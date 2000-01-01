Nombres referidos a lugares
|Lengua original
|Español
Hay topónimos que no tienen traducción en español y que se dejan, por tanto, en la forma original (los artículos que encabecen estos topónimos deben escribirse con mayúscula para indicar que forman parte de la lengua original):
Los nombres de capitales de países y de provincias y los nombres de ciudades que tienen un uso tradicional en español:
|Lengua original
|Español
Estados, naciones y regiones
En general, los nombres de todos los estados, naciones, comunidades autónomas, regiones naturales o divisiones administrativas de carácter regional deben traducirse:
Comarcas y pequeñas regiones naturales
No se traducen los nombres de comarcas y pequeñas regiones naturales que no tienen tradición en español:
Pueden traducirse siempre que tengan un empleo tradicional en español (los artículos que acompañen a estos topónimos deberán escribirse en minúscula):
Accidentes geográficos (orográficos e hidrográficos)
Los accidentes geográficos locales y similares que no superen el ámbito de una comunidad autónoma se escriben en la lengua propia:
En caso de que el genérico se haya convertido en parte del nombre propio, no se traduce:
Los nombres de cabos, rías, bahías, golfos, islas, estrechos, etc. se escriben en español (tanto el nombre genérico como el nombre propio que lo acompaña):
|Lengua original
|Español
Barrios
En general, no se traducen los nombres de los barrios si no tienen tradición en español:
Plazas, calles y otras vías urbanas e interurbanas
No se traducen los nombres genéricos de vías públicas de ciudades extranjeras cuando se conocen por el nombre original:
Por regla general se traduce solo la forma genérica y se mantiene la parte específica, con lo que resulta una forma híbrida:
Monumentos, espacios y edificios singulares y sus dependencias
No se traducen los nombres consagrados por el uso o que no tienen un equivalente claro en español:
Por regla general se traducen:
Direcciones
En las direcciones, todos los topónimos (ciudades, regiones, calles, plazas, etc.) deben escribirse en la lengua y en la forma originales: