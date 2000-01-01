Noms referits a coses
|Llengua original
|Català
Institucions, entitats oficials i no oficials i els seus òrgans de gestió
S'escriuen en llengua vernacla els d'àmbit local, comarcal o provincial que no tenen tradició en català:
Per regla general es tradueixen:
Associacions, fundacions i organitzacions no governamentals
Excepcions a la regla general:
Per regla general s'han de traduir:
Universitats, instituts, escoles i museus
No es tradueixen quan són institucions conegudes pel seu nom original i quan no tenen un equivalent clar en català:
Per regla general es tradueix la designació genèrica, però no el nom propi que l'acompanya si no és el topònim:
Empreses i els seus òrgans de gestió
Per regla general, els noms d'empreses, com que són marques registrades, no s'han de traduir:
Tanmateix, hi ha empreses públiques, empreses de serveis i entitats financeres que tenen una doble denominació:
Els òrgans de gestió de les empreses es tradueixen sempre:
Partits polítics i organitzacions sindicals
Hi ha noms que només s'utilitzen en la forma original:
Per regla general s'han de traduir els noms de formacions polítiques i sindicals:
Sigles i acrònims
Per regla general no s'han de traduir les sigles ni els acrònims:
Excepcionalment, algunes s'han consolidat traduïdes i han generat una nova sigla:
Tanmateix, es tradueix el nom de les entitats o els conceptes que representen, encara que no es correspongui amb la sigla en qüestió:
|Llengua original
|Català
Festivitats cíviques, religioses i polítiques
No es tradueixen:
Per regla general es tradueixen:
Fets històrics singulars
Per regla general es tradueixen:
Moviments artístics i culturals
No es tradueixen i, per tant, s'escriuen en cursiva:
En general, la designació dels moviments artístics i culturals es tradueix:
Congressos, convencions, jornades i simposis
Solen ser certàmens multilingües, per la qual cosa normalment presenten la denominació en diverses llengües:
Conferències, ponències i discursos
S'expressen en la llengua en què es faran o s'han fet (si cal, la traducció pot anar entre parèntesis):
Exposicions, fires i salons
No es tradueixen quan incorporen algun nom propi o acrònim o quan es coneixen pel nom original:
Per regla general s'han de traduir:
Premis i distincions
Quan en la designació intervé un nom propi, s'adopta una forma híbrida, és a dir, es tradueix al català el nom genèric i es deixa en la llengua original el nom propi:
No es tradueix quan pot portar confusió:
Per regla general es tradueixen els noms de premis i distincions:
|Llengua original
|Català
Els títols de la documentació oficial i de les disposicions normatives s'han de traduir sempre:
També s'han de traduir les citacions de fragments de textos legals. En aquest cas, és convenient recórrer, si n'hi ha, a la versió traduïda d'aquests textos.
|Llengua original
|Català
Obres científiques, tècniques, literàries, teatrals i cinematogràfiques
Els llibres, les pel·lícules i les obres teatrals que no tinguin traducció en català s'han de citar en llengua original (si cal, es pot facilitar la traducció entre claudàtors i amb cometes simples):
Se citen en català les obres ja traduïdes:
Obres musicals
No es tradueixen els títols de les cançons si es fa referència a la versió original:
Se citen en català les obres ja traduïdes i es tradueixen els títols de les peces musicals formats amb genèrics del tipus sonata, simfonia, concert, etc.:
Formacions musicals i artístiques
Per regla general no es tradueixen pel fet que es tracta de noms propis:
Els noms d'orquestres i altres formacions de càmera es tradueixen en alguns casos:
Obres d'art (pintura, escultura, arquitectura, etc.)
No es tradueixen els noms d'obres d'art que no tenen un equivalent en català:
En general, es tradueixen els títols de les obres d'art:
Publicacions periòdiques
No es tradueixen els títols de les publicacions periòdiques:
Es poden traduir els títols dels diaris o butlletins oficials, de la mateixa manera que es tradueix el nom de les institucions públiques de les quals són òrgans de difusió:
Emissores de ràdio i canals de televisió
En general, no s'han de traduir els noms de les emissores de ràdio i els canals de televisió: