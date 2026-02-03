#SpinUOC 2026: Un Big Bang de innovaciónLlega el evento de referencia en emprendimiento e innovación de la UOC.
Después de seis meses de impulso y mentoría, los once proyectos finalistas del SpinUOC 2026 se dan cita en el evento de referencia en emprendimiento e innovación de la UOC.
El próximo 18 de junio, a partir de las 17:45 h, daremos el pistoletazo de salida al nuevo SpinUOC Rural. ¡Y a las 19:00 h, arranca la competición final!
Lo celebraremos en el corazón de nuestro campus, en la Rambla del Poblenou. Ven a vivirlo en directo o síguelo en streaming por nuestro canal de YouTube. ¿Te apuntas?
Presentadores invitados
Sede de la UOC – Rambla del Poblenou, Barcelona
18 de junio
17.45 h – SpinUOC Rural
19.00 h – 20.30 h – Presentación de los proyectos y competición
20.30 h – 21.30 h – Cóctel
Finalistas SpinUOC Rural
- Elohawk: Plataforma de análisis geoespacial e IA para detectar vertidos ilegales de residuos en grandes extensiones de territorio.
- Kloosiv: Mapeo inteligente con IA para predecir riesgos sociales y residenciales en municipios rurales, optimizando los recursos públicos.
- Phycocares: Solución biotecnológica derivada de algas invasoras para combatir el moho de las naranjas y reducir pérdidas en la poscosecha rural.
- Turicleta: Red autónoma de alquiler de bicicletas eléctricas plug & play para impulsar la movilidad sostenible y el turismo activo en zonas rurales.
Finalistas SpinUOC
- Authory.tech: Plataforma de verificación que analiza patrones de escritura para aportar métricas a los docentes ante el uso indebido de la IA.
- Edurantia: Aplicación gamificada basada en la gestión de una ciudad virtual que motiva a estudiantes de 11 a 15 años y mejora su rendimiento.
- Fitter: Solución de salud digital que combina IA y acompañamiento humano para combatir el sedentarismo y mejorar la adherencia a hábitos saludables.
- Mintnature: Plataforma digital basada en blockchain e IA que simplifica la compensación verificable de CO₂ en el sector turístico y de eventos.
- Observa: Herramienta de evaluación basada en vídeos de aula e IA para ofrecer feedback formativo e informes personalizados al profesorado.
- Plastikóre: Tecnología sostenible y modular para depuradoras e industrias que elimina eficientemente microfibras de las aguas residuales sin químicos.
- SynaptIA: Plataforma de simulación clínica con pacientes sintéticos e IA para entrenar de forma permanente la parte práctica en fisioterapia.
En esta edición, entre los once proyectos seleccionados, se otorgan cinco premios, que se deciden en el evento:
- 'Premio al mejor proyecto emprendedor', dotado con una cantidad en metálico de 10.000 euros.
- 'Premio Ramon Molinas al mejor proyecto de impacto social', el que pueda aportar más transformación y más progreso social, patrocinado por la Ramon Molinas Foundation y dotado con una cantidad en metálico de 10.000 euros.
- 'Premio del público a la mejor presentación', dotado con 3.000 euros en metálico.
- 'Premio SpinUOC Rural', El mejor proyecto obtendrá un premio de 10.000 euros y será el octavo finalista del SpinUOC 2026, donde tendrá la oportunidad de ganar uno de los otros premios.
Además de los galardones habituales, se entregará también el Premio SpinUOC Dona, con el objetivo de visibilizar y apoyar los proyectos emprendedores liderados por mujeres dentro del ecosistema Hubbik. El reconocimiento consta de un primer premio de 10.000 euros con mentoría personalizada, y de un segundo consistente en asesoramiento especializado.
Los proyectos ganadores disfrutarán de un programa de apoyo para el desarrollo, la validación e implantación del modelo de negocio y el plan de financiación (valorado en 2.500 euros) ofrecido por Hubbik.
Los once proyectos que se hayan presentado en el evento también dispondrán de una entrada para el 4 Years From Now (4YFN) de 2026, la feria del emprendimiento del sector móvil del Mobile World Congress, donde se podrán promocionar los proyectos. Además, algunos de estos ocho proyectos podrán disponer de un espacio en el estand de la UOC del 4YFN 2026.
El SpinUOC es un programa de impulso del emprendimiento de la UOC coordinado por la plataforma Hubbik y con el apoyo de la Ramon Molinas Foundation.
Este programa también puede ser cofinanciado mediante una subvención, en caso de que sea otorgada, con el objetivo de reducir la brecha de género en el ámbito de las TIC, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del programa Next Generation EU (ref. BDNS 805662).
Cuándo
18/06/2026
17:45 SpinUOC Rural
19:00 SpinUOC pitch Competition