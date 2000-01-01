Mayúsculas y minúsculas
Establecer unos criterios de distinción entre mayúsculas y minúsculas es necesario para conseguir que los textos universitarios tengan coherencia en este sentido. No es fácil establecer reglas absolutas sobre mayúsculas y minúsculas, pero hay que velar por la coherencia en su uso dentro de un mismo escrito, y recordar que la tendencia actual es reducir la utilización de mayúsculas.
Podéis consultar los criterios de mayúsculas y minúsculas para nombres referidos a personas, divinidades y seres mitológicos, nombres referidos a animales y nombres referidos a cosas; vale la pena comentar los siguientes aspectos:
- Los nombres de los estudios de grado, posgrado, máster, doctorado y sus especialidades, además de las cátedras y las áreas de conocimiento (cuando son nombre propio), van con todos los sustantivos y adjetivos con mayúscula (Relaciones Laborales y Ocupación [grado], Dirección y Liderazgo en Gestión Clínica [posgrado], Ciudad y Urbanismo [área de conocimiento]).
- Los nombres de las asignaturas, los cursos, los talleres y los seminarios solo llevan en mayúscula la inicial de la primera palabra (Teoría y práctica de la traducción [asignatura], Herramientas informáticas para el psicólogo [taller]).
- La palabra estudios se escribe con mayúscula cuando forma parte del nombre propio de una de las ocho áreas docentes o facultades en las que se organiza la UOC (Estudios de Artes y Humanidades, Estudios de Economía y Empresa...). Fuera de este caso, la palabra estudios se escribe con minúscula: el rector ha convocado a las directoras de todos los estudios; cursar estudios de derecho puede conducir al ejercicio de la abogacía; la oferta de estudios de los Estudios de Artes y Humanidades ha crecido considerablemente.
- Sobre las designaciones incompletas de instituciones, no deben confundirse los casos en los que la designación completa queda sobreentendida con otros casos en los que se interpreta como un nombre genérico o en los que, a pesar de que se hable de una institución en concreto, se denomina por medio de un nombre común. Así pues, pueden encontrarse estos tres casos diferentes:
una universidad
la Universidad (de Salamanca)
esta universidad / nuestra universidad
No es igual decir esta universidad que la Universidad, aunque en ambos casos nos refiramos a la misma institución. (Una manera de saber cuándo tiene que ir con mayúscula y cuándo con minúscula es ver si la designación podría decirse completa; y no podemos decir esta universidad de Salamanca).