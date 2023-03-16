29/8/11
«La UOC Business School tiene que ser el espacio de encuentro de las micro, pequeñas y medianas empresas»
Joan Torrent
Joan Torrent
¿Cuál es el perfil actual de nuestro tejido empresarial?Desde el grupo de investigación 2TIC, también dirigido por Joan Torrent hemos hecho un análisis muy esmerado del tejido empresarial catalán y hemos llegado a la conclusión que es una zona de microempresas: representan dos terceras partes del PIB catalán y un 50% de la ocupación. Estos resultados son extrapolables en el Estado español. Erróneamente, se cree que las microempresas no pueden tener poder, pero, si se configuran en red, pueden conseguir la misma fuerza que las empresas grandes, especialmente en el plano político.
¿Cuáles son las principales carencias de estas empresas?Hemos visto que las empresas que funcionan, las que son eficientes y competitivas, cumplen tres requisitos: el uso avanzado de las TIC y del comercio electrónico; la apuesta por nuevas formas de organización y calificación del trabajo (remuneración por objetivos, trabajo flexible, etc.), y la formación constante de trabajadores y empresarios. Es lo que nosotros entendemos como «co-innovación». Pero más de un 50% de las empresas no cumplen estos tres objetivos, cojean por algún lado, y están amenazadas de muerte. Tenemos un problema estructural.
¿Cuáles son las razones de la pobre apuesta de las PYME por la formación?Por un lado, no han detectado esta necesidad: venimos de un ciclo largo de expansión y muchos empresarios pensaban que, como que el negocio ya funcionaba, no había que invertir en formación. Por otro lado, hay una carencia de oferta. En Cataluña hay escuelas de negocio muy prestigiosas, pero juegan en otra división: se orientan al negocio internacional de grandes empresas. Además, la universidad pública tiende a construir carreras en base a la investigación y no desde un punto de vista práctico. La consecuencia es que se trabaja poco la transferencia...
¿Cuáles son las consecuencias específicas de la carencia de formación en las PYME?En primer lugar, la ampliación de la divisoria entre los trabajadores formados y los no formados, porque la mayoría de empresas dirigen la formación a los trabajadores que ya están formados. A su vez, los empresarios conocen muy bien su negocio y su sector, pero no tienen formación en gestión empresarial. Así, acaban subcontratando una gestoría, que les cuesta dinero y no genera valor: la gestoría no se preocupa de la estructura de la empresa o de analizar si actúa bien. Esta carencia provoca la pérdida de muchas oportunidades...
Es el vacío que quiere llenar la UOC Business School...Exacto, con la perspectiva de hacer transferencia y dar respuesta inmediata a las problemáticas actuales del país. Pensamos que es una necesidad urgente y que la UOC es la institución específica para hacerlo, por nuestro trabajo en red y por la agilidad en la creación de programas. Disponemos de instrumentos innovadores y flexibles para estudiar qué necesitan las empresas y ofrecerlo.
¿Cuál será la oferta formativa?La podemos dividir en dos nubes formativas: la nube de formación para las PYME y microempresas, con una nueva metodología orientada a la realidad de los empresarios, y la nube de formación de MBA, que desarrolla los programas que ya ofrecemos en la actualidad.
Una metodología orientada a la práctica...Queremos ofrecer una formación transversal, adaptada y flexible, basada en la resolución de problemas reales. La nube de las PYME está dividida en varios módulos, que se podrán elegir individualmente o de manera global. A cada módulo analizaremos las necesidades específicas de los empresarios en una cuestión concreta y los ofreceremos las herramientas y los mecanismos para resolverlas. Además, serán cursos cortos (unas cinco semanas), económicos y adaptados al calendario de las empresas, con el asesoramiento de la figura del coach (un tipo de asesor). Esta nube se dividirá básicamente en tres programas globales: de gestión (arranca el septiembre de 2011), de dirección (febrero de 2012) y de creación (septiembre de 2012). Así ofreceremos todas las herramientas para crear, gestionar y dirigir PYME y microempresas.
¿Cuál es el rol de este asesor?Un requisito imprescindible es que haya sido o sea microempresario. Tiene que conocer de primera mano los problemas que se plantearán. El asesor se verá frente a frente con los empresarios, escuchará sus necesidades y los orientará sobre qué módulos haría falta que hicieran o si tendrían que hacer el programa completo. También tiene que actuar como dinamizador entre los estudiantes y promover nuevas oportunidades de negocio.
Se abren muchas posibilidades de desarrollo...Uno de nuestros objetivos es crear un vivero virtual. Ofreceremos la estructura para desarrollarlo. En este sentido, tenemos un rol de sensibilización, tanto a la hora de ofrecer herramientas prácticas cómo de poner en contacto iniciativas empresariales complementarias que, ahora mismo, están desconectadas. La UOC Business School tiene que ser el espacio de encuentro de las PYME y microempresas de Cataluña. A partir de aquí, tenemos que promover la internacionalización y trabajar en el desarrollo de programas específicos en el plan sectorial.
¿También se aplicará esta metodología a la nube de MBA?La orientación será similar, pero serán programas de más voladizo, con más peso de la teoría económica y con contactos con otras escuelas de negocio a escala internacional. Como novedades en tipo en el mes de septiembre, destacaría un MBA de emprendedoría social y un curso de especialización en empresas digitales.