Antropónimos extranjeros
La siguiente lista es una muestra de adaptación de antropónimos de diversos orígenes, antiguos y modernos, que puede servir de modelo para casos parecidos.
|Ejemplos de antropónimos adaptados
Abdalá de Jordania
Aleksiévich, Svetlana
Andrópov, Yuri Vladímirovich
Arafat, Yasir
Bakunin, Mijaíl Alexándrovich
Beguin, Menájem
Ben Bella, Ahmed
Bin Laden, Osama
Benyedid, Chadli
Bréznev, Leonid Ilich
Caramanlis, Constantino
Ceausescu, Nicolae
Chaikovski, Piotr Ilich
Chéjov, Antón Pávlovich
Chernenko, Konstantín Ustínovich
Chiang Kai-chek
Dostoyevski, Fiódor Mijáilovich
Gadafi, Muammar el
Gógol, Nikolái Vasílievich
Gorbachov, Mijaíl Serguéievich
Gorki, Máximo
Gromiko, Andréi Andréievich
Huseín, Sadam
Jamenei, Alí
Jomeini, Ruholá
Jruschov, Nikita Serguéievich
Kandinski, Vasili
Kárpov, Víktor Pávlovich
Kovalévskaya, Sofía
Lenin, Vladímir Ilich Uliánov
Mao Zedong [y no
Marx, Karl
Mayakovski, Vladímir Vladímirovich
Mitsotakis, Constantino
Mólotov, Viacheslav
Mubarak, Hosni
Nabokov, Vladímir Vladímirovich
Netanyahu, Benjamin
Papadópulos, Georgios
Papandréu, Andreas
Pasternak, Borís Leonídovich
Pávlov, Iván Petróvich
Peres, Shimon
Prokófiev, Serguéi Serguéievich
Pushkin, Alexander Serguéievich
Putin, Vladímir
Rafsanyani, Alí Akbar Hachemí
Raniero de Mónaco [y no
Rasputin, Grigori Yefímovich
Rimski-Kórsakov, Nikolái Andréievich
Rostropóvich, Mstislav
Sadat, Anuar el
Sájarov, Andréi Dmítrievich
Shevardnadze, Edvard
Shólojov, Mijaíl Alexándrovich
Shostakóvich, Dmitri
Solzenitsin, Alexander Isáievich
Stalin, Iósif Vissariónovich
Stravinski, Ígor Fiódorovich
Tolstói, Alexéi Konstantínovich
Tolstói, León
Trotski, León Davídovich
Turguénev, Iván Serguéievich
Vigotski, Lev Semiónovich
Wojtyla, Karol
Yeltsin, Borís Nikoláievich
Zelenski, Volodímir
Zhou Enlai
Zhúkov, Gueorgui