Martínez y Madrid consideran que series como Bola de Dragón fueron un fenómeno revolucionario «porque cuando llegaron a Cataluña significaron una ruptura absoluta. Ofrecían unas historias y un estilo visual que no tenían nada que ver con los dibujos animados a los que estaban acostumbrados los jóvenes».

Combates eternos para dar tiempo a los dibujantes

Los combates de Bola de Dragón podían durar capítulos y capítulos. Según los expertos, esto pasaba porque «muchas veces los dibujantes no llegaban a tiempo a dibujar al ritmo que requería la serie». Era habitual en series adaptadas de los cómicos japoneses o manga, en los que la acción pasaba más deprisa en la pantalla que en el papel, aclaran. «Entre Bola de Dragón y Bola de Dragón Z hay 84 episodios para ganar tiempo», explican.

El cómico japonés se abre camino

Desde hace más de una década, tanto el cómico como la animación japoneses se han abierto mercado en las industrias culturales del país. Para los expertos, es una realidad: «el cómico japonés ha pasado de ocupar espacios marginales a ocupar estanterías y más estanterías de las librerías. Hoy en España se publican más de 500 nuevos títulos de manga, algunos de ellos –como el popular Naruto– venden cerca de 40.000 ejemplares de cada volumen».

La cultura popular japonesa es un fenómeno global

«A partir de la entrada del manga y el anime han ido llegando otros elementos propios del j-wave: la música (j-pop), las series de televisión (j-drama), el cine de terror (j-horror), además de la comida, la moda o la lengua», asegura Martínez. Este profesor considera que es un fenómeno global que merece ser analizado en base a tres objetivos: entender, analizar e interpretar la cultura popular japonesa en todo el mundo.

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