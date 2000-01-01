Observaciones
Símbolos y espacios: tiene que haber un espacio blanco entre el valor numérico y el símbolo.
13 km 8 min 100 ºC 80 %
Pero hay algunas excepciones.
4' (minutos geométricos) 30º 7-3
Presencia dentro de un texto: no deben dejarse símbolos intercalados en el discurso.
qué porcentaje se obtiene
qué tanto por ciento se obtiene
[y no
qué % se obtiene]
Coherencia: no se deben mezclar símbolos y palabras enteras.
km/h [y no
km/hora]
Símbolos y magnitudes: los símbolos referidos a una magnitud solo pueden utilizarse cuando la magnitud se expresa con cifras.
15 km
15 kilómetros
quince kilómetros
[y no
quince km]
Partición: el símbolo y la cifra a la que se refiere forman un todo inseparable y, por tanto, no pueden separarse a final de línea.
€: los símbolos del euro (€) y de otras monedas se utilizan exclusivamente (pero no de manera obligatoria) en listas y tablas numéricas. Por tanto, nunca se usan en un texto continuo.