La rectora de la UOC, Àngels Fitó, emprenderá su segunda visita a América Latina con el objetivo de visitar la comunidad UOC en la región y consolidar las relaciones académicas e institucionales, así como explorar nuevas oportunidades de colaboración en el ámbito de la transformación digital, la innovación educativa y la educación a lo largo de la vida. La rectora visitará Uruguay y Chile, acompañada de la vicerrectora de Docencia y Aprendizaje, Teresa Guasch. A continuación, la rectora partirá hacia la República Dominicana para fortalecer diversas alianzas estratégicas en Latinoamérica. Paralelamente, el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez, coincidirá con ellas en Chile y llevará a cabo una visita a Colombia, consolidando así la presencia de la institución en el continente

En 2023 fue el primer viaje de la rectora Fitó al continente, donde visitó Colombia, Ecuador y México. Durante ese primer acercamiento de su mandato, la rectora destacó la importancia de América Latina para la UOC, que cuenta con una significativa comunidad de estudiantes, alumnis, profesores colaboradores, aliados y profesionales latinoamericanos. En esta segunda ocasión, el foco está en reforzar los vínculos establecidos y forjar nuevas alianzas estratégicas en Uruguay, Chile y la República Dominicana, donde también asistirá a la Junta Directiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA).

Este año, la visita comienza el 7 de octubre en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde la comitiva de la UOC se reunirá con el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto Académico de Educación Social, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y el Instituto Académico de Educación Social (IFES), para explorar y fortalecer colaboraciones entre las instituciones. Su estancia allí finalizará con una cena con la comunidad UOC de Uruguay.

El siguiente punto de encuentro será en Santiago de Chile, con la Universidad Diego Portales (UDP), el Instituto Profesional de la Fundación Duoc UC, el Instituto Profesional AIEP, el IPLACEX, la Universidad Andrés Bello (UNAB) y el Instituto Santo Tomás. La rectora y el vicerrector también mantendrán reuniones con la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Viña del Mar. Su paso por Chile terminará con un encuentro con la comunidad UOC del país.

De allí, la comitiva de la UOC se dividirá en dos grupos. La rectora Àngels Fitó partirá hacia la República Dominicana, donde participará en la 57.ª Reunión de la Junta Directiva de CINDA, evento en el cual impartirá una conferencia denominada "Cómo la UOC utiliza la IA en su modelo educativo". En este encuentro, los rectores de diversas instituciones de educación superior seguirán trabajando para el desarrollo, la innovación, la investigación y la formación de capital humano avanzado. Por su parte, el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, Manel Jiménez, visitará Colombia, uno de los países con mayor representación de la universidad, donde asistirá al Encuentro de Universidades Colombianas y Españolas organizado por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

Esta visita reafirma el compromiso de la institución de seguir construyendo puentes entre Europa y América Latina. "Hoy, en el presente, nuestra relación con América Latina es más relevante que nunca. Esta región no solo es un motor de crecimiento para la UOC, sino también un espacio de intercambio y aprendizaje mutuo. Cada visita me permite conocer más de cerca a nuestra comunidad: sus aspiraciones, sus desafíos y su enorme potencial", afirma la rectora Fitó. "Además", añade, "me da la oportunidad de compartir las innovaciones y los avances que estamos desarrollando en la UOC, especialmente con el cambio de paradigma que representa la irrupción de la inteligencia artificial en la educación, ante la cual nos hemos dotado de un manifiesto de posicionamiento y de un documento interno de principios de uso, además de capacitar y acompañar a nuestra comunidad. Esta visita es también la oportunidad para compartir avances en áreas como la transformación digital y los nuevos formatos de aprendizaje".