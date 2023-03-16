En primer lugar, enhorabuena por este galardón. Es el mismo que consiguió Javier Cercas unos cuantos años atrás.

¡Ha sido como si me hubiera tocado la lotería! Es un premio que cae del cielo, porque no lo buscas: lo concede de oficio el Gremio de Libreros de Cataluña, sin que sea necesario presentarse a ningún concurso. Me llamaron para decirme que lo había ganado, y fue como si se acabara el mundo y después se volviera a abrir. Eso lo ha cambiado todo: está muy bien ir haciendo una bolsa de lectores poco a poco, pero llega un momento en que vislumbras una frontera que no puedes cruzar. Y un premio, desengañémonos, te puede situar entre los autores más vendidos.

Su novela versa sobre dos escritoras de una misma familia, pero que están separadas por tres generaciones. El contexto histórico cambia: ¿también lo hacen los conflictos internos de los personajes?

El libro habla de dos mujeres separadas por un siglo. Las dos sufren y lo pasan mal, aunque viven en entornos diferentes: la una en uno rural; la otra en uno urbano. Se podría pensar que lo tiene más difícil la que nació en la Cataluña rural del principio del siglo xx. De todos modos, no tenemos que despreciar en absoluto el sufrimiento de una persona en el estado del bienestar. Por ejemplo, pensemos en la cantidad de suicidios que hay en nuestra «estupenda» sociedad. Es más difícil pelearse para abrirse camino en la actualidad ?sobre todo para una mujer? que pelearse por sobrevivir a principios del siglo pasado. La supervivencia mental puede llegar a ser más dura que la física.

No parecen situaciones nada fáciles.

Mi libro es un grito contra el silencio que hay en torno a los maltratos. Más que atacar los maltratos, ataco el silencio, que es favorecido muchas veces por las propias protagonistas. Las personas que son maltratadas, ya sea en casa, en el trabajo o en la escuela, tienen que entender que lo que les pasa no es su culpa. Por otra parte, también hago hincapié en la Cataluña rural del comienzo del siglo xx, porque creo que se ha hablado muy poco de ello. Excepto Víctor Català, creo que nadie lo ha hecho. Como mínimo, en este tono.

De hecho, su libro es un homenaje a esta autora...

Sí. Los dos personajes femeninos necesitan escribir. Para ellas es como una terapia que las ayuda a aligerar el sufrimiento. La mujer del comienzo del siglo xx, Tònia, lo hace en secreto, porque en aquella época estaba muy mal visto que una mujer se dedicara a escribir. También lee mucho, y una de las obras que le caen en las manos es Soledad, de Víctor Català. Después de leerla, se dice a sí misma: «Este hombre sí que sabe cómo es una mujer por dentro». Cuando se entera de que se trata de una mujer, sin embargo, se pregunta por qué Víctor Català puede escribir y publicar libros, y ella no. Años después, Lali ?su bisnieta, que es despreciada por los niños de su escuela? encontrará en el personaje protagonista de Soledad a una compañera imaginaria, a una amiga. La acompañará durante su vida, hasta que Lali se vea con el ánimo suficiente para afrontar sus problemas por sí misma. Otra referencia a Víctor Català es su localidad natal, la Escala. Tònia nunca llegará a visitarla, pero Lali sí que lo hará, en memoria de su bisabuela.

Usted escribe desde los doce años. ¿Cree que siempre ha sido complicado hacerse un sitio en el mundo editorial?

Es cierto que ahora hay más aspirantes a hacerse un hueco, pero también se publica más. En todo caso, conseguir eso es muy difícil. Como todos los terrenos artísticos y seudoartísticos, el mundo literario es una especie de paraíso donde te puedes comunicar con los lectores y admiradores de tu obra, y entrar cuesta mucho. ¡Yo tardé treinta años en empezar a publicar! Ahora bien, estoy contenta con que no saliera a la luz todo lo que escribí previamente, porque creo que no eran relatos lo bastante maduros. Mi obra puede gustar o no, pero yo estoy muy satisfecha de las cinco novelas que he sacado al mercado hasta ahora. Y estoy convencida de que no lo estaría tanto si se hubieran publicado las anteriores, aquellas que nadie quiso publicar.

