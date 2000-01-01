Noms referits a llocs
|Llengua original
|Català
Hi ha topònims que no tenen traducció en català i que es deixen, per tant, en la forma original (els articles que encapçalen aquests topònims s'han d'escriure amb majúscula per indicar que formen part de la llengua original):
Per regla general es tradueixen els noms de les ciutats i els pobles que tenen un ús tradicional en català.
|Llengua original
|Català
Estats, nacions i regions
Per regla general, els noms dels estats, nacions, comunitats autònomes, regions naturals o divisions administratives de caràcter regional s'han de traduir:
Capitals i ciutats
No es tradueixen ni es catalanitzen els noms que no tenen tradició en català:
S'han de traduir o catalanitzar sempre que tinguin un ús tradicional en català:
Comarques i petites regions naturals
No es tradueixen els noms de comarques i petites regions naturals que no tenen tradició en català:
S'han de traduir sempre que tinguin un ús tradicional en català:
Accidents geogràfics (orogràfics i hidrogràfics)
Els accidents geogràfics locals i similars que no superen l'àmbit d'una comunitat autònoma o no tenen tradició en català s'escriuen en llengua vernacla:
En cas que el genèric s'hagi convertit en el nom propi o en part d'aquest nom, no es tradueix:
Els noms de caps, ries, badies, golfs, illes, estrets, etc. (tant el nom genèric com el nom propi que l'acompanya) s'escriuen en català:
|Llengua original
|Català
Barris
Per regla general no es tradueixen:
Places, carrers i altres vies urbanes i interurbanes
No es tradueixen els noms genèrics de vies públiques de ciutats estrangeres quan es coneixen pel nom original:
Per regla general es tradueix només la forma genèrica i es manté la part específica, de la qual cosa resulta una forma híbrida:
Monuments, espais i edificis singulars i les seves dependències
No es tradueixen els noms consagrats per l'ús o que no tenen un equivalent clar en català:
Es tradueixen els noms que tenen un ús tradicional en català:
Adreces
En les adreces, tots els topònims (ciutats, regions, carrers, places, etc.) s'han d'escriure en la llengua i en la forma originals: