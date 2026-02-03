En esta edición, entre los once proyectos seleccionados, se otorgan cinco premios, que se deciden en el evento:

'Premio al mejor proyecto emprendedor' , dotado con una cantidad en metálico de 10.000 euros.

, dotado con una cantidad en metálico de 10.000 euros. 'Premio Ramon Molinas al mejor proyecto de impacto social' , el que pueda aportar más transformación y más progreso social, patrocinado por la Ramon Molinas Foundation y dotado con una cantidad en metálico de 10.000 euros.

, el que pueda aportar más transformación y más progreso social, patrocinado por la Ramon Molinas Foundation y dotado con una cantidad en metálico de 10.000 euros. 'Premio del público a la mejor presentación' , dotado con 3.000 euros en metálico.

, dotado con 3.000 euros en metálico. 'Premio SpinUOC Rural', El mejor proyecto obtendrá un premio de 10.000 euros y será el octavo finalista del SpinUOC 2026, donde tendrá la oportunidad de ganar uno de los otros premios.

Además de los galardones habituales, se entregará también el Premio SpinUOC Dona, con el objetivo de visibilizar y apoyar los proyectos emprendedores liderados por mujeres dentro del ecosistema Hubbik. El reconocimiento consta de un primer premio de 10.000 euros con mentoría personalizada, y de un segundo consistente en asesoramiento especializado.

Los proyectos ganadores disfrutarán de un programa de apoyo para el desarrollo, la validación e implantación del modelo de negocio y el plan de financiación (valorado en 2.500 euros) ofrecido por Hubbik.

Los once proyectos que se hayan presentado en el evento también dispondrán de una entrada para el 4 Years From Now (4YFN) de 2026, la feria del emprendimiento del sector móvil del Mobile World Congress, donde se podrán promocionar los proyectos. Además, algunos de estos ocho proyectos podrán disponer de un espacio en el estand de la UOC del 4YFN 2026.

El SpinUOC es un programa de impulso del emprendimiento de la UOC coordinado por la plataforma Hubbik y con el apoyo de la Ramon Molinas Foundation.

Este programa también puede ser cofinanciado mediante una subvención, en caso de que sea otorgada, con el objetivo de reducir la brecha de género en el ámbito de las TIC, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del programa Next Generation EU (ref. BDNS 805662).