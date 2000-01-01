Campus

Siglas y acrónimos más habituales

ácido desoxirribonucleicoADN
alta densidad (high density)HD
Alta Velocidad Española [tren de]AVE
amplitude modulation ('modulación de amplitud')AM
asociación de padres y madres de alumnosAMPA
asociación de padres de alumnosAPA

 

bachillerato unificado polivalenteBUP
base de datosBD
Boletín Oficial del EstadoBOE

 

cable television ('televisión por cable')CATV
central processing unit ('unidad central de procesamiento')CPU
código de identificación fiscalCIF
código postalCPC. P. (abreviatura)
colegio públicoCP
compact disk ('disco compacto')CD
compact disk-read only memory ('disco compacto de solo lectura')CD-ROM
Comunidad Económica EuropeaCEE
Comunidad EuropeaCE
Consejo General del Poder JudicialCGPJ
Consejo Superior de Investigaciones CientíficasCSIC
Cuerpo de Policía NacionalCPN

 

decreto legislativoDleg
decreto leyDL
denominación de origenDOD. O. (abreviatura)
Diario Oficial de la Comunidad EuropeaDOCE
Diario Oficial de la Generalitat de CataluñaDOGC
depósito legalDLD. L. (abreviatura)
dirección generalDGdir. gral. (abreviatura)
disco compacto (compact disk)CD
disco compacto solo de lectura (compact disk-read only memory)CD-ROM
documento nacional de identidadDNI

 

educación general básicaEGB
educación primariaEP
enseñanza secundaria obligatoriaESO
escuela universitariaEU

 

Fondo Monetario InternacionalFMI
formación profesionalFP
frecuencia moduladaFM

 

Guardia CivilGC
Guardia UrbanaGU

 

high density ('alta intensidad')HD
high frequency ('alta frecuencia')HF
hypertext markup language ('lenguaje de etiquetado de hipertexto')HTML
hypertext transfer protocol ('protocolo de transferencia de hipertextos')HTTP

 

impuesto sobre actividades económicasIAE
impuesto sobre bienes inmueblesIBI
impuesto sobre el valor añadidoIVA
impuesto sobre la renta de las personas físicasIRPF
índice de precios al consumoIPC
instituto de bachilleratoIB
Instituto de Ciencias de la EducaciónICE
instituto de enseñanza secundariaIES
instituto de formación profesionalIFP
Instituto Nacional de EmpleoINEM
International Business MachinesIBM
International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)ISO
international standard book number ('número estándar internacional de libros')ISBN
international standard serial number ('número internacional normalizado de publicaciones periódicas')ISSN
investigación y desarrollo I+D

 

Ley de Arrendamientos UrbanosLAU
Ley de Autonomía UniversitariaLAU
Ley de Reforma UniversitariaLRU
ley orgánicaLOL. O. (abreviatura)
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema EducativoLOGSE
local area network ('red de área local')LAN

 

matrícula de honorMH
médico interno residenteMIR
modulación de amplitud (amplitude modulation)AM
modulator-demodulator ('modulador-demodulador')módem

 

no apto/aNA
no presentado/aNP
número de identificación fiscalNIF

 

orden ministerialOMO. M. (abreviatura)
Organización de las Naciones UnidasONU
Organización de Países Exportadores de PetróleoOPEP
Organización del Tratado del Atlántico NorteOTAN
Organización Mundial del ComercioOMC
Organización Mundial de la SaludOMS
Organización Nacional de Ciegos EspañolesONCE
organización no gubernamentalONG

 

personal computer ('ordenador personal')PC
personal de administración y serviciosPAS
peso brutoPBp. b. (abreviatura)
peso netoPNp. n. (abreviatura)
pequeña y mediana empresapyme
policía militarPMP. M. (abreviatura)
precio de venta al públicoPVP
producto interior brutoPIB
producto nacional brutoPNB
producto nacional netoPNN
pruebas de aptitud para el acceso a la universidadPAAU

 

random access memory ('memoria de acceso aleatorio')RAM
read only memory ('memoria de solo lectura')ROM
real decretoRDR. D. (abreviatura)
real decreto legislativoRDLeg
real decreto leyRDL
red integral de servicios integradosRDSI

