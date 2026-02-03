¿Cuál debe ser el papel de la tecnología aplicada en el ámbito de la salud? ¿Cómo deben contribuir las tecnologías a la mejora del bienestar de la población con discapacidad? ¿Hasta qué punto la tecnología puede favorecer el bienestar y la autonomía de personas con discapacidad?

Manuel Armayones explica, en la entrevista hecha por COCEMFE con motivo del #dap2019, que «en estos momentos de la historia es casi imposible que desde el ámbito de la discapacidad no se analice hasta qué punto las tecnologías pueden ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos». En este sentido, el doctor en Psicología indica que es imprescindible dirigir todos los esfuerzos técnicos y humanos para que el desarrollo tecnológico tenga un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Durante la entrevista, Armayones responde a algunas preguntas relacionadas con la importancia de la tecnología aplicada a la salud y al bienestar y, concretamente, con el impacto de estas tecnologías cuando se aplican al ámbito de la discapacidad. El director de Desarrollo del eHealth Center habla de las ciudades inteligentes (smart cities), la robótica, los datos masivos (big data) o las aplicaciones móviles y su influencia en el desarrollo de la autonomía y la calidad de vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

¿Es necesario generar aplicaciones específicas para personas con discapacidad?

«Yo diría que sí, siempre que no haya otras aplicaciones generales que puedan cubrir estas necesidades. Todas las grandes aplicaciones deben permitir la accesibilidad universal y deben poder ser utilizadas por cualquier persona. Cuando esto no es posible, hay que diseñar y adaptar otro tipo de aplicaciones. Mi punto de vista es que hay que diseñar todas las aplicaciones para que sean usables por todas las personas, con o sin discapacidad. Cuando por algún motivo o alguna dificultad eso no sea posible o se intente dar respuesta a una necesidad muy específica de un colectivo con personas con algún tipo de discapacidad, entonces sí, hay que poner la fuerza de desarrollo de aplicaciones al servicio de algo tan importante como es mejorar la calidad de vida de las personas», indica Armayones.

¿Y la robótica?

Armayones nos avanza que la evolución de la tecnología está permitiendo desarrollar prototipos de asistentes personales robotizados que poco a poco se irán introduciendo en nuestras sociedades y que llegarán para ayudar a «suplir situaciones y dar apoyo a personas que puedan necesitarlo en un momento determinado». De todas formas, destaca que es importante que se diseñen y desarrollen teniendo en cuenta a las personas, colaborando conjuntamente con ellas para que sean funcionales y respetuosas. Así mismo, remarca que es imprescindible que tengan en cuenta los aspectos éticos como «el nivel de invasión de la intimidad de la persona» que puedan ocasionar.

El derecho a la autonomía personal

Estos y más aspectos serán tratados en el I Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal. Discapacidad Física y Orgánica, Envejecimiento y Cronicidad, organizado por COCEMFE y que se celebrará en Barcelona los días 21 y 22 de octubre.

El congreso, que tiene como gran objetivo avanzar en la autonomía personal, girará en torno a cuatro ejes: «La garantía de los derechos en cada etapa del ciclo de la vida», «La ciudad como espacio de vida y convivencia», «La tecnología para mejorar la calidad de vida. De las TIC a las TEP» y, finalmente, «Los datos colectivos como herramienta de transformación social». Cada eje se estructurará en una mesa de debate y una presentación de pósteres.

Bloque 1: «La garantía de los derechos en cada etapa del ciclo de la vida» . La mesa, que moderará Eulàlia Hernández —coordinadora de Alfabetización, Empoderamiento y Participación en el eHealth Center—, tendrá lugar el 21/10 a las 11.10 h y afrontará el debate sobre cómo garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

. La mesa, que moderará Eulàlia Hernández —coordinadora de Alfabetización, Empoderamiento y Participación en el eHealth Center—, tendrá lugar el 21/10 a las 11.10 h y afrontará el debate sobre cómo garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Bloque 2: «La ciudad como espacio de vida y convivencia» . En esta sección se reflexionará sobre la construcción y la evolución de las ciudades para que sean espacios de convivencia accesibles y agradables. La moderación de la mesa, prevista para el 21/10 a las 12.40 h, irá a cargo de Andrés Labella.

. En esta sección se reflexionará sobre la construcción y la evolución de las ciudades para que sean espacios de convivencia accesibles y agradables. La moderación de la mesa, prevista para el 21/10 a las 12.40 h, irá a cargo de Andrés Labella. Bloque 3: «La tecnología para mejorar la calidad de vida. De las TIC a las TEP» . La calidad de vida puede mejorar con la tecnología y, por tanto, una de las mesas redondas del congreso estará plenamente dedicada a reflexionar sobre cómo las tecnologías pueden contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Estará moderada por Manuel Armayones, director de Desarrollo del eHealth Center y recién nombrado «best influencer» de salud 2019 por la revista Forbes. Tendrá lugar el 22/10 a las 10 h.

. La calidad de vida puede mejorar con la tecnología y, por tanto, una de las mesas redondas del congreso estará plenamente dedicada a reflexionar sobre cómo las tecnologías pueden contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Estará moderada por Manuel Armayones, director de Desarrollo del eHealth Center y recién nombrado «best influencer» de salud 2019 por la revista Forbes. Tendrá lugar el 22/10 a las 10 h. Bloque 4: «Los datos colectivos como herramienta de transformación social». El cuarto y último espacio de debate, organizado para el 22/10 a las 11 h, estará moderado por Jordi Conesa, investigador del grupo SmartLearn y coordinador del proyecto iLearn de la UOC. Se centrará en la gestión de los datos y en su utilidad para contribuir al avance en la autonomía personal y para visibilizar el sector.

Os animamos a participar en el #dap2019, un congreso que aglutinará más de 45 profesionales del sector y que afrontará el necesario debate sobre el derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad. Consultad el programa del congreso y la entrevista completa a Manuel Armayones.

Podréis formalizar vuestras inscripciones en este enlace.