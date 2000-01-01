Criterios de traducción al español

Ya se trate de una palabra, una expresión o un texto de cualquier extensión, traducir implica tomar decisiones. Diferentes propuestas, todas objetivamente correctas, pueden ser más o menos adecuadas por distintos motivos. La inteligencia artificial (IA) nos puede ayudar a encontrar soluciones potencialmente válidas entre las que poder elegir, y también puede orientar nuestras decisiones o tomarlas por nosotros.



Si nos limitamos a pedir a un asistente de IA que traduzca un texto, el asistente tomará todas las decisiones. Es la manera más fácil y rápida de obtener una traducción; aun así, también implica cierto grado de decisión, como, por ejemplo, qué herramienta de IA puede funcionar mejor en cada caso, dado que diferentes modelos —o incluso el mismo modelo con dos instrucciones (prompts) idénticas— pueden generar traducciones muy distintas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a pesar de las sorprendentes capacidades de la IA, en ocasiones los resultados pueden ser poco satisfactorios y contener errores.