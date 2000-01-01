Criteris de traducció al català
Per aconseguir una comunicació coherent i ben vehiculada, és important, quan trobem denominacions en una llengua altra que el català, saber quins d'aquests noms convé traduir al català i quins convé mantenir en la llengua original. Pel que fa a noms de persones, no reben el mateix tractament noms actuals que noms de personatges històrics; també cal saber com s'adapten a l'ortografia catalana noms originaris d'altres alfabets.
Els noms de lloc (estats, comarques, ciutats…) també tenen tradicions i criteris particulars que cal conèixer; i en el cas dels noms d'institucions, empreses, obres d'art o espectacles, cal estar especialment atents a ser coherent pel que fa a traduir-los o mantenir-los en la llengua original.
L'ús de la IA per a la traducció
Tant si és un mot o una expressió com un text de qualsevol extensió, traduir implica prendre decisions. Diverses propostes, totes objectivament correctes, poden ser més o menys adequades per diferents motius. La intel·ligència artificial (IA) ens pot ajudar a trobar solucions potencialment vàlides entre les quals poder triar, i també pot orientar les nostres decisions o prendre-les per nosaltres.
Si ens limitem a demanar a un assistent d'IA que tradueixi un text, l'assistent prendrà totes les decisions. És la manera més fàcil i ràpida d'obtenir una traducció; amb tot, també implica un cert grau de decisió, com ara quina eina d'IA pot funcionar més bé en cada cas, atès que models diferents —o fins i tot el mateix model amb dues indicacions (prompts) idèntiques— poden generar traduccions molt distintes. Cal tenir en compte, però, que, malgrat les capacitats sorprenents de la IA, de vegades els resultats poden ser poc satisfactoris i contenir errors.
Combinar la IA amb la intel·ligència humana ofereix més garanties. Aquest enfocament és el que defensa la UOC per fer un ús crític de la IA en la traducció: comporta, concretament, supervisar activament els resultats (parant atenció a aspectes com la veracitat del contingut, la detecció de biaixos, l'adequació al context i la intencionalitat pretesa) i tenir presents les qüestions relacionades amb la privacitat i la confidencialitat.
En última instància, la intervenció de professionals amb un criteri lingüístic expert és l'única garantia de qualitat. La seva expertesa i el coneixement profund de la matèria no són un simple suport, sinó l'element determinant per validar la idoneïtat del text, corregir imprecisions i assegurar que el missatge final té el rigor i l'eficàcia que només la intel·ligència humana pot certificar.