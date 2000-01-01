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Noms referits a llocs

Llengua originalCatalà

Hi ha topònims que no tenen traducció en català i que es deixen, per tant, en la forma original (els articles que encapçalen aquests topònims s'han d'escriure amb majúscula per indicar que formen part de la llengua original):

  • Villaconejos, Ciempozuelos, El Álamo [Madrid]
  • Dos Hermanas, La Puebla de Cazalla [Andalusia]
  • Los Montesinos, Las Virtudes [zona castellanoparlant del País Valencià]
  • Montinhac, Sent Jòrgi-de-Didona [Occitània]

Per regla general es tradueixen els noms de les ciutats i els pobles que tenen un ús tradicional en català.

  • Alpont [i no pas Alpuente]
  • Viella [i no pas Vielha]
  • Oriola [i no pas Orihuela]
  • Múrcia [i no pas Murcia]
  • Aquisgrà [i no pas Aachen]
  • Bolonya [i no pas Bologna]

 Llengua originalCatalà

Estats, nacions i regions

 

Per regla general, els noms dels estats, nacions, comunitats autònomes, regions naturals o divisions administratives de caràcter regional s'han de traduir:

  • Guipúscoa, Castella-la Manxa
  • Nova York, Nou Mèxic, Txetxènia, Cap Verd, Illa de França, la Terra del Foc

Capitals i ciutats

No es tradueixen ni es catalanitzen els noms que no tenen tradició en català:

  • Huelva, Badajoz, Jaén, Ciudad Real, Burgos, Gijón
  • San Diego, Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Buenos Aires

S'han de traduir o catalanitzar sempre que tinguin un ús tradicional en català:

  • Logronyo, Cadis, Còrdova, Sant Sebastià, Conca, Lleó
  • Bogotà, París, Londres, Bolonya, Liorna, Avinyó, Pequín, Xangai

Comarques i petites regions naturals

No es tradueixen els noms de comarques i petites regions naturals que no tenen tradició en català:

  • El Bierzo
  • Las Bardenas
  • Hoya de Baza
  • Cinco Villas
  • les Rías Baixas

S'han de traduir sempre que tinguin un ús tradicional en català:

  • la Vall d'Aran [i no pas Era Val d'Aran]
  • els Monegres [i no pas Los Monegros]
  • l'Alt Millars [i no pas Alto Mijares]

Accidents geogràfics (orogràfics i hidrogràfics)

Els accidents geogràfics locals i similars que no superen l'àmbit d'una comunitat autònoma o no tenen tradició en català s'escriuen en llengua vernacla:

  • illa d'A Toxa, el cim Cabeza de Manzaneda, el parc de Doñana, la ria d'Arousa, el cap de Peñas
  • la badia de Cochinos, el cap d'Hornos, les illes Galápagos

En cas que el genèric s'hagi convertit en el nom propi o en part d'aquest nom, no es tradueix:

  • els Picos de Europa, Río Bravo, Las Marismas, Sierra Morena, Sierra Nevada, Sierra Madre, Lago Argentino
  • Grand Ballon, Grand Canyon, Long Island, Rift Valley

Els noms de caps, ries, badies, golfs, illes, estrets, etc. (tant el nom genèric com el nom propi que l'acompanya) s'escriuen en català:

  • el Mont Perdut, la muntanya de les Oliveres, les muntanyes Rocalloses
  • els alts del Golan
  • l'estret dels Dardanels
  • el golf de Biscaia, el golf de Mèxic
  • el cap de Gata, el cap Canaveral, el cap de Bona Esperança
  • la vall de la Mort
  • la serralada Ibèrica, la serralada dels Apalatxes
  • les illes Bermudes, illes de la Reunió
  • el llac Victòria
  • el Corn d'Or

 Llengua originalCatalà

Barris

Per regla general no es tradueixen:

  • Lavapiés, Carabanchel, Vallecas [Madrid]
  • Santa Cruz, El Arenal, Los Remedios [Sevilla]
  • Las Ventas de Buñol, El Barriete [zona castellanoparlant del País Valencià]
  • Cataluña [Oviedo]
  • Os Mallos, Barrio das Flores [la Corunya]
  • East End [Londres], Chinatown [San Francisco], Staten Island [Nova York]
 

Places, carrers i altres vies urbanes i interurbanes

No es tradueixen els noms genèrics de vies públiques de ciutats estrangeres quan es coneixen pel nom original:

  • la Gran Vía, el Paseo de Recoletos, la Cuesta de Moyano [Madrid]
  • Faubourg Saint-Honoré, Place Vendôme, Quai d'Orsay [París]
  • Times Square, Downing Street [Londres]
  • Wall Street, Central Park [Nova York]

Per regla general es tradueix només la forma genèrica i es manté la part específica, de la qual cosa resulta una forma híbrida:

  • el passeig de la Castellana, la plaça Mayor [Madrid]
  • la via Veneto [Roma]
  • la plaça de San Marco [Venècia]
  • l'avinguda de Victor Hugo [París]

Monuments, espais i edificis singulars i les seves dependències

No es tradueixen els noms consagrats per l'ús o que no tenen un equivalent clar en català:

  • la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, la Torre del Oro
  • el Madison Square Garden de Nova York, l'Empire State Building, el World Trade Center, Piccadilly Circus, el Big Ben, la Fontana di Trevi, el Moulin-Rouge

Es tradueixen els noms que tenen un ús tradicional en català:

  • el Palau de Congressos de Madrid, la Casa de Juntes de Gernika
  • la Gran Muralla, la Capella Sixtina, l'Estàtua de la Llibertat, el Despatx Oval de la Casa Blanca, l'Arc de Triomf de París, el Kremlin

Adreces

En les adreces, tots els topònims (ciutats, regions, carrers, places, etc.) s'han d'escriure en la llengua i en la forma originals:

  • Patronat Català Pro Europa
    Rue de la Loi, 227, 3ème
    1040 Bruxelles
 