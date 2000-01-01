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Nombres referidos a personas

 Lengua originalEspañol

Personajes contemporáneos

Por regla general, los nombres propios de persona no deben traducirse. Los nombres de persona escritos con caracteres latinos en su forma original se escriben sin ninguna modificación, acentos incluidos:

  • Pompeu Fabra, Lluís Llach, Miquel Martí i Pol [catalanes]
  • Xabier Arzalluz, Iñigo Urkullu, Benito Lertxundi [vascos]
  • Xosé Maria Castroviejo, Xohana Torres [gallegos]
  • Loís Alibèrt, Jules Verne, Charles Dickens, François Hollande, David Cameron, Angela Merkel [otras lenguas]

Sin embargo, se traducen los nombres de reyes, príncipes y papas:

  • el príncipe Guillermo de Inglaterra
  • la reina Isabel II de Inglaterra
  • el papa Juan Pablo II

Los nombres de persona escritos con caracteres no latinos se adaptan al español y se transcriben según los criterios establecidos en la bibliografía específica:

  • Yasir Arafat
  • Vladímir Putin
  • Antón Chéjov
  • Mahatma Gandhi
  • Deng Xiaoping

Personajes históricos y legendarios

No se traducen los nombres que no tienen tradición en nuestra lengua:

  • Marco Polo
  • Chrétien de Troyes, William Shakespeare
  • Donatello, Leonardo da Vinci
  • Cyrano de Bergerac

Por regla general se traducen los nombres de personajes históricos (reales o literarios) y de las divinidades y los personajes mitológicos, siguiendo el criterio de la tradición:

  • Alejandro Magno, Julio César, Poncio Pilatos
  • Aristóteles, Heródoto
  • Galileo, Raimundo Lulio, Wifredo el Velloso
  • santo Tomás de Aquino, san Francisco de Asís
  • Miguel Ángel, Maquiavelo
  • Otelo, Agamenón, Guillermo Tell, el rey Arturo, Papá Noel
  • Afrodita, Ícaro
  • Toro Sentado, Caballo Loco

 

Ejemplos de antropónimos extranjeros adaptados