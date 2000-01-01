Campus

Noms referits a coses

 Llengua originalCatalà

Institucions, entitats oficials i no oficials i els seus òrgans de gestió

S'escriuen en llengua vernacla els d'àmbit local, comarcal o provincial que no tenen tradició en català:

  • Xunta de Galícia, el Valedor do Pobo
  • Ertzaintza, lehendakari [en cursiva]
  • Scotland Yard

Per regla general es tradueixen:

  • Ministeri d'Afers Estrangers, Departament d'Estadística de l'Ajuntament de la Corunya, la Cambra de Comerç de Bilbao, la Diputació General d'Aragó
  • el Tribunal Internacional de la Haia, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood

Associacions, fundacions i organitzacions no governamentals

Excepcions a la regla general:

  • la National Geographic Society
  • Medicus Mundi
  • Greenpeace
  • Hare Krixna

Per regla general s'han de traduir:

  • Xarxa Universitària Espanyola de Catàlegs Absys
  • Reial Acadèmia Espanyola
  • Societat General d'Autors
  • Companyia de Jesús
  • Metges Sense Fronteres
  • Creu Roja [nom oficial a Catalunya]

Universitats, instituts, escoles i museus

No es tradueixen quan són institucions conegudes pel seu nom original i quan no tenen un equivalent clar en català:

  • London School of Economics
  • Internet Interdisciplinary Institute
  • Universidad Nacional de Educación a Distancia
  • King's College
  • École de Hautes Études
  • National Gallery

Per regla general es tradueix la designació genèrica, però no el nom propi que l'acompanya si no és el topònim:

  • Universitat Complutense de Madrid
  • Universitat Alfonso X el Sabio
  • Universitat de Saragossa
  • Centre Universitari de Luxemburg
  • Institut Universitari Europeu
  • Museu del Prado

Empreses i els seus òrgans de gestió

Per regla general, els noms d'empreses, com que són marques registrades, no s'han de traduir:

  • Paradores de Turismo
  • Fomento de Construcciones y Contratas
  • el Deutsche Bank
  • la Société Générale de Banque
  • l'empresa Oberta Publishing

Tanmateix, hi ha empreses públiques, empreses de serveis i entitats financeres que tenen una doble denominació:

  • Banc de la Petita i Mitjana Empresa, Banc d'Espanya

Els òrgans de gestió de les empreses es tradueixen sempre:

  • Departament de Vendes d'El Corte Inglés
  • Àrea de Recursos Humans del Deutsche Bank

Partits polítics i organitzacions sindicals

Hi ha noms que només s'utilitzen en la forma original:

  • Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna
  • Partido Colorado, el Sinn Féin

Per regla general s'han de traduir els noms de formacions polítiques i sindicals:

  • Bloc Nacionalista Gallec, Partit Nacionalista Basc, Partit Socialista Obrer Espanyol
  • Comissions Obreres

Sigles i acrònims

Per regla general no s'han de traduir les sigles ni els acrònims:

  • MIT [de Massachusetts Institute of Technology]
  • GATT [de General Agreement on Tariffs and Trade]
  • CNRS [de Centre National de la Recherche Scientifique]
  • SNCF [de Société Nationale des Chemins de Fer Français]
  • NBA [de National Basketball Association]
  • ISO [d'International Organization for Standardization]

Excepcionalment, algunes s'han consolidat traduïdes i han generat una nova sigla:

  • OTAN [i no pas NATO], ONU [i no pas UNO], OCDE [i no pas OECD], UE [i no pas EU], PMF [i no pas FAQ]

Tanmateix, es tradueix el nom de les entitats o els conceptes que representen, encara que no es correspongui amb la sigla en qüestió:

  • Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT)
  • Acord General sobre Aranzels i Comerç (GATT)
  • Centre Nacional de la Recerca Científica (CNRS)
  • Societat Nacional dels Ferrocarrils Francesos (SNCF)
  • Associació Nacional Nord-americana de Bàsquet (NBA)
  • Organització Internacional per a la Normalització (ISO)

 Llengua originalCatalà

Festivitats cíviques, religioses i polítiques

No es tradueixen:

  • Corpus Christi
  • Aberri Eguna ('Dia de la Pàtria'), els sanfermines, el chupinazo

Per regla general es tradueixen:

  • el Quatre de Juliol, el Dia d'Acció de Gràcies
  • la Fira d'Abril, la Fira de Sant Isidre

Fets històrics singulars

 

Per regla general es tradueixen:

  • la Segona Guerra Mundial, la Revolució d'Octubre, la Llarga Marxa xinesa

Moviments artístics i culturals

No es tradueixen i, per tant, s'escriuen en cursiva:

  • art nouveau
  • pop-art
  • new age

En general, la designació dels moviments artístics i culturals es tradueix:

  • el surrealisme
  • el minimalisme
  • el simbolisme
  • el fauvisme

Congressos, convencions, jornades i simposis

 

