Símbolos más habituales
|abril
|AB
|abr. (abreviatura)
|agosto
|AG
|ag. (abreviatura)
|agua
|H2O
|alemán
|de
|al. (abreviatura)
|amperio
|A
|ante meridiem ('antes del mediodía')
|am
|a. m. (abreviatura)
|antes del mediodía (ante meridiem)
|am
|a. m. (abreviatura)
|área
|a
|a. (abreviatura)
|arroba
|@
|atmósfera
|atm
|azufre
|S
|bit
|b
|bits por segundo
|bps
|byte
|B
|catalán
|ca
|cat. (abreviatura)
|centilitro
|cl
|centímetro
|cm
|centímetro cúbico
|cm3
|corona danesa
|KRD o bien DKK
|corona noruega
|KRN o bien NOK
|corona sueca
|KRS o bien SEK
|decámetro
|dam
|decibelio
|dB
|decigramo
|dg
|decilitro
|dl o bien dL
|decímetro
|dm
|diciembre
|DI
|dic. (abreviatura)
|después del mediodía (post meridiem)
|pm
|p. m. (abreviatura)
|dólar
|$ o bien USD
|dólar australiano
|$A o bien AUD
|dólar canadiense
|$CAN o bien CAD
|domingo
|DO
|dom. (abreviatura)
|enero
|EN
|en. (abreviatura)
|español
|es
|esp. (abreviatura)
|este
|E
|estenordeste
|ENE
|estesudeste
|ESE
|euro
|€ o bien EUR
|febrero
|FE
|febr. (abreviatura)
|francés
|fr
|fr. (abreviatura)
|franco suizo
|FS o bien CHF
|giga
|G
|gigabyte
|GB
|grado
|°
|grado Celsius
|°C
|gramo
|g
|hectárea
|ha
|hectogramo
|hg
|hectolitro
|hl
|hectómetro
|hm
|hertz
|Hz
|hidrógeno
|H
|hora
|h
|hospital
|H
|hosp. (abreviatura)
|hotel
|H
|inglés
|en
|ingl. (abreviatura)
|italiano
|it
|it. (abreviatura)
|jueves
|JU
|j. (abreviatura)
|julio
|JL
|jul. (abreviatura)
|junio
|JN
|jun. (abreviatura)
|kilobit
|kb
|kilobyte
|kB
|kilogramo
|kg
|kilómetro
|km
|kilómetro cuadrado
|km2
|kilómetros por hora
|km/h
|kilovatio
|kW
|kilovatio hora
|kWh
|libra esterlina
|£ o bien GBP
|litro
|L o bien l
|lunes
|LU
|lun. (abreviatura)
|martes
|MA
|mart. (abreviatura)
|marzo
|MA
|mzo. (abreviatura)
|mayo
|MY
|my. (abreviatura)
|mega, millón
|M
|megabyte
|MB
|megahercio
|MHz
|metro
|m
|metro cuadrado
|m2
|metros por segundo
|m/s
|micro-
|µ
|miércoles
|MI
|miérc. (abreviatura)
|millón, mega
|M
|miligramo
|mg
|mililitro
|ml
|milímetro
|mm
|minuto (de tiempo)
|min
|minuto geométrico
|'
|nordeste
|NE
|nornordeste
|NNE
|nornoroeste
|NNO o bien NNW
|noroeste
|NO o bien NW
|norte
|N
|noviembre
|NO
|nov. (abreviatura)
|octubre
|OC
|oct. (abreviatura)
|oeste
|O o bien W
|oestenoroeste
|ONO o bien WNW
|oestesudoeste
|OSO o bien WSW
|oro
|Au
|oxígeno
|O
|párrafo
|§
|párr. (abreviatura)
|peseta/s
|PTA
|pta./ptas. (abreviatura)
|plata
|Ag
|porcentaje
|%
|post meridiem ('después del mediodía')
|pm
|p. m. (abreviatura)
|potasio
|K
|revolución (mecánica)
|r
|revoluciones por minuto
|rpm
|revoluciones por segundo
|rps
|sábado
|SA
|sáb. (abreviatura)
|segundo (de tiempo)
|s
|segundo geométrico
|''
|septiembre
|SE
|sept. (abreviatura)
|sudeste
|SE
|sudoeste
|SO o bien SW
|sudsudeste
|SSE
|sudsudoeste
|SSO o bien SSW
|sulfato potásico
|K2SO4
|sur
|S
|tanto por ciento
|%
|tanto por mil
|‰
|tonelada
|t
|vatio
|w
|viernes
|VI
|vnes. (abreviatura)
|voltio
|V
|y comercial (ampersand)
|&
|yen
|¥ o bien JPY
|amperio
|A
|área
|a
|a. (abreviatura)
|atmósfera
|atm
|bit
|b
|bits por segundo
|bps
|byte
|B
|centilitro
|cl
|centímetro
|cm
|centímetro cúbico
|cm3
|decámetro
|dam
|decibelio
|dB
|decigramo
|dg
|decilitro
|dl
|decímetro
|dm
|giga
|G
|gigabyte
|GB
|grado
|°
|grado Celsius
|°C
|gramo
|g
|hectárea
|ha
|hectogramo
|hg
|hectolitro
|hl
|hectómetro
|hm
|hercio
|Hz
|kilogramo
|kg
|kilómetro
|km
|kilómetro cuadrado
|km2
|kilómetro por hora
|km/h
|kilovatio
|kW
|kilovatio hora
|kWh
|litro
|L o bien l
|mega, millón
|M
|megabyte
|MB
|megahercio
|MHz
|metro
|m
|metro cuadrado
|m2
|metros por segundo
|m/s
|micro-
|µ
|millón, mega
|M
|miligramo
|mg
|mililitro
|ml
|milímetro
|mm
|minuto (de tiempo)
|min
|minuto geométrico
|'
|revolución (mecánica)
|r
|revoluciones por minuto
|rpm
|revoluciones por segundo
|rps
|segundo (de tiempo)
|s
|segundo geométrico
|''
|tonelada
|t
|vatio
|W
|voltio
|V
|este
|E
|estenordeste
|ENE
|estesudeste
|ESE
|nordeste
|NE
|nornordeste
|NNE
|nornoroeste
|NNO o bien NNW
|noroeste
|NO o bien NW
|norte
|N
|oeste
|O o bien W
|oestenoroeste
|ONO o bien WNW
|oestesudoeste
|OSO o bien WSW
|sudeste
|SE
|sudoeste
|SO o bien SW
|sudsudeste
|SSE
|sudsudoeste
|SSO o bien SSW
|sur
|S
|agua
|H2O
|azufre
|S
|hidrógeno
|H
|oro
|Au
|oxígeno
|O
|plata
|Ag
|potasio
|K
|sulfato potásico
|K2SO4
|corona danesa
|KRD o bien DKK
|corona noruega
|KRN o bien NOK
|corona sueca
|KRS o bien SEK
|dólar
|$ o bien USD
|dólar australiano
|$A o bien AUD
|dólar canadiense
|$CAN o bien CAD
|euro
|€ o bien EUR
|franco suizo
|FS o bien CHF
|libra esterlina
|£ o bien GBP
|peseta/s
|PTA
|pta./ptas. (abreviatura)
|yen
|¥ o bien JPY