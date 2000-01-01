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Nombres referidos a cosas

 Lengua originalEspañol

Instituciones, entidades oficiales y no oficiales y sus órganos de gestión

Se escriben en lengua vernácula los de ámbito local, comarcal o provincial que no tienen tradición en español:

  • Xunta de Galicia, el Valedor do Pobo
  • Ertzaintza, lehendakari [en cursiva]
  • Mossos d'Esquadra, Generalitat de Cataluña, la Sindicatura de Greuges [de la UOC], el síndicsíndica de greuges [en cursiva]
  • Scotland Yard

Por regla general se traducen:

  • Escuela de Administración Pública de Cataluña, Servicio de Publicaciones del Parlamento Vasco, Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Pontevedra
  • el Tribunal Internacional de La Haya, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood

Asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales

Excepciones a la regla general:

  • la National Geographic Society
  • Medicus Mundi
  • Greenpeace
  • Hare Krishna

Por regla general deben traducirse:

  • Biblioteca Digital de Cataluña
  • Asociación de Maestros Rosa Sensat
  • Biblioteca Británica
  • Fundación Miró
  • Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña
  • Médicos Sin Fronteras
  • Academia Francesa

Universidades, institutos, escuelas y museos

No se traducen cuando son instituciones conocidas por su nombre original y cuando no tienen un equivalente claro en español:

  • Universitat Oberta de Catalunya
  • London School of Economics
  • Internet Interdisciplinary Institute
  • Institut d'Estudis Catalans
  • King's College
  • École de Hautes Études
  • National Gallery
  • Museu Cau Ferrat

Por regla general se traduce la designación genérica, pero no el nombre propio que la acompaña si no es el topónimo:

  • Universidad Harvard, Universidad Roger Williams
  • Centro Universitario de Luxemburgo
  • Instituto Joan Lluís Vives
  • Instituto Universitario Europeo
  • Museo Británico

Empresas y sus órganos de gestión

Por regla general, los nombres de empresas, como son marcas registradas, no deben traducirse:

  • Dit i Fet, S. A.
  • el Deutsche Bank
  • la Société Générale de Banque
  • la empresa Oberta Publishing

Sin embargo, hay empresas públicas, empresas de servicios y entidades financieras que tienen una doble denominación:

  • Caja de Ingenieros / Caixa d'Enginyers

Los órganos de gestión de las empresas se traducen siempre:

  • Departamento de Ventas de Dit i Fet, S. A.
  • Área de Recursos Humanos del Deutsche Bank

Partidos políticos y organizaciones sindicales

Hay nombres que solo se utilizan en la forma original:

  • Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna
  • Unió de Pagesos, Esquerra Republicana de Catalunya
  • el Sinn Féin

Por regla general deben traducirse los nombres de formaciones políticas y sindicales:

  • Bloque Nacionalista Gallego, Partido Nacionalista Vasco

Siglas y acrónimos

Por regla general no deben traducirse las siglas ni los acrónimos:

  • MIT [de Massachusetts Institute of Technology]
  • GATT [de General Agreement on Tariffs and Trade]
  • CNRS [de Centre national de la recherche scientifique]
  • SNCF [de Société nationale des chemins de fer français]
  • NBA [de National Basketball Association]
  • ISO [de International Organization for Standardization]

Excepcionalmente, algunas se han consolidado traducidas y han generado una nueva sigla:

  • OTAN [y no NATO], ONU [y no UN], OCDE [y no OECD], UE [y no EU], PMF [y no FAQ]

Sin embargo, se traduce el nombre de las entidades o los conceptos que representan, aunque no se corresponda con la sigla en cuestión:

  • Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
  • Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)
  • Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS)
  • Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Franceses (SNCF)
  • Asociación Nacional Norteamericana de Baloncesto (NBA)
  • Organización Internacional para la Normalización (ISO)

 Lengua originalEspañol

Festividades cívicas, religiosas y políticas

No se traducen:

  • Corpus Christi
  • Aberri Eguna ('Día de la Patria')
  • la Diada de Sant Jordi, la Cremá, la mascletá, la Nit del Foc, la Patum de Berga

Por regla general se traducen:

  • el Cuatro de Julio, el Día de Acción de Gracias

Hechos históricos singulares

 

Por regla general se traducen:

  • la Guerra de los Segadores, la Revolución de Octubre, la Larga Marcha china

Movimientos artísticos y culturales

No se traducen:

  • la Renaixença
  • Dau al Set
  • Modern Style

No se traducen y se escriben en cursiva:

  • art nouveau
  • pop-art
  • new age
  • nova cançó

En general, la designación de los movimientos artísticos y culturales se traduce:

  • el surrealismo
  • el minimalismo
  • el simbolismo
  • el fauvismo

Congresos, convenciones, jornadas y simposios

 

