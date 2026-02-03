La UOC liderará el ODS de salud y bienestar en la IAU

La Asociación Internacional de Universidades (IAU, International Association of Universities) ha designado a dieciséis universidades de todo el mundo para liderar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 desde la IAU. El objetivo es trabajar para dar voz a las instituciones de educación superior en cada uno de los ODS y promover el reconocimiento de las universidades en la siguiente agenda global como actores imprescindibles para lograr el desarrollo sostenible.

Gracias a las iniciativas impulsadas por el equipo de Globalización y Cooperación y el posicionamiento internacional del eHealth Center, la IAU ha seleccionado a la UOC para ser sustainable development goal 3 champion, es decir, líder de un equipo de universidades que cooperarán con el fin de fomentar la comprensión y el uso del ODS de salud y bienestar en la educación superior con un enfoque internacional y multidisciplinario.

Como promotores, colaboraremos en proyectos interuniversitarios relacionados con el ODS 3, impulsaremos conferencias y seminarios para potenciar la Agenda 2030 y participaremos en la definición de la estrategia de la IAU para incidir en política pública en relación con esta agenda internacional aprobada por Naciones Unidas.

Carme Carrion, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud y coordinadora del ámbito de diseño y evaluación de intervenciones en salud digital del eHealth Center, será la encargada de coordinar el equipo de trabajo en el ODS 3.

Para Carrion, "el liderazgo de la UOC en el ODS de salud y bienestar es una gran oportunidad. Nos permitirá extender toda la visión de una salud mucho más centrada en las personas, que impulsará el cambio de paradigma en el mundo de la salud que es necesario que se produzca si queremos seguir avanzando en un modelo de sociedad mucho más empoderada y participativa, en la que la inclusión de la tecnología como coadyuvante dirigido tanto a profesionales como a ciudadanos y decisores es ya hoy un aspecto clave".

Un clúster internacional para impulsar la Agenda 2030

Para coordinar e impulsar cada uno de los ODS, la IAU creará el clúster de educación superior e investigación para el desarrollo sostenible (HESD, higher education for sustainable development), que se presentará el próximo noviembre en una conferencia en Malasia.

Este clúster incluirá a las dieciséis universidades líderes de cada uno de los ODS y conectará instituciones de educación superior de todo el mundo para promover el desarrollo de iniciativas conjuntas y de sinergias. El ODS 17, que consiste en establecer alianzas entre varios actores e instituciones, será liderado por la propia IAU.

Según la directora de los Estudios de Salud, Pilar Garcia Lorda, "esta iniciativa nos permitirá alcanzar y extender objetivos que trabajamos desde hace tiempo y que buscan poder contribuir, tanto desde la docencia como desde la investigación o la transferencia, a políticas y prácticas de salud orientadas a la universalidad, la equidad y la sostenibilidad".

La UOC impulsa la Agenda 2030

Convertirse ahora en líder del ODS 3 en esta iniciativa de la IAU nos permitirá colaborar con universidades de todo el mundo, comprometidas y diversas, y establecer un marco de referencia para la sostenibilidad en la educación superior y la investigación.

"Trabajar por la consecución de los objetivos de esta agenda política internacional también es responsabilidad de las universidades. Las universidades tenemos mucho que decir y aportar en todo este proceso. Por ello, en la UOC hemos incorporado la Agenda 2030 en nuestra estrategia", ha destacado Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación. "El papel y la responsabilidad de las universidades ante la Agenda 2030 analiza en diferentes foros internacionales, de distintos actores, lo que también nos ayuda a posicionar la UOC internacionalmente".

La Asociación Internacional de Universidades (IAU)

Fundada en 1950, la IAU es una asociación global que agrupa a 650 instituciones de educación superior y asociaciones nacionales y regionales de todo el mundo. La misión de la IAU es fortalecer la educación superior en el ámbito mundial proporcionando un foro global para los líderes institucionales y de asociaciones para debatir sobre temas de interés común, examinarlos y actuar sobre ellos.