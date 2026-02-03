E-health: una realidad en los sistemas públicos sanitarios

Primero: hay que ordenar

El Mapa de Tendencias es un estudio, elaborado por la Fundación TIC Salut Social (organismo que depende del Departamento de Salud de la Generalitat), cuyo objetivo es recoger las principales tendencias que están modificando los modelos tradicionales de la sanidad, haciéndolo desde un punto de vista tecnológico y desde la perspectiva de los cambios organizativos e individuales que se producen mediante las TIC en el ámbito de la salud.

En este sentido, la Dra. León apunta la necesidad de poner «orden» entre todas las iniciativas de telemedicina en un «plan estratégico de movilidad de Cataluña para decidir cuál es el marco legislativo, qué podemos hacer. Vamos a crear una plataforma común y a partir de aquí, hacer que estas distintas iniciativas se puedan acreditar, integrar y regular».

Pero, como en todo, el uso de la tecnología en salud o e-health también tiene sus limitaciones. Entre los retos que son necesarios para que avance la e-health, esta especialista en salud digital apunta la necesidad de que el uso de esta tecnología sea precisamente fácil para todo el mundo. Como la directora de Innovación de la Fundación TIC Salut Social puntualiza, «esto significa que en el diseño de esta tecnología y para esta aplicabilidad, lo que vamos a tener en cuenta es la integración de la tecnología en el sistema de utilizables para todos y por todos».

Más formación sobre salud digital

La formación de profesionales de la salud es otro de los obstáculos que hay que traspasar para implementar la salud digital. «Nos hacen falta capacitaciones digitales, en cuanto a qué podemos hacer con las distintas tecnologías que tenemos. Por ejemplo, cómo utilizar el big data, cómo hacer modelos predictivos, cómo ser capaces de integrar todo esto, cómo utilizar el 5G para que un profesional no sanitario pueda tener asistencia no remota… es decir, nos hacen falta competencias».

Y el tercer gran reto necesario para la implantación de la salud digital en los sistemas de salud pública es la ética y la legalidad. Necesitamos saber «qué cosas podemos hacer en el marco legislativo que tenemos. Cómo podemos compartir datos y de qué manera. Todo esto hace mucha falta: integración y competencia», concluye León.