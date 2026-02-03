Ya sabemos cuáles son los finalistas que el próximo 17 de junio presentarán sus proyectos en la Antigua Fabrica Damm

Una vez finalizada la segunda fase de asesoramiento del programa SpinUOC, el jurado de expertos ha seleccionado -por carácter innovador, la viabilidad, el equipo y el alineamiento estratégico y el impacto social ocho proyectos como finalistas del edición 2021. La final se celebrará el próximo 17 de junio.

Los proyectos seleccionados son los siguientes:

·Angular Technologies, un derivado que proporciona servicios de posicionamiento que explotan señales de varias radios para obtener una posición 3D precisa en escenarios hostiles para GPS.

·Educatool, es una herramienta educativa para padres y madres, docentes y profesionales de la psicología y la educación basado en hallazgos científicos que llevan al éxito educativo.

·Fraud Research, ofrece una plataforma en la nube que resuelve distintos casos de uso en detección de fraude utilizando IA.

·Mocoto, es es un sistema móvil de detección de la superficie corneal. Usando la app Mocoto el oftalmólogo u optometrista adquiere una fotografía del paciente y obtiene la información que le servirá para evaluar su salud visual.

·Opground, conecta oportunidades laborales con programadores, buscando, aplicando y pasando las primeras entrevistas de forma automática por ellos, para que las empresas, que reciben los perfiles más adecuados en menos de cinco minutos, conecten con los más apropiados. Así, el sistema replicador de entrevistas virtual y automático permite hacer las conexiones tal como lo haría un Recruiter pero un 60-80% más rápido, convirtiéndose en el primer reclutador virtual.

·Peacebuilder, es una plataforma innovadora para la resolución de conflictos en línea (ODR) amigable vía web o aplicación móvil, que agiliza y sistematiza la resolución de conflictos entre individuos y proveedores de servicios.

·Whoduniter, un servicio de e-learning y desarrollo para empresas basado en novelas policíacas. Los participantes en estas actividades pueden perfeccionar sus habilidades sociales y ponerlas a prueba en un proceso de aprendizaje práctico inmersivo, dinámico y de alto impacto en un entorno de ficción criminal.

·Xatkit, es una plataforma de orquestación de chatbot de código abierto que se puede utilizar para construir y ejecutar todo tipo de chatbot inteligentes combinando cualquier número de componentes y proveedores de NLP en función de las necesidades del proyecto.

El evento cuenta con el apoyo de de Estrella Damm, Fomento del Trabajo Nacional, Ramón Molinas Foundation, 4 Years From Now y Seed & Click. El SpinUOC está cofinanciado a través del Plan estratégico de la Unidad de Valoración y Transferencia de la UOC (PETER), aprobado por la Generalitat de Cataluña, que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).