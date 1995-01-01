Campus

Símbolos más habituales

abrilABabr. (abreviatura)
agostoAGag. (abreviatura)
aguaH2O
alemándeal. (abreviatura)
amperioA
ante meridiem ('antes del mediodía')ama. m. (abreviatura)
antes del mediodía (ante meridiem)ama. m. (abreviatura)
áreaaa. (abreviatura)
arroba@
atmósferaatm
azufreS

 

bitb
bits por segundobps
byteB

 

cataláncacat. (abreviatura)
centilitrocl
centímetrocm
centímetro cúbicocm3
corona danesaKRD o bien DKK
corona noruegaKRN o bien NOK
corona suecaKRS o bien SEK

 

decámetrodam
decibeliodB
decigramodg
decilitrodl o bien dL
decímetrodm
diciembreDIdic. (abreviatura)
después del mediodía (post meridiem)pmp. m. (abreviatura)
dólar$ o bien USD
dólar australiano$A o bien AUD
dólar canadiense$CAN o bien CAD
domingoDOdom. (abreviatura)

 

eneroENen. (abreviatura)
españolesesp. (abreviatura)
esteE
estenordesteENE
estesudesteESE
euro o bien EUR

 

febreroFEfebr. (abreviatura)
francésfrfr. (abreviatura)
franco suizoFS o bien CHF

 

gigaG
gigabyteGB
grado°
grado Celsius°C
gramog

 

hectáreaha
hectogramohg
hectolitrohl
hectómetrohm
hertzHz
hidrógenoH
horah
hospitalHhosp. (abreviatura)
hotelH

 

ingléseningl. (abreviatura)
italianoitit. (abreviatura)

 

juevesJUj. (abreviatura)
julioJLjul. (abreviatura)
junioJNjun. (abreviatura)

 

kilobitkb
kilobytekB
kilogramokg
kilómetrokm
kilómetro cuadradokm2
kilómetros por horakm/h
kilovatiokW
kilovatio horakWh

 

libra esterlina£ o bien GBP
litroL o bien l
lunesLUlun. (abreviatura)

 

martesMAmart. (abreviatura)
marzoMAmzo. (abreviatura)
mayoMYmy. (abreviatura)
mega, millónM
megabyteMB
megahercioMHz
metrom
metro cuadradom2
metros por segundom/s
micro-µ
miércolesMImiérc. (abreviatura)
millón, megaM
miligramomg
mililitroml
milímetromm
minuto (de tiempo)min
minuto geométrico'

 

nordesteNE
nornordesteNNE
nornoroesteNNO o bien NNW
noroesteNO o bien NW
norteN
noviembreNOnov. (abreviatura)

 

octubreOCoct. (abreviatura)
oesteO o bien W
oestenoroesteONO o bien WNW
oestesudoesteOSO o bien WSW
oroAu
oxígenoO

 

párrafo§párr. (abreviatura)
peseta/sPTApta./ptas. (abreviatura)
plataAg
porcentaje%
post meridiem ('después del mediodía')pmp. m. (abreviatura)
potasioK

 

revolución (mecánica)r
revoluciones por minutorpm
revoluciones por segundorps

 

sábadoSAsáb. (abreviatura)
segundo (de tiempo)s
segundo geométrico''
septiembreSEsept. (abreviatura)
sudesteSE
sudoesteSO o bien SW
sudsudesteSSE
sudsudoesteSSO o bien SSW
sulfato potásicoK2SO4
surS

 

tanto por ciento%
tanto por mil
toneladat

 

vatiow
viernesVIvnes. (abreviatura)
voltioV

 

y comercial (ampersand)&
yen¥ o bien JPY

 

amperioA
áreaaa. (abreviatura)
atmósferaatm
bitb
bits por segundobps
byteB
centilitrocl
centímetrocm
centímetro cúbicocm3
decámetrodam
decibeliodB
decigramodg
decilitrodl
decímetrodm
gigaG
gigabyteGB
grado°
grado Celsius°C
gramog
hectáreaha
hectogramohg
hectolitrohl
hectómetrohm
hercioHz
kilogramokg
kilómetrokm
kilómetro cuadradokm2
kilómetro por horakm/h
kilovatiokW
kilovatio horakWh
litroL o bien l
mega, millónM
megabyteMB
megahercioMHz
metrom
metro cuadradom2
metros por segundom/s
micro-µ
millón, megaM
miligramomg
mililitroml
milímetromm
minuto (de tiempo)min
minuto geométrico'
revolución (mecánica)r
revoluciones por minutorpm
revoluciones por segundorps
segundo (de tiempo)s
segundo geométrico''
toneladat
vatioW
voltioV

 

esteE
estenordesteENE
estesudesteESE
nordesteNE
nornordesteNNE
nornoroesteNNO o bien NNW
noroesteNO o bien NW
norteN
oesteO o bien W
oestenoroesteONO o bien WNW
oestesudoesteOSO o bien WSW
sudesteSE
sudoesteSO o bien SW
sudsudesteSSE
sudsudoesteSSO o bien SSW
surS

 

aguaH2O
azufreS
hidrógenoH
oroAu
oxígenoO
plataAg
potasioK
sulfato potásicoK2SO4

 

corona danesaKRD o bien DKK
corona noruegaKRN o bien NOK
corona suecaKRS o bien SEK
dólar$ o bien USD
dólar australiano$A o bien AUD
dólar canadiense$CAN o bien CAD
euro o bien EUR
franco suizoFS o bien CHF
libra esterlina£ o bien GBP
peseta/sPTApta./ptas. (abreviatura)
yen¥ o bien JPY

 