La UOC crea una versión exclusiva del motor de traducción Apertium

La implementación de Apertium es un paso adelante en la decisión de la UOC de crear un Campus Global. En un entorno multilingüe, este motor de traducción se convierte en una herramienta para garantizar la comunicación entre personas de diversos ámbitos lingüísticos.



Esta aplicación, todavía en fase de pruebas, ofrece una traducción suficientemente buena para poder entender un texto escrito en otra lengua o para obtener un borrador de traducción que ahorrará tiempo. De momento, permite traducir textos de catalán a castellano, inglés, francés y viceversa, pero podrá alimentarse de cualquiera de los veintiún pares de lenguas actualmente disponibles en la herramienta.



Algunas de las líneas de desarrollo en las que continúan trabajando el grupo de Tecnología Educativa, la Cátedra de Multilingüismo y el Servicio Lingüístico de la UOC, incluyen la traducción de documentos PDF, el apoyo para el vocabulario UOC específico y la incorporación de dominios semánticos (derecho, arte, informática...) para ajustar todavía más las traducciones y mejorar la calidad lingüística de los pares catalán-castellano y catalán-inglés.



Apertium es una iniciativa de código abierto basada en los traductores InterNostrum y Universia, desarrollados por el grupo de investigación Transducens del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante en colaboración con Prompsit Language Engineering. Además de estas dos organizaciones, también han participado en el proyecto el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía.



El proyecto se desarrolla dentro de la línea estratégica de proyectos de tecnologías de la lengua, de la cual se hace difusión en el blog http://cookingattheuoc.wordpress.com.