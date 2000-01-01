Siglas y acrónimos más habituales
|ácido desoxirribonucleico
|ADN
|alta densidad (high density)
|HD
|Alta Velocidad Española [tren de]
|AVE
|amplitude modulation ('modulación de amplitud')
|AM
|asociación de padres y madres de alumnos
|AMPA
|asociación de padres de alumnos
|APA
|bachillerato unificado polivalente
|BUP
|base de datos
|BD
|Boletín Oficial del Estado
|BOE
|cable television ('televisión por cable')
|CATV
|central processing unit ('unidad central de procesamiento')
|CPU
|código de identificación fiscal
|CIF
|código postal
|CP
|C. P. (abreviatura)
|colegio público
|CP
|compact disk ('disco compacto')
|CD
|compact disk-read only memory ('disco compacto de solo lectura')
|CD-ROM
|Comunidad Económica Europea
|CEE
|Comunidad Europea
|CE
|Consejo General del Poder Judicial
|CGPJ
|Consejo Superior de Investigaciones Científicas
|CSIC
|Cuerpo de Policía Nacional
|CPN
|decreto legislativo
|Dleg
|decreto ley
|DL
|denominación de origen
|DO
|D. O. (abreviatura)
|Diario Oficial de la Comunidad Europea
|DOCE
|Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
|DOGC
|depósito legal
|DL
|D. L. (abreviatura)
|dirección general
|DG
|dir. gral. (abreviatura)
|disco compacto (compact disk)
|CD
|disco compacto solo de lectura (compact disk-read only memory)
|CD-ROM
|documento nacional de identidad
|DNI
|educación general básica
|EGB
|educación primaria
|EP
|enseñanza secundaria obligatoria
|ESO
|escuela universitaria
|EU
|Fondo Monetario Internacional
|FMI
|formación profesional
|FP
|frecuencia modulada
|FM
|Guardia Civil
|GC
|Guardia Urbana
|GU
|high density ('alta intensidad')
|HD
|high frequency ('alta frecuencia')
|HF
|hypertext markup language ('lenguaje de etiquetado de hipertexto')
|HTML
|hypertext transfer protocol ('protocolo de transferencia de hipertextos')
|HTTP
|impuesto sobre actividades económicas
|IAE
|impuesto sobre bienes inmuebles
|IBI
|impuesto sobre el valor añadido
|IVA
|impuesto sobre la renta de las personas físicas
|IRPF
|índice de precios al consumo
|IPC
|instituto de bachillerato
|IB
|Instituto de Ciencias de la Educación
|ICE
|instituto de enseñanza secundaria
|IES
|instituto de formación profesional
|IFP
|Instituto Nacional de Empleo
|INEM
|International Business Machines
|IBM
|International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)
|ISO
|international standard book number ('número estándar internacional de libros')
|ISBN
|international standard serial number ('número internacional normalizado de publicaciones periódicas')
|ISSN
|investigación y desarrollo
|I+D
|Ley de Arrendamientos Urbanos
|LAU
|Ley de Autonomía Universitaria
|LAU
|Ley de Reforma Universitaria
|LRU
|ley orgánica
|LO
|L. O. (abreviatura)
|Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
|LOGSE
|local area network ('red de área local')
|LAN
|matrícula de honor
|MH
|médico interno residente
|MIR
|modulación de amplitud (amplitude modulation)
|AM
|modulator-demodulator ('modulador-demodulador')
|módem
|no apto/a
|NA
|no presentado/a
|NP
|número de identificación fiscal
|NIF
|orden ministerial
|OM
|O. M. (abreviatura)
|Organización de las Naciones Unidas
|ONU
|Organización de Países Exportadores de Petróleo
|OPEP
|Organización del Tratado del Atlántico Norte
|OTAN
|Organización Mundial del Comercio
|OMC
|Organización Mundial de la Salud
|OMS
|Organización Nacional de Ciegos Españoles
|ONCE
|organización no gubernamental
|ONG
|personal computer ('ordenador personal')
|PC
|personal de administración y servicios
|PAS
|peso bruto
|PB
|p. b. (abreviatura)
|peso neto
|PN
|p. n. (abreviatura)
|pequeña y mediana empresa
|pyme
|policía militar
|PM
|P. M. (abreviatura)
|precio de venta al público
|PVP
|producto interior bruto
|PIB
|producto nacional bruto
|PNB