 

Seguridad SocialSSS. S. (abreviatura)
Seguridad Social, régimen especialSSRE
Seguridad Social, régimen generalSSRG
servicio públicoSPS. P. (abreviatura)
sistema monetario internacionalSMI
sociedad anónimaSAS. A. (abreviatura)
sociedad civil privadaSCPS. C. P. (abreviatura)
Sociedad General de Autores y EditoresSGAE
sociedad limitadaSLS. L. (abreviatura)

 

tasa anual equivalenteTAE
televisiónTV
televisión por cable (cable television)CATV
término municipalTMtérm. mpal. (abreviatura)
texto refundidoTR
tren de alta velocidadTAV
tren de alta velocidad (train à grande vitesse)TGV
Tribunal ConstitucionalTC

 

Unión de Asociaciones Europeas de FútbolUEFA
Unión EuropeaUE
unidad central de procesamiento (central processing unit)CPU
unidad de cuidados intensivosUCI
unidad de vigilancia intensivaUVI
Universidad Alfonso X El SabioUAX
Universidad Autónoma de MadridUAM
Universidad Camilo José CelaUCJC
Universidad Carlos III de MadridUC3M
Universidad Católica de ÁvilaUCAV
Universidad Católica de San AntonioUCAM
Universidad Complutense de MadridUCM
Universidad de A CoruñaUDC
Universidad de Alcalá de HenaresUAH
Universidad de AlicanteUA
Universidad de AlmeríaUAL
Universidad de BarcelonaUB
Universidad de BurgosUBU
Universidad de CádizUCA
Universidad de CantabriaUNICAN
Universidad de Castilla-La ManchaUCLM
Universidad de CórdobaUCO
Universidad de ExtremaduraUEX
Universidad de GironaUdG
Universidad de GranadaUGR
Universidad de HuelvaUHU
Universidad de las Illes BalearsUIB
Universidad de JaénUJA
Universidad de La LagunaULL
Universidad de La RiojaUR
Universidad de Las Palmas de Gran CanariaULPGC
Universidad de LeónULE

Universidad del País Vasco [Euskal Herriko Unibertsitatea]

UPV [EHU]
Universidad de LleidaUdL
Universidad de MálagaUMA
Universidad de MurciaUM
Universidad de NavarraUNAV
Universidad de OviedoUniOvi
Universidad de SalamancaUSAL
Universidad de San JorgeUSJ
Universidad de Santiago de CompostelaUSC
Universidad de SevillaUS
Universidad de ValladolidUVA
Universidad de VicUVic
Universidad de VigoUVIGO
Universidad de ZaragozaUNIZAR
Universidad Europea de MadridUEM
Universidad Europea Miguel de CervantesUEMC
Universidad Francisco de VitoriaUFV
Universidad Internacional de AndalucíaUNIA
Universidad Internacional de Castilla y LeónUNICYL
Universidad Internacional Menéndez PelayoUIMP
Universidad Miguel Hernández de ElcheUMH
Universidad Nacional de Educación a DistanciaUNED
Universidad Pablo OlavideUPO
Universidad Politécnica de CartagenaUPCT
Universidad Politécnica de MadridUPM
Universidad Pompeu FabraUPF
Universidad Pontificia de SalamancaUPSA
Universidad Pública de Navarra [Nafarroako Unibertsitate Publikoa]UPNA [NUP]
Universidad Ramon LlullURL
Universidad Rey Juan CarlosURJC
Universitat Autònoma de BarcelonaUAB
Universitat de ValènciaUV
Universitat Internacional de CatalunyaUIC
Universitat Jaume IUJI
Universitat Oberta de CatalunyaUOC
Universitat Politècnica de CatalunyaUPC
Universitat Politècnica de ValènciaUPV
Universitat Ramon LlullURL
Universitat Rovira i VirgiliURV

 

what you see is what you get ('lo que ves es lo que obtienes', en informática)WYSIWYG
wide area network ('red de área amplia')WAN
World Wide Web ('red informática mundial')WWW

 