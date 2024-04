Els nostres cursos d’alemany online et permeten:

• Aprendre alemany practicant l’idioma amb la nostra eina de conversa online.

• Aconseguir una certificació oficial amb el nostre acompanyament.

• Conèixer gent nova gràcies a una metodologia amena.

Podràs aprendre alemany des de zero per mitjà de materials multimèdia autocorrectius, eines comunicatives i diverses activitats a l’aula moderades pel consultor.



Exàmens Goethe

Si vols certificar el nivell B2 d’alemany, t’oferim el curs d’alemany online de preparació Goethe-Zertifikat B2 per a la superació de l’examen del Goethe-Institut Barcelona per a l’obtenció de certificats oficials en tots els nivells (de l’A1 al C2).

Gràcies a un conveni amb el Goethe-Institut Barcelona, tots els estudiants de la UOC que vulguin aprendre alemany online gaudeixen d’un descompte del 20% sobre el preu dels exàmens oficials del Goethe-Institut impartits a Barcelona. Per a beneficiar-se’n, cal estar matriculat en el semestre en curs a la UOC o bé en el semestre immediatament anterior. En el moment de la inscripció a l’examen s’haurà de presentar un resguard de la matrícula.

Per a saber el curs d’alemany online que s’adequa millor als teus coneixements, et recomanem que vagis a la prova de nivell, en la qual trobaràs orientacions per a la matrícula.