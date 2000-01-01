Observacions
Símbols i espais
Hi ha d'haver un espai blanc entre el valor numèric i el símbol.
13 km 8 min 100 ºC 80 %
Hi ha, però, algunes excepcions.
4' (minuts geomètrics) 30º
Nota. Per impedir que la xifra i el símbol se separin en dues línies, l'espai en blanc ha de ser un espai sense salt de línia (per exemple, en Word: Ctrl + maj. + espai).
Presència dins d'un text
No s'han de deixar símbols intercalats en el discurs.
quin percentatge s'obté
quin tant per cent s'obté
[i no pas quin % s'obté]
Coherència
No s'han de barrejar símbols i paraules senceres.
km/h [i no pas km/hora]
Símbols i magnituds
Els símbols referits a una magnitud només es poden fer servir quan aquesta magnitud s'expressa amb xifres.
15 km
15 quilòmetres
quinze quilòmetres
[i no pas quinze km]
Partició
El símbol i la xifra a què es refereix formen un tot inseparable i, per tant, no es poden separar a final de ratlla.
€: els símbols de l'euro (€) i d'altres monedes s'utilitzen exclusivament (però no de manera obligatòria) en llistes i taules numèriques. Per tant, mai no es fan servir en un text continu.