Campus

Nombres referidos a lugares

Lengua originalEspañol

Hay topónimos que no tienen traducción en español y que se dejan, por tanto, en la forma original (los artículos que encabecen estos topónimos deben escribirse con mayúscula para indicar que forman parte de la lengua original):

  • L'Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Sant Feliu de Guíxols [Cataluña]
  • Muxía [Galicia]
  • Washington, Aix-en-Provence, Leipzig, Plymouth

Los nombres de capitales de países y de provincias y los nombres de ciudades que tienen un uso tradicional en español:

  • La Coruña, Elche, Gerona, San Sebastián, Bilbao
  • Estocolmo, Florencia, Londres, París, Bombay  [y no Mumbai], Pekín [y no Beijing]

 Lengua originalEspañol

Estados, naciones y regiones

 

En general, los nombres de todos los estados, naciones, comunidades autónomas, regiones naturales o divisiones administrativas de carácter regional deben traducirse:

  • Cataluña, Guipúzcoa, Baleares, Álava
  • Nueva York, Nueva Jersey, Chechenia, Cabo Verde, Isla de Francia

Comarcas y pequeñas regiones naturales

No se traducen los nombres de comarcas y pequeñas regiones naturales que no tienen tradición en español:

  • el Alt Camp
  • Costa da Morte
  • Aigüestortes
  • la Garrotxa

Pueden traducirse siempre que tengan un empleo tradicional en español (los artículos que acompañen a estos topónimos deberán escribirse en minúscula):

  • el Ampurdán
  • la Cerdaña
  • el Valle de Arán
  • el Priorato

Accidentes geográficos (orográficos e hidrográficos)

Los accidentes geográficos locales y similares que no superen el ámbito de una comunidad autónoma se escriben en la lengua propia:

  • Montjuïc

En caso de que el genérico se haya convertido en parte del nombre propio, no se traduce:

  • el Turó de l'Home, los Aiguamolls de l'Empordà
  • Grand Ballon, Long Island

Los nombres de cabos, rías, bahías, golfos, islas, estrechos, etc. se escriben en español (tanto el nombre genérico como el nombre propio que lo acompaña):

  • el delta del Ebro
  • la ría de Arosa
  • el lago de Bañolas
  • las Montañas Rocosas
  • los altos del Golán
  • el estrecho de los Dardanelos
  • el golfo de Vizcaya
  • el cabo de Finisterre, el cabo de Rosas
  • el valle de la Muerte
  • la cordillera de los Apalaches
  • las islas Bermudas, islas de la Reunión
  • el lago Victoria
  • el Cuerno de Oro

 Lengua originalEspañol

Barrios

En general, no se traducen los nombres de los barrios si no tienen tradición en español:

  • el Eixample [Barcelona]
  • East End [Londres], Chinatown [San Francisco, EE. UU.], Staten Island [Nueva York]
 

Plazas, calles y otras vías urbanas e interurbanas

No se traducen los nombres genéricos de vías públicas de ciudades extranjeras cuando se conocen por el nombre original:

  • Faubourg Saint-Honoré, Place Vendôme, Quai d'Orsay [París]
  • Times Square, Downing Street [Londres]
  • Wall Street, Central Park [Nueva York]

Por regla general se traduce solo la forma genérica y se mantiene la parte específica, con lo que resulta una forma híbrida:

  • la calle de Cavallers, la calle Gran, la calle Nou [Barcelona]
  • la vía Veneto [Roma]
  • la plaza de San Marco [Venecia]

Monumentos, espacios y edificios singulares y sus dependencias

No se traducen los nombres consagrados por el uso o que no tienen un equivalente claro en español:

  • el Moll de Fusta, las Drassanes, la Travessera de les Corts, la Rambla
  • el Madison Square Garden de Nueva York, el Empire State Building, el World Trade Center, Piccadilly Circus, el Big Ben, la Fontana di Trevi, el Moulin-Rouge, el Teatre Lliure, Els Quatre Gats

Por regla general se traducen:

  • la Bolsa de Barcelona, el Palacio de la Generalitat, la Sagrada Familia, el Estadio Olímpico, el Salón de Sant Jordi, el Salón de Ciento
  • el Palacio de Buckingham, la Torre de Pisa, la Gran Muralla, la Capilla Sixtina, la Estatua de la Libertad, el Despacho Oval de la Casa Blanca, el Arco de Triunfo de París, el Kremlin

Direcciones

En las direcciones, todos los topónimos (ciudades, regiones, calles, plazas, etc.) deben escribirse en la lengua y en la forma originales:

  • Casa de Cultura Les Bernardes
    C. Major, 172
    17190 Salt
  • Seu del Patronat Català Pro Europa
    Rue de la Loi, 227, 3ème
    1040 Bruxelles

 

 