Los símbolos son representaciones de conceptos fijadas por algún organismo oficial y, en la mayoría de los casos, tienen un reconocimiento internacional.

Si se componen de letras, se escriben con mayúsculas o minúsculas, independientemente de la tipografía general del texto, según se haya fijado para cada caso. Nunca tienen marca de plural, se escriben sin punto y sin tildes.