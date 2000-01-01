Campus

Símbols

Els símbols són representacions de conceptes fixades per algun organisme oficial i, en la majoria de casos, tenen un reconeixement internacional.

Si es componen de lletres, s'escriuen amb majúscules o minúscules, independentment de la tipografia general del text, segons que s'hagi fixat per a cada cas. No tenen mai marca de plural i s'escriuen sense punt.

Observacions

Símbols i espais

Hi ha d'haver un espai blanc entre el valor numèric i el símbol.

13 km   8 min   100 ºC   80 %

Hi ha, però, algunes excepcions.

4' (minuts geomètrics)   30º

Nota. Per impedir que la xifra i el símbol se separin en dues línies, l'espai en blanc ha de ser un espai sense salt de línia (per exemple, en Word: Ctrl + maj. + espai).

Presència dins d'un text

No s'han de deixar símbols intercalats en el discurs.

quin percentatge s'obté
quin tant per cent s'obté
[i no pas quin % s'obté]

Coherència

No s'han de barrejar símbols i paraules senceres.

km/h    [i no pas km/hora]

Símbols i magnituds

Els símbols referits a una magnitud només es poden fer servir quan aquesta magnitud s'expressa amb xifres.

15 km
15 quilòmetres
quinze quilòmetres
[i no pas quinze km]

Partició

El símbol i la xifra a què es refereix formen un tot inseparable i, per tant, no es poden separar a final de ratlla.

: els símbols de l'euro (€) i d'altres monedes s'utilitzen exclusivament (però no de manera obligatòria) en llistes i taules numèriques. Per tant, mai no es fan servir en un text continu.