El teatro legislativo promueve la participación activa de los ciudadanos

Por Georgina Castillo





El teatro legislativo nació en el año 1992 cuando Augusto Boal, director brasileño creador del teatro del oprimido, decidió presentarse a las elecciones municipales de Río de Janeiro. Un año más tarde salía escogido como concejal y ponía en marcha una nueva forma de hacer política que partía de la voluntad y las necesidades de los propios ciudadanos, que se convertían en protagonistas de la acción política.





Teatro del oprimido



Nacido en los años ochenta de la mano de Augusto Boal, el teatro del oprimido rompe la frontera entre actores y público y crea un espacio de diálogo e interacción en el que los conflictos se trabajan desde la experimentación y el debate, a partir de la teatralización de situaciones reales y cotidianas. A partir del trabajo colectivo, se llega a la toma de conciencia de los mecanismos que se esconden detrás de los conflictos.





Experimentar el malestar



El teatro de Boal no es un teatro catártico en el que el público se identifica emocionalmente con los personajes de la obra. Al contrario, este teatro pretende crear inquietud e insatisfacción en los participantes, de modo que la respuesta a la injusticia no pueda ser otra que la acción y el compromiso.





Teatro legislativo en Barcelona



El año 2010 tuvo lugar en Barcelona el 6.º Encuentro Internacional de Teatro y Educación, organizado por el Forn de Teatre Pa'Tothom, entidad que implementa el teatro del oprimido en Barcelona desde el año 2000. El tema principal de las jornadas fue el teatro legislativo, y se basó en cuatro líneas de trabajo: calidad política, experiencia, género y racismo.



Participaron expertos de diferentes países, como Olivar Bendelak, máximo responsable del área de teatro legislativo en el Centro de Teatro del Oprimido de Río de Janeiro; Julian Boal, hijo de Augusto Boal y continuador de sus teorías en Brasil; José Soeiro, el único político europeo que implementa el teatro legislativo en el Parlamento portugués y Muriel Naessens, actriz francesa especializada en temas de violencia de género.





Análisis de los resultados



Asistió a estas jornadas Eduardo Salvador, investigador del Centro de Estudios por la Paz J. M. Delàs. Las conclusiones que extrajo las recogió en un artículo titulado «Teatro legislativo: arte para la resolución de conflictos comunitarios. Del deseo a la ley», que forma parte del nuevo número de la revista Journal of Conflictology (JoC), que edita la UOC.



Eduardo Salvador explica en su artículo la historia y las características de las diferentes modalidades de teatro creadas por Boal (teatro del oprimido, teatro fórum, etc.) y analiza en detalle las diferentes fases de un taller de teatro legislativo. El análisis de Salvador pretende identificar los aspectos más interesantes de esta metodología, así como detectar sus carencias y limitaciones.





Journal of Conflictology



Impulsada por el Campus por la Paz de la UOC, la JoC es una revista electrónica que promueve el análisis de la práctica de la resolución de conflictos y aporta una base científica a las teorías de la no-violencia. En este nuevo número que ahora se publica podemos encontrar artículos sobre las causas de la inseguridad en Nigeria, el dilema entre paz y justicia, el post-apartheid en Suráfrica o el papel de las Naciones Unidas.