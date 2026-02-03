¿Cuál es el balance del primer año? ¿Me puede enumerar los éxitos y los retos pendientes?

En el ámbito interno, hemos sido capaces de generar el compromiso transversal de la UOC hacia la temática e-health. En la jornada interna de impulso a la investigación sobre salud digital conseguimos la participación de profesionales de todos los estudios y centros de la UOC, que contribuyeron con ideas muy interesantes ‒algunas de las cuales se convertirán en proyectos concretos‒. Además, ya tenemos algunos proyectos financiados, artículos publicados y estancias posdoctorales in y out. En el ámbito externo, la 1st International Research Conference on eHealth & eWellbeing tuvo un éxito que nos desbordó. Esto pone las bases para un segundo congreso ‒de aquí a dos años‒ muy prometedor.

Este buen arranque ha sido posible porque ha habido gente muy comprometida. Pero el riesgo es que esta expectativa tan elevada no se pueda lograr porque no demos abasto con todas las peticiones de colaboración. Si no lo gestionamos bien, podríamos morir de éxito. Si tuviéramos una financiación ilimitada podríamos crear un macrocentro, pero nuestra sociedad no da la inversión que hace falta al conocimiento. Es cierto que, con todo, tenemos un compromiso interno de financiación para empezar (1,5 millones de euros para los tres primeros años) y una apuesta clara desde los órganos de gobierno de la UOC. Además, el consejo asesor es interdisciplinario y es un lujo colaborar con tanta inteligencia, pero necesitaremos un tiempo para captar externamente los recursos necesarios para crecer.

¿De dónde vienen estas peticiones de colaboración externas?

Además de peticiones de universidades, hemos tenido ofertas de organizaciones de todo tipo, lo cual nos reafirma en la idea de que el eHealth Center es interdisciplinario y transversal. Han contactado con nosotros diversas administraciones, grupos de investigación, hospitales públicos y privados, mutuas de salud laboral, asociaciones de pacientes, compañías farmacéuticas, aseguradoras, alguna embajada… Las peticiones son diversas, desde trabajar en investigación para saber cuál es el perfil del ciudadano en relación con la e-health hasta conocer qué aplicaciones son de calidad para prescribir a los pacientes, pasando por cómo podemos ayudar en la promoción de la salud… Es como si hubiéramos puesto una puerta y muchas organizaciones estuvieran interesadas en entrar. Todo ello resulta muy estimulante.

Por otro lado, la International Association of Universities (IAU), precisamente por la existencia del eHealth Center, ha pedido a la UOC que lidere el grupo de trabajo mundial sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 3 de los 17 de la Agenda 2030 de la ONU, que consiste en garantizar una vida sana y promover el bienestar para todo el mundo a todas las edades.

Los Estudios de Ciencias de la Salud han sido designados centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en salud digital. ¿Cómo se ha conseguido y qué significa para vosotros?

Un centro colaborador trabaja conjuntamente con la OMS por unos objetivos determinados y se establece una colaboración fluida en los ámbitos administrativo y logístico. Trabajar con la OMS representa un altavoz más potente para nuestro trabajo. Ya hacía unos años que colaborábamos con la OMS en Latinoamérica (PAHO) creando red con centros y universidades, y asesorando en la implementación y evaluación de experiencias en e-health. Otro ámbito de trabajo con la OMS de hace años son las enfermedades tropicales desatendidas como por ejemplo la leishmaniosis cutánea, la úlcera de Buruli, el pian... que son precisamente uno de los puntos del ODS 3 de la Agenda 2030. El papel de la UOC es conseguir cerrar el gap entre lo que sabemos con la investigación y lo que hacemos en la práctica clínica y de salud pública (el llamado know-do gap). Que el conocimiento sobre estas enfermedades llegue a los profesionales y que más enfermos puedan curarse.

El hecho de que la colaboración con la OMS sea en el ámbito genérico de la e-health (y no para un grupo de enfermedades como son algunos centros colaboradores) nos da la posibilidad de trabajar en un amplio abanico de tareas.

En octubre comienza la primera edición del máster universitario de Salud Digital, el primer máster oficial en esta materia. ¿A quién puede interesar?

El máster se dirige a cualquier profesional que tenga una relación con la salud. También, claro está, como la mayoría de titulaciones de la UOC, se puede hacer por crecimiento personal. El máster pasea por todos los ámbitos de la e-health: desde cómo las TIC pueden ayudar a participar más en salud y a tener más conocimiento, hasta cómo los profesionales de la salud las pueden utilizar para mejorar la salud de las personas; cómo la ciencia de datos es capital en salud ‒para conocer más sobre la salud y sobre las enfermedades, personalizar tratamientos, reducir costes económicos y de tiempo, etc.‒. La perspectiva del máster es salutogénica, es decir, nos centramos en el mantenimiento de la salud y no solo en el abordaje de la enfermedad. Este es el enfoque del eHealth Center.

Pronto tenéis previsto lanzar otros servicios interesantes…

Sí, de aquí a poco tiempo iniciaremos un servicio de asesoría en e-health para empresas y organizaciones. Y a principios del año próximo tenemos previsto lanzar un servicio de atención psicológica online. En una primera fase el servicio se ofrecerá a los profesionales de la UOC y a los alumni Premium y después se abrirá al resto de la comunidad UOC (estudiantes y profesores colaboradores).

¿Qué contribuciones quiere hacer el eHealth Center a la sociedad?

A grandes rasgos, queremos ayudar a la sociedad a cambiar el paradigma de la salud: que no esté centrado en la enfermedad, sino que el ciudadano sea protagonista de su salud. Que tenga una relación más deliberativa ‒y no tan paternalista‒ con los profesionales sanitarios. Los profesionales y los centros sanitarios son imprescindibles, pero no son suficientes. Igual como en educación, en salud los recursos que tengas al alcance y los peers son muy importantes. Y también la capacidad crítica para interpretar todo tipo de recursos: apps, artículos, foros de pacientes… Queremos que el ciudadano pueda tomar sus propias decisiones en salud, como ya hace en economía, educación, política… En definitiva: democratizar la salud. Está en el ADN de la UOC.