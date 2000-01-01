Campus

Noms referits a persones

 Llengua originalCatalà

Personatges contemporanis

Per regla general, els noms propis de persona no s'han de traduir:

  • Marcelino Menéndez y Pelayo, Miguel Delibes, María Moliner [espanyols]

Els noms de persona escrits amb caràcters llatins en la forma original s'escriuen sense cap modificació, accents inclosos:

  • Xabier Arzalluz, Iñigo Urkullu, Benito Lertxundi [bascos]
  • Xosé Maria Castroviejo, Xohana Torres [gallecs]
  • Rosina de Pèira, Loís Alibèrt [occitans]
  • François Hollande, David Cameron, Angela Merkel [altres llengües]

Tanmateix, es tradueixen els noms de reis, prínceps i papes:

  • el príncep Guillem d'Anglaterra
  • la reina Isabel II d'Anglaterra
  • el papa Francesc

Els noms de persona escrits amb caràcters no llatins s'adapten al català i es transcriuen d'acord amb els criteris establerts en la bibliografia específica:

  • Jàsser Arafat
  • Vladímir Putin
  • Anton Txékhov
  • Mahatma Gandhi
  • Deng Xiaobing

Personatges històrics i llegendaris

No es tradueixen els noms que no tenen tradició en la nostra llengua:

  • Thomas More
  • Marco Polo
  • Chrétien de Troyes, William Shakespeare
  • Donatello, Leonardo da Vinci
  • Cyrano de Bergerac

Per regla general es tradueixen els noms de personatges històrics (reals o literaris) i de les divinitats i personatges mitològics, seguint el criteri de la tradició:

  • Alexandre el Gran, Juli Cèsar, Ponç Pilat
  • Aristòtil, Heròdot, Galileu [i no pas Galileo Galilei]
  • sant Tomàs d'Aquino, sant Joan de la Creu
  • Ticià [i no pas Tiziano Vecellio], Miquel Àngel [i no pas Michelangelo Buonarroti], Dant [i no pas Dante Alighieri], Maquiavel [i no pas Niccolò Machiavelli], Llorenç de Mèdici [i no pas Lorenzo de Mèdici]
  • Otel·lo, Agamèmnon, Guillem Tell, el rei Artús, don Quixot, Sanxo Pança, el Pare Noel

 