Nombres referidos a lugares

En general, los nombres de todos los estados, naciones, comunidades autónomas, regiones naturales o divisiones administrativas de carácter regional deben traducirse:

Pueden traducirse siempre que tengan un empleo tradicional en español (los artículos que acompañen a estos topónimos deberán escribirse en minúscula):

No se traducen los nombres de comarcas y pequeñas regiones naturales que no tienen tradición en español:

Accidentes geográficos (orográficos e hidrográficos)

Los accidentes geográficos locales y similares que no superen el ámbito de una comunidad autónoma se escriben en la lengua propia: Montjuïc En caso de que el genérico se haya convertido en parte del nombre propio, no se traduce: el Turó de l'Home, los Aiguamolls de l'Empordà

Grand Ballon, Long Island