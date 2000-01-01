Establecer unos criterios de distinción entre mayúsculas y minúsculas es necesario para conseguir que los textos universitarios tengan coherencia en este sentido. No es fácil establecer reglas absolutas sobre mayúsculas y minúsculas, pero hay que velar por la coherencia en su uso dentro de un mismo escrito, y recordar que la tendencia actual es reducir la utilización de mayúsculas.

Podéis consultar los criterios de mayúsculas y minúsculas para nombres referidos a personas, divinidades y seres mitológicos, nombres referidos a animales y nombres referidos a cosas; vale la pena comentar los siguientes aspectos: