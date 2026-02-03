Dos investigadores adscritos al eHealth Center, Eulàlia Hernández, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigadora del grupo PSiNET, y Manuel Armayones, investigador del Behavior Design Lab del eHealth Center, han participado en el proyecto europeo RELIEF de compra pública precomercial (CPP) para encontrar soluciones de salud digital (e-health) para la autogestión del dolor crónico. El proyecto, empezado en 2016 bajo la coordinación de JAGGAER, ha sido financiado por el programa Horizonte 2020.

La UOC, a través del eHealth Center, ha formado parte del consorcio del proyecto, junto con GIP Resah, el Servicio Andaluz de Salud y Uppsala Läns Landsting. Por su parte, JAGGAER ha liderado las actividades centradas principalmente en la identificación de las lecciones aprendidas del proceso de CPP y se ha hecho cargo de la comunicación del proyecto.

Ahora, después de cinco años de trabajo, JAGGAER organiza la conferencia final de RELIEF, que tendrá lugar en línea el próximo 17 de marzo y será presentada por Orestis Kalliantzidis, miembro de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea (DG Connect). La directora del proyecto, Ana Muñiz Alonso, dará una visión general de la ejecución del proyecto y de sus resultados en nombre de JAGGAER, seguida por el resto de los miembros del consorcio, que expondrán las principales conclusiones de las pruebas de campo realizadas en España, Francia y Suecia para analizar el funcionamiento de las soluciones. Además, las dos empresas seleccionadas, Gnomon Informatics, SA, y Tech4Care, presentarán las soluciones desarrolladas en el proyecto junto con los planes y objetivos para su comercialización.

Al final del evento, todos los ponentes debatirán en una mesa redonda las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proyecto de CPP RELIEF, que sin duda serán de interés para otros proyectos de CPP.

Soluciones de salud digital para el dolor crónico

Según Cordis Europa, se ha estimado que el dolor crónico afecta a más del 20 % de los adultos en todo el mundo, incluidos 100 millones de europeos. «Vivir con dolor crónico tiene un impacto negativo en la calidad de vida de una persona y conduce a estrés y a otros síntomas. Por lo tanto, ha sido un privilegio para JAGGAER ayudar a encontrar soluciones a este enorme desafío social», apunta Muñiz.

El dolor crónico también implica un coste directo muy significativo para los sistemas de salud, además de costes indirectos aún mayores para la sociedad en su conjunto, sobre todo como resultado de las pérdidas de productividad. El programa Horizonte 2020 estimó que el coste total superaba los 440.000 millones de euros, y la novena parte recae sobre el conjunto de la sociedad.

Una gestión y un tratamiento inadecuados e ineficaces generan visitas repetitivas a los médicos de atención primaria y derivaciones a especialistas. Más de la mitad de los pacientes con dolor agudo o crónico reciben un tratamiento inadecuado, a pesar de que las opciones terapéuticas existentes han confirmado resultados eficaces.

Generalmente se ha aceptado que las soluciones de salud digital pueden lograr una mayor comparabilidad entre sistemas, pacientes y protocolos, a fin de llegar a procedimientos más eficaces y eficientes.