Solen ser certàmens multilingües, per la qual cosa normalment presenten la denominació en diverses llengües:

  • Jornades Europees de Tècniques Avançades d'Informàtica
  • I Congrés Internacional sobre Prevenció i Reducció de Desastres Naturals a la Mediterrània

Conferències, ponències i discursos

S'expressen en la llengua en què es faran o s'han fet (si cal, la traducció pot anar entre parèntesis):

  • Les conferències "La modernidad del lenguaje" i "El discurs parlamentari" van ser presentades a Palma durant les Primeres Jornades de Pragmàtica
 

Exposicions, fires i salons

No es tradueixen quan incorporen algun nom propi o acrònim o quan es coneixen pel nom original:

  • ExpoFood (fira virtual agroalimentària)
  • la fira Expolangues de París

Per regla general s'han de traduir:

  • l'Exposició Mundial de Hannover
  • el Saló de l'Automòbil de París
  • la Fira del Llibre de Frankfurt

Premis i distincions

Quan en la designació intervé un nom propi, s'adopta una forma híbrida, és a dir, es tradueix al català el nom genèric i es deixa en la llengua original el nom propi:

  • Premi de Novel·la Fernando Lara, el premi Fotogramas

No es tradueix quan pot portar confusió:

  • Premio Nacional de Literatura [diferent de Premi Nacional de Literatura]

Per regla general es tradueixen els noms de premis i distincions:

  • celebració dels premis Princesa d'Astúries
  • Copa d'Europa
  • la Gran Creu de la Legió d'Honor francesa

Llengua originalCatalà
 

Els títols de la documentació oficial i de les disposicions normatives s'han de traduir sempre:

  • la Constitució espanyola
  • la Llei de la funció pública de l'Estat
  • la Sentència d'1 de juny de 1994 del Tribunal Constitucional

També s'han de traduir les citacions de fragments de textos legals. En aquest cas, és convenient recórrer, si n'hi ha, a la versió traduïda d'aquests textos.

 Llengua originalCatalà

Obres científiques, tècniques, literàries, teatrals i cinematogràfiques

Els llibres, les pel·lícules i les obres teatrals que no tinguin traducció en català s'han de citar en llengua original (si cal, es pot facilitar la traducció entre claudàtors i amb cometes simples):

  • el llibre Iraganaz ['Sobre el passat'] de Gotzon Aleman
  • el llibre El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Cervantes [però el Quixot]
  • la pel·lícula Love Story

Se citen en català les obres ja traduïdes:

  • la pel·lícula Allò que el vent s'endugué
  • el llibre Economia i societat de Max Weber
  • l'obra de teatre Pigmalió

Obres musicals

No es tradueixen els títols de les cançons si es fa referència a la versió original:

  • Agur jaunak [cançó basca de comiat]
  • Gaudeamus igitur [himne universitari]
  • Adeste fideles [himne religiós nadalenc]
  • El hombre del traje gris de Joaquín Sabina
  • sovint cantussejava Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel

Se citen en català les obres ja traduïdes i es tradueixen els títols de les peces musicals formats amb genèrics del tipus sonata, simfonia, concert, etc.:

  • la Novena simfonia de Beethoven
  • Fantasia per a piano, orquestra i cor, opus 80
  • les comèdies Les noces de Fígaro i El barber de Sevilla de Beaumarchais
  • El llac dels cignes i El trencanous de Txaikovski

Formacions musicals i artístiques

Per regla general no es tradueixen pel fet que es tracta de noms propis:

  • els [o bé The] Rolling Stones
  • els [o bé The] Beatles
  • Los Rebeldes
  • El New York City Ballet
  • The Independent Jazz Quartet

Els noms d'orquestres i altres formacions de càmera es tradueixen en alguns casos:

  • l'Orquestra Filharmònica de Londres
  • l'Orquestra Simfònica de Viena
  • Cor Filharmònic de la Scala de Milà
  • l'Orquestra d'RTVE

Obres d'art (pintura, escultura, arquitectura, etc.)

No es tradueixen els noms d'obres d'art que no tenen un equivalent en català:

  • Las Meninas de Velázquez

En general, es tradueixen els títols de les obres d'art:

  • Els gira-sols de Van Gogh
  • el Judici final de la Capella Sixtina

Publicacions periòdiques

No es tradueixen els títols de les publicacions periòdiques:

  • el diari La Voz de Galicia
  • la revista Apuntes
  • la col·lecció "Manuales"
  • el setmanari Newsweek
  • la revista Life

Es poden traduir els títols dels diaris o butlletins oficials, de la mateixa manera que es tradueix el nom de les institucions públiques de les quals són òrgans de difusió:

  • normes publicades al Butlletí Oficial de l'Estat
  • el Diari Oficial de les Comunitats Europees

Emissores de ràdio i canals de televisió

En general, no s'han de traduir els noms de les emissores de ràdio i els canals de televisió:

  • La Sexta
  • France Télévision
  • Channel 4
  • Antenne 2
 