Nombres referidos a personas

Personajes contemporáneos

Por regla general, los nombres propios de persona no deben traducirse. Los nombres de persona escritos con caracteres latinos en su forma original se escriben sin ninguna modificación, acentos incluidos: Pompeu Fabra, Lluís Llach, Miquel Martí i Pol [catalanes]

Xabier Arzalluz, Iñigo Urkullu, Benito Lertxundi [vascos]

Xosé Maria Castroviejo, Xohana Torres [gallegos]

Loís Alibèrt, Jules Verne, Charles Dickens, François Hollande, David Cameron, Angela Merkel [otras lenguas]