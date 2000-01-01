Nombres referidos a personas
|Lengua original
|Español
Personajes contemporáneos
Por regla general, los nombres propios de persona no deben traducirse. Los nombres de persona escritos con caracteres latinos en su forma original se escriben sin ninguna modificación, acentos incluidos:
Sin embargo, se traducen los nombres de reyes, príncipes y papas:
Los nombres de persona escritos con caracteres no latinos se adaptan al español y se transcriben según los criterios establecidos en la bibliografía específica:
Personajes históricos y legendarios
No se traducen los nombres que no tienen tradición en nuestra lengua:
Por regla general se traducen los nombres de personajes históricos (reales o literarios) y de las divinidades y los personajes mitológicos, siguiendo el criterio de la tradición: