Sigles i acrònims més habituals
|àcid desoxiribonucleic
|ADN
|alta densitat (high density)
|HD
|alta velocitat espanyol, [tren d']
|AVE
|amplitude modulation ('modulació d'amplitud')
|AM
|associació de famílies d'alumnes
|AFA
|associació de mares i pares d'alumnes
|AMPA
|associació de pares d'alumnes
|APA
|associació de veïns
|AV
|base de dades
|BD
|batxillerat unificat polivalent
|BUP
|Boletín Oficial del Estado
|BOE
|cable television ('televisió per cable')
|CATV
|central processing unit ('unitat central de processament')
|CPU
|centre de normalització lingüística
|CNL
|Centre de Recerca en Economia Internacional
|CREI
|codi d'identificació fiscal
|CIF
|codi postal
|CP
|col·legi públic
|CP
|Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
|CIRIT
|compact disk ('disc compacte')
|CD
|compact disk-read only memory ('disc compacte només per a lectura de memòria')
|CD-ROM
|Comunitat Econòmica Europea
|CEE
|Comunitat Europea
|CE
|Consell d'Europa
|CE
|Consell General del Poder Judicial
|CGPJ
|Consell Superior d'Investigacions Científiques
|CSIC
|Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
|CCRTV
|Cos de la Policia Nacional
|CPN
|decret
|D
|decret legislatiu
|DLEG
|decret llei
|DL
|denominació d'origen
|DO
|d. d'o. (abreviatura)
|després del que hi ha escrit (post scriptum)
|PS
|Diari Oficial de la Comunitat Europea
|DOCE
|Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
|DOGC
|Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
|DOGV
|Diccionari de la llengua catalana (de l'Institut d'Estudis Catalans)
|DIEC
|Diccionari de la llengua catalana (d'Enciclopèdia Catalana)
|DLC
|dipòsit legal
|DL
|dip. leg. (abreviatura)
|direcció general
|DG
|dir. gen. (abreviatura)
|disc compacte (compact disk)
|CD
|disc compacte només per a lectura de memòria (compact disk-read only memory)
|CD-ROM
|document nacional d'identitat
|DNI
|educació general bàsica
|EGB
|educació primària
|EP
|ensenyament secundari obligatori
|ESO
|escola universitària
|EU
|Estats Units d'Amèrica
|EUA
|Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
|FGC
|foli
|F
|f. o bé f/ (abreviatura)
|Fons Monetari Internacional
|FMI
|formació professional
|FP
|freqüència modulada
|FM
|Guàrdia Civil
|GC
|Guàrdia Urbana
|GU
|high density ('alta intensitat')
|HD
|high frequency ('alta freqüència')
|HF
|hypertext markup language ('llenguatge d'etiquetatge d'hipertext')
|HTML
|hypertext transfer protocol ('protocol de transferència d'hipertext')
|HTTP
|impost sobre activitats econòmiques
|IAE
|impost sobre béns immobles
|IBI
|impost sobre el valor afegit
|IVA
|impost sobre la renda de les persones físiques
|IRPF
|índex de preus al consum
|IPC
|Institut Català de la Salut
|ICS
|institut d'ensenyament secundari
|IES
|Institut d'Estudis Catalans
|IEC
|institut de batxillerat
|IB
|Institut de Ciències de l'Educació
|ICE
|institut de formació professional
|IFP
|Institut Nacional d'Ocupació (Instituto Nacional de Empleo)
|INEM
|International Business Machines
|IBM
|International Organization for Standardization (Organització Internacional per a la Normalització)
|ISO
|international standard book number ('número internacional normalitzat per als llibres')
|ISBN
|international standard serial number ('número internacional normalitzat per a les publicacions en sèrie')
|ISSN
|llei
|L
|Llei d'arrendaments urbans
|LAU
|Llei d'autonomia universitària
|LAU
|Llei de reforma universitària
|LRU
|llei orgànica
