Campus

Sigles i acrònims més habituals

àcid desoxiribonucleicADN
alta densitat (high density)HD
alta velocitat espanyol, [tren d']AVE
amplitude modulation ('modulació d'amplitud')AM
associació de famílies d'alumnesAFA
associació de mares i pares d'alumnesAMPA
associació de pares d'alumnesAPA
associació de veïnsAV

 

base de dadesBD
batxillerat unificat polivalentBUP
Boletín Oficial del EstadoBOE
cable television ('televisió per cable')CATV
central processing unit ('unitat central de processament')CPU
centre de normalització lingüísticaCNL
Centre de Recerca en Economia InternacionalCREI
codi d'identificació fiscalCIF
codi postalCP
col·legi públicCP
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació TecnològicaCIRIT
compact disk ('disc compacte')CD
compact disk-read only memory ('disc compacte només per a lectura de memòria')CD-ROM
Comunitat Econòmica EuropeaCEE
Comunitat EuropeaCE
Consell d'EuropaCE
Consell General del Poder JudicialCGPJ
Consell Superior d'Investigacions CientífiquesCSIC
Corporació Catalana de Ràdio i TelevisióCCRTV
Cos de la Policia NacionalCPN
decretD
decret legislatiuDLEG
decret lleiDL
denominació d'origenDOd. d'o. (abreviatura)
després del que hi ha escrit (post scriptum)PS
Diari Oficial de la Comunitat EuropeaDOCE
Diari Oficial de la Generalitat de CatalunyaDOGC
Diari Oficial de la Generalitat ValencianaDOGV
Diccionari de la llengua catalana (de l'Institut d'Estudis Catalans)DIEC
Diccionari de la llengua catalana (d'Enciclopèdia Catalana)DLC
dipòsit legalDLdip. leg. (abreviatura)
direcció generalDGdir. gen. (abreviatura)
disc compacte (compact disk)CD
disc compacte només per a lectura de memòria (compact disk-read only memory)CD-ROM
document nacional d'identitatDNI
educació general bàsicaEGB
educació primàriaEP
ensenyament secundari obligatoriESO
escola universitàriaEU
Estats Units d'AmèricaEUA
Ferrocarrils de la Generalitat de CatalunyaFGC
foliFf. o bé f/ (abreviatura)
Fons Monetari InternacionalFMI
formació professionalFP
freqüència moduladaFM

 

Guàrdia CivilGC
Guàrdia UrbanaGU
high density ('alta intensitat')HD
high frequency ('alta freqüència')HF
hypertext markup language ('llenguatge d'etiquetatge d'hipertext')HTML
hypertext transfer protocol ('protocol de transferència d'hipertext')HTTP
impost sobre activitats econòmiquesIAE
impost sobre béns immoblesIBI
impost sobre el valor afegitIVA
impost sobre la renda de les persones físiquesIRPF
índex de preus al consumIPC
Institut Català de la SalutICS
institut d'ensenyament secundariIES
Institut d'Estudis CatalansIEC
institut de batxilleratIB
Institut de Ciències de l'EducacióICE
institut de formació professionalIFP
Institut Nacional d'Ocupació (Instituto Nacional de Empleo)INEM
International Business MachinesIBM
International Organization for Standardization (Organització Internacional per a la Normalització)ISO
international standard book number ('número internacional normalitzat per als llibres')ISBN
international standard serial number ('número internacional normalitzat per a les publicacions en sèrie')ISSN
lleiL
Llei d'arrendaments urbansLAU
Llei d'autonomia universitàriaLAU
Llei de reforma universitàriaLRU
llei orgànicaLO
Llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiuLOGSE
local area network ('xarxa d'àrea local')LAN
matrícula d'honorMH
modulació d'amplitud (amplitude modulation)AM
mosso/a d'esquadraMEm. d'e. (abreviatura)
Mossos d'EsquadraMEM. d'E. (abreviatura)
Museu d'Art Contemporani de BarcelonaMACBA
Museu Nacional d'Art de CatalunyaMNAC
no apte/aNA
no presentat/adaNP
notableN
número d'identificació fiscalNIF
ordinador personal (personal computer)PC
ordreO
ordre de pagamentOP
ordre ministerialOM
Organització de les Nacions UnidesONU
Organització de Països Exportadors de PetroliOPEP
Organització del Tractat de l'Atlàntic NordOTAN
Organització Mundial de la SalutOMS
Organització Nacional de Cecs EspanyolsONCE
organització no governamentalONG
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de CatalunyaOBC
personal computer ('ordinador personal')PC
personal d'administració i serveisPAS
pes brutPBp. b. (abreviatura)
pes netPNp. n. (abreviatura)
petita i mitjana empresaPIME
policia militarPM
post data ('després de lliurada')PD
post scriptum ('després del que hi ha escrit')PS
preu de venda al públicPVP
producte interior brutPIB
producte nacional brutPNB
producte nacional netPNN
proves d'aptitud per a l'accés a la universitatPAAU

 

random access memory ('memòria d'accés aleatori')RAM
read only memory ('memòria només de lectura')ROM
recerca i desenvolupamentR+D
reial decretRD
reial decret legislatiuRDLEG
reial decret lleiRDL
resolucióR

 

Seguretat SocialSS
Seguretat Social, règim especialSSRE
Seguretat Social, règim generalSSRG
sentènciaS
servei públicSP
sistema monetari internacionalSMI
societat anònimaSA
societat civil privadaSCP
societat cooperativaSCOOP
societat en comanditaSC
Societat General d'Autors i EditorsSGAE
societat limitadaSL

 

taxa anual equivalentTAE
televisióTV
televisió per cable (cable television)CATV
terme municipalTM
text refósTR
tren d'alta velocitatTAV
tren d'alta velocitat (train à grande vitesse)TGV
Tribunal ConstitucionalTC
Unió d'Associacions Europees de Futbol (Union of European Football Associations)UEFA
Unió EuropeaUE
unitat central de processament (central processing unit)CPU
unitat de cures intensivesUCI
unitat de vigilància intensivaUVI
Universitat Autònoma de BarcelonaUAB
Universitat d'AlacantUA
Universitat d'AndorraUdA
Universitat de BarcelonaUB
Universitat de GironaUdG
Universitat de les Illes BalearsUIB
Universitat de LleidaUdL
Universitat de PerpinyàUP
Universitat de ValènciaUV
Universitat de Vic - Universitat Central de CatalunyaUVic-UCC
Universitat Jaume IUJI
Universitat Lliure de CatalunyaULC
Universitat Nacional d'Educació a DistànciaUNED
Universitat Oberta de CatalunyaUOC
Universitat Politècnica de CatalunyaUPC
Universitat Politècnica de ValènciaUPV
Universitat Pompeu FabraUPF
Universitat Ramon LlullURL
Universitat Rovira i VirgiliURV

 

what you see is what you get ('el que veus és el que obtens', en informàtica)WYSIWYG
wide area network ('xarxa d'àrea estesa')WAN
World Wide Web ('xarxa d'abast mundial')WWW
xarxa digital de serveis integratsXDSI
xarxa d'àrea estesa (wide area network)WAN
xarxa d'àrea local (local area network)LAN