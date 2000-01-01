Nombres referidos a cosas
|Lengua original
|Español
Instituciones, entidades oficiales y no oficiales y sus órganos de gestión
Se escriben en lengua vernácula los de ámbito local, comarcal o provincial que no tienen tradición en español:
Por regla general se traducen:
Asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales
Excepciones a la regla general:
Por regla general deben traducirse:
Universidades, institutos, escuelas y museos
No se traducen cuando son instituciones conocidas por su nombre original y cuando no tienen un equivalente claro en español:
Por regla general se traduce la designación genérica, pero no el nombre propio que la acompaña si no es el topónimo:
Empresas y sus órganos de gestión
Por regla general, los nombres de empresas, como son marcas registradas, no deben traducirse:
Sin embargo, hay empresas públicas, empresas de servicios y entidades financieras que tienen una doble denominación:
Los órganos de gestión de las empresas se traducen siempre:
Partidos políticos y organizaciones sindicales
Hay nombres que solo se utilizan en la forma original:
Por regla general deben traducirse los nombres de formaciones políticas y sindicales:
Siglas y acrónimos
Por regla general no deben traducirse las siglas ni los acrónimos:
Excepcionalmente, algunas se han consolidado traducidas y han generado una nueva sigla:
Sin embargo, se traduce el nombre de las entidades o los conceptos que representan, aunque no se corresponda con la sigla en cuestión:
|Lengua original
|Español
Festividades cívicas, religiosas y políticas
No se traducen:
Por regla general se traducen:
Hechos históricos singulares
Por regla general se traducen:
Movimientos artísticos y culturales
No se traducen:
No se traducen y se escriben en cursiva:
En general, la designación de los movimientos artísticos y culturales se traduce:
Congresos, convenciones, jornadas y simposios
Suelen ser certámenes multilingües, por lo que ya presentan su denominación en distintas lenguas:
Conferencias, ponencias y discursos
Se expresan en la lengua en la que se pronunciarán o se han pronunciado (si se considera necesario, puede ir la traducción entre paréntesis):
Exposiciones, ferias y salones
No se traducen cuando incorporan algún nombre propio o acrónimo o cuando se conocen por el nombre original:
Por regla general deben traducirse:
Premios y distinciones
Cuando en la designación interviene un nombre propio, se adopta una forma híbrida, es decir, se traduce al español el nombre genérico y se deja en la lengua original el nombre propio:
Por regla general, se traducen los nombres de premios y distinciones:
|Lengua original
|Español
Los títulos de la documentación oficial y de las disposiciones normativas se traducen siempre:
También se traducen las citas de fragmentos de textos legales. En este caso, es conveniente recurrir, si la hay, a la versión traducida de estos textos.
|Lengua original
|Español
Obras científicas, técnicas, literarias, teatrales y cinematográficas
Los libros, las películas y las obras teatrales que no tengan traducción en español deben citarse en lengua original (si se considera conveniente, se puede facilitar la traducción entre corchetes con comillas simples):
Se citan en español las obras ya traducidas:
Obras musicales
No se traducen los títulos de las canciones si se hace referencia a la versión original:
Se citan en español las obras ya traducidas y se traducen los títulos de las piezas musicales formados con genéricos del tipo sonata, sinfonía, concierto, etc.:
Formaciones musicales y artísticas
Por lo general se consideran nombres propios y, por lo tanto, no se traducen:
Los nombres de orquestas y otras formaciones de cámara se traducen en algunos casos:
Obras de arte (pintura, escultura, arquitectura, etc.)
No se traducen los nombres de obras de arte que no tienen un equivalente en español:
En general, se traducen los títulos de las obras de arte:
Publicaciones periódicas
No se traducen los títulos de las publicaciones periódicas:
Se pueden traducir los títulos de los diarios o boletines oficiales, de la misma manera que se traduce el nombre de las instituciones públicas de las que son órganos de difusión:
Emisoras de radio y canales de televisión
En general, no deben traducirse los nombres de las emisoras de radio y los canales de televisión: