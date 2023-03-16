Las instituciones de educación superior de Cataluña que forman la ACUP trabajarán de forma coordinada con la sociedad civil y las administraciones públicas pertinentes, a favor de un programa de acción eficaz e integral, basado en el respeto de los derechos humanos y que favorezca el desarrollo social, económico, educativo, personal y laboral, a corto, medio y largo plazo, de las personas que buscan asilo y refugio.

Para conseguirlo, las universidades se comprometen, entre otras acciones, a:

Poner a disposición del Comité Operativo de Apoyo a los Refugiados y de todas las administraciones y entidades que se harán cargo de la acogida y la integración de los refugiados en Cataluña sus capacidades y sus recursos.



Promover la implicación activa de las comunidades universitarias de la ACUP, que suman cerca de 193.000 alumnos .



. Facilitar el acceso y la integración de los recién llegados a las actividades académicas y reclamar a las administraciones competentes que agilicen los procesos de homologación y certificación de títulos para garantizar su acceso a los estudios.

Por otra parte, las universidades catalanas, como espacios de formación, investigación, innovación, creación y difusión del conocimiento, se solidarizan con el sufrimiento del pueblo sirio y el de todas las personas que en la actualidad están viviendo situaciones de violencia. Al mismo tiempo, la ACUP denuncia a los estados e instituciones que vulneran por defecto o por omisión los derechos humanos y el derecho humanitario internacional.

La ayuda humanitaria es clave para asegurar las condiciones de vida y la dignidad de las personas; por eso el manifiesto insta a los gobiernos y administraciones públicas a asumir la responsabilidad moral de acoger a las personas que huyen de la violencia, promoviendo el diálogo y la coordinación con la sociedad civil para contribuir al bienestar de las personas que buscan refugio y asilo.