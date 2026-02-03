La dimensión humana de la salud móvil en la III mHealth BCN Conference

Sobre salud móvil y personas

A continuación, se dio paso a la mesa de expertos «Sobre mHealth y personas», moderada por Manuel Armayones, investigador del Behavior Design Lab del eHealth Center de la UOC. Este fue un espacio dedicado a explorar el factor humano y el comportamiento en salud digital, y a analizar los cambios que se están dando y la importancia de que se mantengan. Se concluyó que estos cambios se mantendrán si las experiencias digitales satisfacen las necesidades de las personas.

Sergi Jiménez-Martín, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, impartió la primera ponencia, «Influyendo en el comportamiento: nudges para mejorar la salud poblacional». El profesor explicó en qué consisten los nudges —o, como él los denomina, empujoncitos—. Se trata de conocer cómo pensamos las personas y de modificar el contexto para ayudarnos a tomar las mejores decisiones para conseguir lo que queremos, en este caso, en el ámbito de la salud. Como conclusión, destacó que algunas pequeñas intervenciones de bajo coste pueden proporcionar grandes resultados en términos de bienestar.

A continuación, tomó la palabra el Dr. Joan Escarrabill, director de la Unidad de Experiencia del Paciente del Hospital Clínic de Barcelona. El doctor basó su ponencia en «el sentido de los PREM» (patient reported experience measurements), es decir, la manera de captar la experiencia del paciente. Según Escarrabill, hablar de la experiencia del paciente en estos momentos es un paradigma. Durante su ponencia, expuso que hay una serie de elementos que el paciente considera muy importantes pero que no siempre se tienen en cuenta, como por ejemplo la gestión del tiempo. Para evaluar la experiencia del paciente, existen herramientas (encuestas), métodos para identificar necesidades no cubiertas (design thinking, grupos focales) y PREM para evaluar intervenciones. Los PREM miden tres dimensiones de la experiencia del paciente: la funcional, la relacional y la experiencia vital. El reto más importante es que el conocimiento adquirido al analizar los PREM se traduzca en acciones para mejorar los resultados (outcomes) que reciben los pacientes.

El Dr. Hugo López, médico psiquiatra de la Unidad de Conductas Adictivas del IDIBAPS del Hospital Clínic, impartió la conferencia «Apps de soporte a los tratamientos de adicciones». La adicción es una enfermedad que afecta entre el 3 y el 7,5 % de la población. La salud móvil es realmente útil para determinar si estamos en una fase de prevención o en una fase de tratamiento de la adicción. En algunas ocasiones, la solución digital funciona como sustituta cuando hay limitaciones para acceder al tratamiento; en otras, es un complemento cuando el sistema no puede ofrecer al paciente un tratamiento intensificado y personalizado. Según los estudios, la salud móvil mejora la calidad de vida de los pacientes y facilita la reducción de los costes. Cada vez hay más aplicaciones que pretenden tratar a los pacientes con adicciones y comorbilidades psiquiátricas (depresión o problemas cognitivos). Hay aplicaciones muy potentes, pero también otras muchas que no lo son. El gran reto es saber diferenciar el grano de la paja. Por eso, el doctor afirma que debe haber organismos reguladores que permitan prescribir aplicaciones como se hace con cualquier fármaco.