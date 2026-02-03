Mejorar los trastornos del lenguaje con la tecnología

Azure Kinect, un gran potencial en salud

En su investigación, el NeuroDevelop eHealth Lab utiliza el Azure Kinect, que fue lanzado por Microsoft en 2019 y que tiene "un gran potencial en el campo de la salud", explica Andreu. Esta herramienta, equipada con dos cámaras, un micrófono y un sensor, permite reconocer objetos, movimientos y sonidos y registra datos como el tiempo y la precisión en la pronunciación; por ejemplo, si se completan las palabras, la precisión de cada sílaba, etc. Además de registrar estos datos, el dispositivo permite diseñar aplicaciones con ludificación para un aprendizaje lúdico e intensivo dirigido a niños con trastornos del neurodesarrollo.

"El dispositivo permite reconocer la voz de los pacientes, sus movimientos corporales y los gestos de las manos. Esto abre un gran abanico de posibilidades para crear programas de intervención que combinen el trabajo de las habilidades comunicativas con actividades motrices y poder hacer ejercicios tanto de comprensión como de producción", asegura Andreu.

Los dispositivos Kinect también se utilizan en la recuperación de pacientes que hacen rehabilitación motora; por ejemplo, los que han tenido un ictus. Para el investigador, uno de los principales obstáculos en la implantación clínica de los dispositivos es "la carencia de aplicaciones enfocadas a los usuarios". Otro obstáculo, explica, es que tanto el Kinect como los sistemas de eye tracking "son aparatos que requieren conocimientos informáticos avanzados para poder programarlos y analizar sus resultados. Por lo tanto, lo que necesitamos son soluciones digitales integrales que permitan a los profesionales crear actividades y ejercicios de manera sencilla e interpretar los resultados. Si se consiguiera, el uso de estos instrumentos se podría generalizar fácilmente".

La importancia de la mirada en la comprensión

Los dispositivos eye trackers funcionan con unos rayos infrarrojos de baja frecuencia que generan dos reflejos en la córnea, y esto permite detectar en qué punto de la pantalla está enfocando la mirada el paciente. Teniendo en cuenta que las personas miramos los referentes visuales de las cosas que son nombradas o mencionadas, un eye tracker se puede utilizar para evaluar la comprensión de una persona mientras escucha una narración a la vez que se le muestran imágenes asociadas. Estos dispositivos también pueden ser una herramienta útil para personas con movilidad reducida, para que puedan mover el cursor de un ordenador con los ojos y, de este modo, comunicarse.

Andreu piensa que los eye trackers "no tienen tanta aplicación en la práctica clínica como los Kinect. Se perfilan más bien como una herramienta de diagnóstico de trastornos del lenguaje, y no como posible intervención terapéutica". Y, de nuevo, el principal obstáculo para implementarlos a gran escala es la carencia de aplicaciones que faciliten el uso a los profesionales.

Financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación

El proyecto del NeuroDevelop eHealth Lab, liderado por Llorenç Andreu, ha recibido financiación del Programa de financiación de proyectos de I+D+i 2020 del Ministerio de Ciencia e Innovación. El estudio de Andreu es uno de los nueve proyectos de investigación de la UOC que el Ministerio financiará con su reciente convocatoria.

El eHealth Center

El eHealth Center tiene la misión de fomentar la investigación en salud digital de manera transversal en la UOC para convertirse en un agente de cambio social que impulse una transformación del sistema de salud.