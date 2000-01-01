Nombres referidos a cosas

Obras científicas, técnicas, literarias, teatrales y cinematográficas Los libros, las películas y las obras teatrales que no tengan traducción en español deben citarse en lengua original (si se considera conveniente, se puede facilitar la traducción entre corchetes con comillas simples): el libro Iraganaz ['Sobre el pasado'] de Gotzon Aleman

la película Love Story Se citan en español las obras ya traducidas: la película Ciudadano Kane

el libro Economía y sociedad de Max Weber

la obra de teatro Pigmalión

Obras musicales No se traducen los títulos de las canciones si se hace referencia a la versión original: Agur jaunak [canción vasca de despedida]

Gaudeamus igitur [himno universitario]

Els segadors [himno oficial de Cataluña]

a menudo canturreaba Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel Se citan en español las obras ya traducidas y se traducen los títulos de las piezas musicales formados con genéricos del tipo sonata, sinfonía, concierto, etc.: la Novena sinfonía de Beethoven

Fantasía para piano, orquesta y coro, opus 80

las comedias Las bodas de Fígaro y El barbero de Sevilla de Beaumarchais

El lago de los cisnes y El cascanueces de Chaikovski

Formaciones musicales y artísticas Por lo general se consideran nombres propios y, por lo tanto, no se traducen: los [o The] Rolling Stones

los [o The] Beatles

el Orfeó Català

el New York City Ballet

The Independent Jazz Quartet Los nombres de orquestas y otras formaciones de cámara se traducen en algunos casos: la Orquesta Filarmónica de Londres

la Orquesta Sinfónica de Viena

el Coro Filarmónico de La Scala de Milán

la Orquesta Nacional de Cámara de Andorra

Obras de arte (pintura, escultura, arquitectura, etc.) No se traducen los nombres de obras de arte que no tienen un equivalente en español: Atomium de André Waterkeyn

El Pi de les Tres Branques En general, se traducen los títulos de las obras de arte: Los girasoles de Van Gogh

la Sagrada Familia de Gaudí

Publicaciones periódicas No se traducen los títulos de las publicaciones periódicas: el diario Le Monde

la revista Serra d'Or

la colección "El Balancí"

el semanario Newsweek

la revista Life Se pueden traducir los títulos de los diarios o boletines oficiales, de la misma manera que se traduce el nombre de las instituciones públicas de las que son órganos de difusión: normas publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña

el Diario Oficial de las Comunidades Europeas