Suelen ser certámenes multilingües, por lo que ya presentan su denominación en distintas lenguas:

  • Jornadas Europeas de Técnicas Avanzadas de Informática
  • I Congreso Internacional sobre Prevención y Reducción de Desastres Naturales en el Mediterráneo

Conferencias, ponencias y discursos

Se expresan en la lengua en la que se pronunciarán o se han pronunciado (si se considera necesario, puede ir la traducción entre paréntesis):

  • Las conferencias "La modernidad del lenguaje" y "El discurs parlamentari" fueron presentadas en Palma durante las Primeras Jornadas de Pragmática
  • Celebración de la conferencia "Capability or competence in higher education" ('Capacidad o competencia en la educación superior'), en el marco del Seminario Edu Lab
 

Exposiciones, ferias y salones

No se traducen cuando incorporan algún nombre propio o acrónimo o cuando se conocen por el nombre original:

  • ExpoFood (feria virtual agroalimentaria)
  • la feria Expolangues de París
  • la Fira de Santa Llúcia

Por regla general deben traducirse:

  • la Exposición Mundial de Hannover
  • el Salón del Automóvil de París
  • la Feria del Libro de Fráncfort

Premios y distinciones

Cuando en la designación interviene un nombre propio, se adopta una forma híbrida, es decir, se traduce al español el nombre genérico y se deja en la lengua original el nombre propio:

  • Cruz de Sant Jordi, el premio Ramon Llull

Por regla general, se traducen los nombres de premios y distinciones:

  • Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña
  • Copa de Europa
  • la Gran Cruz de la Legión de Honor francesa
  • los premios Óscar

Lengua originalEspañol
 

Los títulos de la documentación oficial y de las disposiciones normativas se traducen siempre:

  • el Estatuto de Autonomía de Cataluña
  • la Ley de la Función Pública de la Administración de la Generalitat
  • la Ley de Normalización Lingüística de las Islas Baleares

También se traducen las citas de fragmentos de textos legales. En este caso, es conveniente recurrir, si la hay, a la versión traducida de estos textos.

 Lengua originalEspañol

Obras científicas, técnicas, literarias, teatrales y cinematográficas

Los libros, las películas y las obras teatrales que no tengan traducción en español deben citarse en lengua original (si se considera conveniente, se puede facilitar la traducción entre corchetes con comillas simples):

  • el libro Iraganaz ['Sobre el pasado'] de Gotzon Aleman
  • la película Love Story

Se citan en español las obras ya traducidas:

  • la película Ciudadano Kane
  • el libro Economía y sociedad de Max Weber
  • la obra de teatro Pigmalión

Obras musicales

No se traducen los títulos de las canciones si se hace referencia a la versión original:

  • Agur jaunak [canción vasca de despedida]
  • Gaudeamus igitur [himno universitario]
  • Els segadors [himno oficial de Cataluña]
  • a menudo canturreaba Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel

Se citan en español las obras ya traducidas y se traducen los títulos de las piezas musicales formados con genéricos del tipo sonata, sinfonía, concierto, etc.:

  • la Novena sinfonía de Beethoven
  • Fantasía para piano, orquesta y coro, opus 80
  • las comedias Las bodas de Fígaro y El barbero de Sevilla de Beaumarchais
  • El lago de los cisnes y El cascanueces de Chaikovski

Formaciones musicales y artísticas

Por lo general se consideran nombres propios y, por lo tanto, no se traducen:

  • los [o The] Rolling Stones
  • los [o The] Beatles
  • el Orfeó Català
  • el New York City Ballet
  • The Independent Jazz Quartet

Los nombres de orquestas y otras formaciones de cámara se traducen en algunos casos:

  • la Orquesta Filarmónica de Londres
  • la Orquesta Sinfónica de Viena
  • el Coro Filarmónico de La Scala de Milán
  • la Orquesta Nacional de Cámara de Andorra

Obras de arte (pintura, escultura, arquitectura, etc.)

No se traducen los nombres de obras de arte que no tienen un equivalente en español:

  • Atomium de André Waterkeyn
  • El Pi de les Tres Branques

En general, se traducen los títulos de las obras de arte:

  • Los girasoles de Van Gogh
  • la Sagrada Familia de Gaudí

Publicaciones periódicas

No se traducen los títulos de las publicaciones periódicas:

  • el diario Le Monde
  • la revista Serra d'Or
  • la colección "El Balancí"
  • el semanario Newsweek
  • la revista Life

Se pueden traducir los títulos de los diarios o boletines oficiales, de la misma manera que se traduce el nombre de las instituciones públicas de las que son órganos de difusión:

  • normas publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
  • el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Emisoras de radio y canales de televisión

En general, no deben traducirse los nombres de las emisoras de radio y los canales de televisión:

  • Catalunya Ràdio
  • France Télévision
  • Channel 4
  • Antenne 2
 