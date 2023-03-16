¿Cuál es el perfil actual de nuestro tejido empresarial?

¿Cuáles son las principales carencias de estas empresas?

¿Cuáles son las razones de la pobre apuesta de las PYME por la formación?

¿Cuáles son las consecuencias específicas de la carencia de formación en las PYME?

Es el vacío que quiere llenar la UOC Business School...

¿Cuál será la oferta formativa?

Una metodología orientada a la práctica...

¿Cuál es el rol de este asesor?

Se abren muchas posibilidades de desarrollo...

¿También se aplicará esta metodología a la nube de MBA?