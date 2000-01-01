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Antropónimos extranjeros

La siguiente lista es una muestra de adaptación de antropónimos de diversos orígenes, antiguos y modernos, que puede servir de modelo para casos parecidos.

Ejemplos de antropónimos adaptados

 

Abdalá de Jordania

Aleksiévich, Svetlana

Andrópov, Yuri Vladímirovich

Arafat, Yasir

Bakunin, Mijaíl Alexándrovich

Beguin, Menájem

Ben Bella, Ahmed

Bin Laden, Osama

Benyedid, Chadli

Bréznev, Leonid Ilich

Caramanlis, Constantino

Ceausescu, Nicolae

Chaikovski, Piotr Ilich

Chéjov, Antón Pávlovich

Chernenko, Konstantín Ustínovich

Chiang Kai-chek

Dostoyevski, Fiódor Mijáilovich

Gadafi, Muammar el

Gógol, Nikolái Vasílievich

Gorbachov, Mijaíl Serguéievich

Gorki, Máximo

Gromiko, Andréi Andréievich

Huseín, Sadam

Jamenei, Alí

Jomeini, Ruholá

Jruschov, Nikita Serguéievich

Kandinski, Vasili

Kárpov, Víktor Pávlovich

Kovalévskaya, Sofía

Lenin, Vladímir Ilich Uliánov

Mao Zedong [y no Mao Tsetung]

Marx, Karl

Mayakovski, Vladímir Vladímirovich

Mitsotakis, Constantino

Mólotov, Viacheslav

 

Mubarak, Hosni

Nabokov, Vladímir Vladímirovich

Netanyahu, Benjamin

Papadópulos, Georgios

Papandréu, Andreas

Pasternak, Borís Leonídovich

Pávlov, Iván Petróvich

Peres, Shimon

Prokófiev, Serguéi Serguéievich

Pushkin, Alexander Serguéievich

Putin, Vladímir

Rafsanyani, Alí Akbar Hachemí

Raniero de Mónaco [y no Rainiero]

Rasputin, Grigori Yefímovich

Rimski-Kórsakov, Nikolái Andréievich

Rostropóvich, Mstislav

Sadat, Anuar el

Sájarov, Andréi Dmítrievich

Shevardnadze, Edvard

Shólojov, Mijaíl Alexándrovich

Shostakóvich, Dmitri

Solzenitsin, Alexander Isáievich

Stalin, Iósif Vissariónovich

Stravinski, Ígor Fiódorovich

Tolstói, Alexéi Konstantínovich

Tolstói, León

Trotski, León Davídovich

Turguénev, Iván Serguéievich

Vigotski, Lev Semiónovich

Wojtyla, Karol

Yeltsin, Borís Nikoláievich

Zelenski, Volodímir

Zhou Enlai

Zhúkov, Gueorgui

 