Majúscules i minúscules
Establir uns criteris de distinció entre majúscules i minúscules és necessari per aconseguir que els textos universitaris tinguin coherència en aquest sentit. No és fàcil establir regles absolutes sobre majúscules i minúscules; cal, però, vetllar per la coherència en l'ús en un mateix escrit, i recordar que la tendència actual és reduir l'ús de majúscules.
Podeu consultar els criteris de majúscules i minúscules per a noms referits a persones, divinitats i éssers mitològics, noms referits a animals i noms referits a coses; val la pena comentar els aspectes següents:
- Els noms dels estudis de grau, postgrau, màster, doctorat i les seves especialitats, a més de les càtedres i les àrees de coneixement (quan són nom propi), van amb tots els substantius i adjectius amb majúscula (Relacions Laborals i Ocupació [grau], Direcció i Lideratge en Gestió Clínica [postgrau], Ciutat i Urbanisme [àrea de coneixement]).
- Els noms de les assignatures, els cursos, els tallers i els seminaris només porten amb majúscula la inicial de la primera paraula (Teoria i pràctica de la traducció [assignatura], Eines informàtiques per al psicòleg [taller]).
- El mot estudis s'escriu amb majúscula quan forma part del nom propi d'una de les vuit àrees docents o facultats en què s'organitza la UOC (Estudis d'Arts i Humanitats, Estudis d'Economia i Empresa...). Fora d'aquest cas, el mot estudis s'escriu amb minúscula: el rector ha convocat les directores de tots els estudis; cursar estudis de dret pot conduir a l'exercici de l'advocacia; l'oferta d'estudis dels Estudis d'Arts i Humanitats ha crescut considerablement.
Sobre les designacions incompletes d'institucions, no s'han de confondre els casos en què la designació completa queda sobreentesa amb altres casos en què s'interpreta com un nom genèric o en què, malgrat que es parli d'una institució en concret, es denomina per mitjà d'un nom comú. Es poden trobar, doncs, aquests tres casos diferents:
una universitat
la Universitat (Oberta de Catalunya)
aquesta universitat / la nostra universitat
No és igual dir aquesta universitat que la Universitat, encara que en tots dos casos ens referim a la mateixa institució. (Una manera de saber quan ha d'anar amb majúscula i quan no és mirar si la designació es podria dir completa; i no podem dir aquesta universitat Oberta de Catalunya.)