Desde la experiencia, ¿qué consejo daría a los escritores noveles que quieren publicar su primera novela?

A pesar de las dificultades que implica publicar, les diría que estudien bien su obra, que se aseguren de que es lo bastante madura y que no hagan como yo, que llamé a la puerta de las editoriales con cosas que no estaban a la altura. Si no están convencidos de que su trabajo está preparado para salir a la luz, no pasa nada: ¡que continúen escribiendo! Que no lo presenten en ningún sitio, porque si no les gusta, no se volverán a leer nada más de ellos. Pero si están convencidos de que su obra vale la pena, tienen que hacer lo imposible para que un editor se la lea. ¡Lo que sea! Aunque queramos cerrar la luz de una habitación, la luz siempre se acaba colando por debajo de la puerta.

Estos aspirantes también tienen que hacer frente a un periodo de cambios en el campo de la industria editorial. En este contexto, ¿qué le parece la irrupción de las nuevas tecnologías, con el libro electrónico al frente?

Creo que el libro electrónico únicamente servirá para cambiarle el traje a la publicación; no creo que afecte al número de autores o de lectores. De momento, no me he acostumbrado a leer un libro electrónico; los utilizo para trabajar o para estudiar, pero no para leer una novela. Todavía necesito el papel, pero acabaré adaptándome a él, como he hecho con muchas otras cosas. Algo muy interesante es el audiolibro. En abril, mi libro El jersei fue el segundo más vendido a Alemania en este formato. No deja de ser sorprendente, porque se había publicado al mismo tiempo en papel y como libro electrónico. Allí, sin embargo, es habitual: la gente compra los CD para escuchar libros en el coche o con la familia, aunque esta opción es bastante más cara que el libro convencional.

En su caso, una dificultad añadida es tener que compaginar la escritura y el periodismo radiofónico con el grado de Lengua y Literatura Catalanas de la UOC. ¿De dónde saca el tiempo?

El trabajo lo tengo que hacer todo el año [carcajadas], pero estudiar en la UOC únicamente me ocupa durante primavera y otoño. Y el resto del tiempo, también escribo. Lo único que hago es cambiar una actividad por otra.

¡Es decir, que alterna las PEC con la literatura!

Tú lo has dicho. ¡Pero no tienen nada que ver entre sí! El ejercicio es completamente diferente y los sistemas de escribir tampoco tienen nada en común. Hacer una PEC para la UOC se parece más a redactar un guion que a escribir literatura. Eso implica creatividad, y no te privas de nada.

¿Cree que podría sacar adelante su vida cotidiana con un modelo docente diferente del de la UOC?

No, no podría estar en una universidad convencional. No lo haría. Entiendo que hay gente a quien le hace falta asistir a clases presenciales, pero yo necesito todo lo contrario: que me dejen trabajar sola e investigar por mi cuenta. Por eso la UOC es ideal para mí.

¿Qué es lo que considera más gratificante de estudiar aquí?

Lo que me motiva más son los contenidos, indiscutiblemente: yo estudio por las cosas que aprendo. También me gusta mucho el sistema de trabajo, especialmente los debates que se organizan en las aulas y cuando los consultores te devuelven los ejercicios con correcciones personalizadas. Es un placer que te retornen los trabajos con sugerencias. Es todo un lujo: aprendes una barbaridad.

Y ahora, con el curso finalizado, toca volver a escribir. ¿Nos sorprenderá pronto con alguna otra novela?

¡Por supuesto! [Carcajadas] A partir de los topónimos de La nevada del cucut, he trabajado en una novela ambientada en la Cataluña rural del siglo xvi. Concretamente, se inspira en los pueblos que había en torno al Camí Ral, de Vic a Olot, y abarca tres generaciones. Es la primera vez que me he atrevido con una novela histórica, y probablemente sea la última. Ahora bien, soy muy exigente y no saldrá a la luz hasta que no esté bien revisada por historiadores. Eso lo tengo claro.