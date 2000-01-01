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Símbolos

Los símbolos son representaciones de conceptos fijadas por algún organismo oficial y, en la mayoría de los casos, tienen un reconocimiento internacional.

Si se componen de letras, se escriben con mayúsculas o minúsculas, independientemente de la tipografía general del texto, según se haya fijado para cada caso. Nunca tienen marca de plural, se escriben sin punto y sin tildes.

Observaciones

Símbolos y espacios: tiene que haber un espacio blanco entre el valor numérico y el símbolo.

13 km     8 min     100 ºC     80 %

Pero hay algunas excepciones.

4' (minutos geométricos)     30º     7-3

Presencia dentro de un texto: no deben dejarse símbolos intercalados en el discurso.

qué porcentaje se obtiene
qué tanto por ciento se obtiene
[y no qué % se obtiene]

Coherencia: no se deben mezclar símbolos y palabras enteras.

km/h    [y no km/hora]

Símbolos y magnitudes: los símbolos referidos a una magnitud solo pueden utilizarse cuando la magnitud se expresa con cifras.

15 km
15 kilómetros
quince kilómetros
[y no quince km]

Partición: el símbolo y la cifra a la que se refiere forman un todo inseparable y, por tanto, no pueden separarse a final de línea.

: los símbolos del euro (€) y de otras monedas se utilizan exclusivamente (pero no de manera obligatoria) en listas y tablas numéricas. Por tanto, nunca se usan en un texto continuo.