watt, vatW
ampereA
àreaa
atmosferaatm
bitb
bits per segonbps
byteB
centilitrecl
centímetrecm
centímetre cúbiccm3
decàmetredam
decibeldB
decigramdg
decilitredl
decímetredm
gigaG
gigabyteGB
gramg
grau°
grau Celsius°C
hectàreaha
hectogramhg
hectolitrehl
hectòmetrehm
hertzHz
litreL o bé l
mega, milióM
megabyteMB
megahertzMHz
metrem
metre quadratm2
metres per segonm/s
micro-µ
milió, megaM
mil·ligrammg
mil·lilitreml
mil·límetremm
minut (de temps)min
minut geomètric'
quilogramkg
quilòmetrekm
quilòmetre quadratkm2
quilòmetres per horakm/h
quilowattkW
quilowatt horakWh
revolució (mecànica)r
revolucions per minutrpm
revolucions per segonrps
segon (de temps)s
segon geomètric''
tonaT
voltV
watt, vatW

 

estE
est-nord-estENE
est-sud-estESE
nordN
nord-estNE
nord-nord-estNNE
nord-nord-oestNNO o bé NNW
nord-oestNO o bé NW
oestO o bé W
oest-nord-oestONO o bé WNW
oest-sud-oestOSO o bé WSW
sudS
sud-estSE
sud-oestSO o bé SW
sud-sud-estSSE
sud-sud-oestSSO o bé SSW

 

aiguaH2O
hidrogenH
orAu
oxigenO
plataAg
potassiK
sofreS
sulfat potàssicK2SO4

 

corona danesaKRD o bé DKK
corona noruegaKRN o bé NOK
corona suecaKRS o bé SEK
dòlar$ o bé USD
dòlar australià$A o bé AUD
dòlar canadenc$CAN o bé CAD
euroo bé EUR
franc suísFS o bé CHF
ien¥ o bé JPY
lliura esterlina£ o bé GBP
pesseta/esPTApta., ptes. (abreviatura)

 