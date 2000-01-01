Noms referits a persones

Personatges contemporanis
Per regla general, els noms propis de persona no s'han de traduir:
- Marcelino Menéndez y Pelayo, Miguel Delibes, María Moliner [espanyols]
Els noms de persona escrits amb caràcters llatins en la forma original s'escriuen sense cap modificació, accents inclosos:
- Xabier Arzalluz, Iñigo Urkullu, Benito Lertxundi [bascos]
- Xosé Maria Castroviejo, Xohana Torres [gallecs]
- Rosina de Pèira, Loís Alibèrt [occitans]
- François Hollande, David Cameron, Angela Merkel [altres llengües]
Tanmateix, es tradueixen els noms de reis, prínceps i papes:
- el príncep Guillem d'Anglaterra
- la reina Isabel II d'Anglaterra
- el papa Francesc
Els noms de persona escrits amb caràcters no llatins s'adapten al català i es transcriuen d'acord amb els criteris establerts en la bibliografia específica:
- Jàsser Arafat
- Vladímir Putin
- Anton Txékhov
- Mahatma Gandhi
- Deng Xiaobing
Personatges històrics i llegendaris
No es tradueixen els noms que no tenen tradició en la nostra llengua:
- Thomas More
- Marco Polo
- Chrétien de Troyes, William Shakespeare
- Donatello, Leonardo da Vinci
- Cyrano de Bergerac
Per regla general es tradueixen els noms de personatges històrics (reals o literaris) i de les divinitats i personatges mitològics, seguint el criteri de la tradició:
- Alexandre el Gran, Juli Cèsar, Ponç Pilat
- Aristòtil, Heròdot, Galileu [i no pas
Galileo Galilei]
- sant Tomàs d'Aquino, sant Joan de la Creu
- Ticià [i no pas
Tiziano Vecellio], Miquel Àngel [i no pas Michelangelo Buonarroti], Dant [i no pas Dante Alighieri], Maquiavel [i no pas Niccolò Machiavelli], Llorenç de Mèdici [i no pas Lorenzo de Mèdici]
- Otel·lo, Agamèmnon, Guillem Tell, el rei Artús, don Quixot, Sanxo Pança, el Pare Noel