La dimensión humana de la salud móvil en la III mHealth BCN Conference

La dimensión humana de la salud móvil en la III mHealth BCN ConferenceEl eHealth Center colabora en la organización de la tercera edición de la jornada
La Fundación iSYS, con el apoyo del eHealth Center de la Universitat Oberta de Catralunya (UOC) y de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC), ha organizado la tercera edición de la mHealth BCN Conference, un espacio de encuentro para investigadores e investigadoras y personas expertas en intervenciones de salud móvil. Este año, el debate se ha vertebrado en torno al factor humano y la salud móvil, y ha contado con la participación del director del eHealth Center, Albert Barberà, y de Manuel Armayones y Eulàlia Hernández, miembros del mismo centro.
La presentación de la jornada corrió a cargo de Francisco Grajales, vicepresidente de la mHealth BCN Conference 2021; Albert Barberà, director del eHealth Center de la UOC, y Jordi Mestres, vicepresidente de la CAMFiC. Barberà destacó, como punto positivo de la pandemia, el impulso que se ha dado a la implementación de la salud digital. Desde el eHealth Center de la UOC, se han detectado una serie de retos sociales y éticos, como la necesidad de un pacto social para determinar qué hacemos con los datos. Además, resaltó la necesidad de digitalizar todo el sistema, con el compromiso de todas las partes interesadas (stakeholders) implicadas, más allá de utilizar la salud móvil (m-health).
Por su parte, el Dr. Mestres, vicepresidente de la CAMFiC, reclamó que la digitalización se integre definitivamente en el sistema. Mestres destacó que debe hacerse siempre desde unos principios básicos —como lo son equidad y la justicia— para evitar la brecha digital, y reclamó una planificación racional que incluya la corrección de los errores cometidos hasta ahora.
Sobre salud móvil y personas
A continuación, se dio paso a la mesa de expertos «Sobre mHealth y personas», moderada por Manuel Armayones, investigador del Behavior Design Lab del eHealth Center de la UOC. Este fue un espacio dedicado a explorar el factor humano y el comportamiento en salud digital, y a analizar los cambios que se están dando y la importancia de que se mantengan. Se concluyó que estos cambios se mantendrán si las experiencias digitales satisfacen las necesidades de las personas.
Sergi Jiménez-Martín, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, impartió la primera ponencia, «Influyendo en el comportamiento: nudges para mejorar la salud poblacional». El profesor explicó en qué consisten los nudges —o, como él los denomina, empujoncitos—. Se trata de conocer cómo pensamos las personas y de modificar el contexto para ayudarnos a tomar las mejores decisiones para conseguir lo que queremos, en este caso, en el ámbito de la salud. Como conclusión, destacó que algunas pequeñas intervenciones de bajo coste pueden proporcionar grandes resultados en términos de bienestar.
A continuación, tomó la palabra el Dr. Joan Escarrabill, director de la Unidad de Experiencia del Paciente del Hospital Clínic de Barcelona. El doctor basó su ponencia en «el sentido de los PREM» (patient reported experience measurements), es decir, la manera de captar la experiencia del paciente. Según Escarrabill, hablar de la experiencia del paciente en estos momentos es un paradigma. Durante su ponencia, expuso que hay una serie de elementos que el paciente considera muy importantes pero que no siempre se tienen en cuenta, como por ejemplo la gestión del tiempo. Para evaluar la experiencia del paciente, existen herramientas (encuestas), métodos para identificar necesidades no cubiertas (design thinking, grupos focales) y PREM para evaluar intervenciones. Los PREM miden tres dimensiones de la experiencia del paciente: la funcional, la relacional y la experiencia vital. El reto más importante es que el conocimiento adquirido al analizar los PREM se traduzca en acciones para mejorar los resultados (outcomes) que reciben los pacientes.
El Dr. Hugo López, médico psiquiatra de la Unidad de Conductas Adictivas del IDIBAPS del Hospital Clínic, impartió la conferencia «Apps de soporte a los tratamientos de adicciones». La adicción es una enfermedad que afecta entre el 3 y el 7,5 % de la población. La salud móvil es realmente útil para determinar si estamos en una fase de prevención o en una fase de tratamiento de la adicción. En algunas ocasiones, la solución digital funciona como sustituta cuando hay limitaciones para acceder al tratamiento; en otras, es un complemento cuando el sistema no puede ofrecer al paciente un tratamiento intensificado y personalizado. Según los estudios, la salud móvil mejora la calidad de vida de los pacientes y facilita la reducción de los costes. Cada vez hay más aplicaciones que pretenden tratar a los pacientes con adicciones y comorbilidades psiquiátricas (depresión o problemas cognitivos). Hay aplicaciones muy potentes, pero también otras muchas que no lo son. El gran reto es saber diferenciar el grano de la paja. Por eso, el doctor afirma que debe haber organismos reguladores que permitan prescribir aplicaciones como se hace con cualquier fármaco.
Research in progress
Una vez finalizada la primera mesa de debate, Imma Grau, presidenta de la Fundación iSYS y miembro del grupo de investigación PSiNET de la UOC, presentó a Iris Alarcón, secretaria de CAMFiC y moderadora de la segunda mesa, «Research in progress».
Para dar comienzo a esta segunda parte, el Dr. Jordi Vidal, médico de familia con más de diez años de experiencia en telemedicina, expuso su ponencia «Telemedicina en tiempos de covid», desde el punto de vista de la atención primaria. Vidal explicó su análisis sobre cómo cambiaron los patrones de visita con la llegada de la pandemia. Así pues, se cerraron muchos centros, se redujeron las visitas como respuesta inicial y aumentaron las visitas telefónicas, las consultas digitales y las videoconsultas. Las consultas digitales, poco utilizadas antes de la pandemia, han sido una solución que ha permitido la comunicación directa con los pacientes.
Con el objetivo de tratar la «alfabetización para la salud en red», Eulàlia Hernández, coordinadora del grupo de investigación PSiNET de la UOC, habló de la Red Española para la Alfabetización de la Salud, un grupo de profesionales que tienen el objetivo común de promocionar la salud digital a través de su pilar básico: la alfabetización.
Por último, la Dra. Mercè Bonjorn nos presentó su tesis, «Design thinking e innovación en salud digital». La doctora realizó su investigación a través del CATCH, con el objetivo de averiguar cómo la tecnología puede aportar valor al paciente con cáncer. Los tres conductores a los que la bibliografía hace referencia son la tecnología, las partes interesadas (stakeholders) y el sistema. En cuanto a los facilitadores, estarían el contexto y las herramientas, de entre las cuales Bonjorn analizó el pensamiento de diseñador (design thinking). Su investigación concluyó que se trata de un enfoque innovador para el desarrollo de servicios en innovación, debido a que aporta valor, involucra a las partes interesadas y se focaliza en la resolución de problemas.
Las 5 mejores aplicaciones de salud
La jornada finalizó con la presentación de la cuarta edición del ranquin iSYScore. Imma Grau expuso los resultados de un estudio retrospectivo liderado por ella misma y que ha sido publicado en JMIR mHealth and uHealth. El estudio recoge un análisis de 1.358 aplicaciones capturadas con la metodología de la búsqueda avanzada de Google desde 2014 hasta 2019. El estudio concluye que el 46 % de las aplicaciones para pacientes disponibles durante el primer año habían desaparecido cinco años más tarde. Finalmente anunció el ranquin de las mejores aplicaciones de salud para pacientes y profesionales, cuyo resultado podéis encontrar en este enlace.