A més d’aprendre català online, et podràs preparar per als exàmens interuniversitaris, que et permetran obtenir un certificat de català oficial, de la Generalitat de Catalunya, dels següents nivells de català:

Nivell B2 de català (nivell de català intermedi).

(nivell de català intermedi). Nivell C1 de català (nivell de català suficiència).

(nivell de català suficiència). Nivell C2 de català (nivell de català superior).

(nivell de català superior). Llenguatge jurídic català.

Quan hagis superat el curs online de català, et podràs inscriure en aquests exàmens, que la UOC organitza quan s’acaben els cursos de català online. Tots els exàmens es realitzen el mateix dia i hora, i no és possible realitzar 2 exàmens en un mateix semestre. El preu de la matrícula del curs no inclou el cost de la primera convocatòria d’aquests exàmens, que són presencials.

Per a saber el curs de català en línia que s’adequa millor als teus coneixements, et recomanem que vagis a la prova de nivell de català, en la qual trobaràs orientacions per a la matrícula.