|LO
|Llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiu
|LOGSE
|local area network ('xarxa d'àrea local')
|LAN
|matrícula d'honor
|MH
|modulació d'amplitud (amplitude modulation)
|AM
|mosso/a d'esquadra
|ME
|m. d'e. (abreviatura)
|Mossos d'Esquadra
|ME
|M. d'E. (abreviatura)
|Museu d'Art Contemporani de Barcelona
|MACBA
|Museu Nacional d'Art de Catalunya
|MNAC
|no apte/a
|NA
|no presentat/ada
|NP
|notable
|N
|número d'identificació fiscal
|NIF
|ordinador personal (personal computer)
|PC
|ordre
|O
|ordre de pagament
|OP
|ordre ministerial
|OM
|Organització de les Nacions Unides
|ONU
|Organització de Països Exportadors de Petroli
|OPEP
|Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord
|OTAN
|Organització Mundial de la Salut
|OMS
|Organització Nacional de Cecs Espanyols
|ONCE
|organització no governamental
|ONG
|Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
|OBC
|personal computer ('ordinador personal')
|PC
|personal d'administració i serveis
|PAS
|pes brut
|PB
|p. b. (abreviatura)
|pes net
|PN
|p. n. (abreviatura)
|petita i mitjana empresa
|PIME
|policia militar
|PM
|post data ('després de lliurada')
|PD
|post scriptum ('després del que hi ha escrit')
|PS
|preu de venda al públic
|PVP
|producte interior brut
|PIB
|producte nacional brut
|PNB
|producte nacional net
|PNN
|proves d'aptitud per a l'accés a la universitat
|PAAU
|random access memory ('memòria d'accés aleatori')
|RAM
|read only memory ('memòria només de lectura')
|ROM
|recerca i desenvolupament
|R+D
|reial decret
|RD
|reial decret legislatiu
|RDLEG
|reial decret llei
|RDL
|resolució
|R
|Seguretat Social
|SS
|Seguretat Social, règim especial
|SSRE
|Seguretat Social, règim general
|SSRG
|sentència
|S
|servei públic
|SP
|sistema monetari internacional
|SMI
|societat anònima
|SA
|societat civil privada
|SCP
|societat cooperativa
|SCOOP
|societat en comandita
|SC
|Societat General d'Autors i Editors
|SGAE
|societat limitada
|SL
|taxa anual equivalent
|TAE
|televisió
|TV
|televisió per cable (cable television)
|CATV
|terme municipal
|TM
|text refós
|TR
|tren d'alta velocitat
|TAV
|tren d'alta velocitat (train à grande vitesse)
|TGV
|Tribunal Constitucional
|TC
|Unió d'Associacions Europees de Futbol (Union of European Football Associations)
|UEFA
|Unió Europea
|UE
|unitat central de processament (central processing unit)
|CPU
|unitat de cures intensives
|UCI
|unitat de vigilància intensiva
|UVI
|Universitat Autònoma de Barcelona
|UAB
|Universitat d'Alacant
|UA
|Universitat d'Andorra
|UdA
|Universitat de Barcelona
|UB
|Universitat de Girona
|UdG
|Universitat de les Illes Balears
|UIB
|Universitat de Lleida
|UdL
|Universitat de Perpinyà
|UP
|Universitat de València
|UV
|Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
|UVic-UCC
|Universitat Jaume I
|UJI
|Universitat Lliure de Catalunya
|ULC
|Universitat Nacional d'Educació a Distància
|UNED
|Universitat Oberta de Catalunya
|UOC
|Universitat Politècnica de Catalunya
|UPC
|Universitat Politècnica de València
|UPV
|Universitat Pompeu Fabra
|UPF
|Universitat Ramon Llull
|URL
|Universitat Rovira i Virgili
|URV
|what you see is what you get ('el que veus és el que obtens', en informàtica)
|WYSIWYG
|wide area network ('xarxa d'àrea estesa')
|WAN
|World Wide Web ('xarxa d'abast mundial')
|WWW
|xarxa digital de serveis integrats
|XDSI
|xarxa d'àrea estesa (wide area network)
|WAN
|xarxa d'àrea local (local area network)
|LAN