|producto nacional neto
|PNN
|pruebas de aptitud para el acceso a la universidad
|PAAU
|random access memory ('memoria de acceso aleatorio')
|RAM
|read only memory ('memoria de solo lectura')
|ROM
|real decreto
|RD
|R. D. (abreviatura)
|real decreto legislativo
|RDLeg
|real decreto ley
|RDL
|red integral de servicios integrados
|RDSI
|Seguridad Social
|SS
|S. S. (abreviatura)
|Seguridad Social, régimen especial
|SSRE
|Seguridad Social, régimen general
|SSRG
|servicio público
|SP
|S. P. (abreviatura)
|sistema monetario internacional
|SMI
|sociedad anónima
|SA
|S. A. (abreviatura)
|sociedad civil privada
|SCP
|S. C. P. (abreviatura)
|Sociedad General de Autores y Editores
|SGAE
|sociedad limitada
|SL
|S. L. (abreviatura)
|tasa anual equivalente
|TAE
|televisión
|TV
|televisión por cable (cable television)
|CATV
|término municipal
|TM
|térm. mpal. (abreviatura)
|texto refundido
|TR
|tren de alta velocidad
|TAV
|tren de alta velocidad (train à grande vitesse)
|TGV
|Tribunal Constitucional
|TC
|Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol
|UEFA
|Unión Europea
|UE
|unidad central de procesamiento (central processing unit)
|CPU
|unidad de cuidados intensivos
|UCI
|unidad de vigilancia intensiva
|UVI
|Universidad Alfonso X El Sabio
|UAX
|Universidad Autónoma de Madrid
|UAM
|Universidad Camilo José Cela
|UCJC
|Universidad Carlos III de Madrid
|UC3M
|Universidad Católica de Ávila
|UCAV
|Universidad Católica de San Antonio
|UCAM
|Universidad Complutense de Madrid
|UCM
|Universidad de A Coruña
|UDC
|Universidad de Alcalá de Henares
|UAH
|Universidad de Alicante
|UA
|Universidad de Almería
|UAL
|Universidad de Barcelona
|UB
|Universidad de Burgos
|UBU
|Universidad de Cádiz
|UCA
|Universidad de Cantabria
|UNICAN
|Universidad de Castilla-La Mancha
|UCLM
|Universidad de Córdoba
|UCO
|Universidad de Extremadura
|UEX
|Universidad de Girona
|UdG
|Universidad de Granada
|UGR
|Universidad de Huelva
|UHU
|Universidad de las Illes Balears
|UIB
|Universidad de Jaén
|UJA
|Universidad de La Laguna
|ULL
|Universidad de La Rioja
|UR
|Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
|ULPGC
|Universidad de León
|ULE
Universidad del País Vasco [Euskal Herriko Unibertsitatea]
|UPV [EHU]
|Universidad de Lleida
|UdL
|Universidad de Málaga
|UMA
|Universidad de Murcia
|UM
|Universidad de Navarra
|UNAV
|Universidad de Oviedo
|UniOvi
|Universidad de Salamanca
|USAL
|Universidad de San Jorge
|USJ
|Universidad de Santiago de Compostela
|USC
|Universidad de Sevilla
|US
|Universidad de Valladolid
|UVA
|Universidad de Vic
|UVic
|Universidad de Vigo
|UVIGO
|Universidad de Zaragoza
|UNIZAR
|Universidad Europea de Madrid
|UEM
|Universidad Europea Miguel de Cervantes
|UEMC
|Universidad Francisco de Vitoria
|UFV
|Universidad Internacional de Andalucía
|UNIA
|Universidad Internacional de Castilla y León
|UNICYL
|Universidad Internacional Menéndez Pelayo
|UIMP
|Universidad Miguel Hernández de Elche
|UMH
|Universidad Nacional de Educación a Distancia
|UNED
|Universidad Pablo Olavide
|UPO
|Universidad Politécnica de Cartagena
|UPCT
|Universidad Politécnica de Madrid
|UPM
|Universidad Pompeu Fabra
|UPF
|Universidad Pontificia de Salamanca
|UPSA
|Universidad Pública de Navarra [Nafarroako Unibertsitate Publikoa]
|UPNA [NUP]
|Universidad Ramon Llull
|URL
|Universidad Rey Juan Carlos
|URJC
|Universitat Autònoma de Barcelona
|UAB
|Universitat de València
|UV
|Universitat Internacional de Catalunya
|UIC
|Universitat Jaume I
|UJI
|Universitat Oberta de Catalunya
|UOC
|Universitat Politècnica de Catalunya
|UPC
|Universitat Politècnica de València
|UPV
|Universitat Ramon Llull
|URL
|Universitat Rovira i Virgili
|URV
|what you see is what you get ('lo que ves es lo que obtienes', en informática)
|WYSIWYG
|wide area network ('red de área amplia')
|WAN
|World Wide Web ('red informática mundial')
|WWW