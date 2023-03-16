Los niños son objeto de los planes de gestión de desastres y de las medidas de prevención y protección, pero son también una parte activa, que hay que tener en cuenta y reconocer, en la implantación y el diseño de estos planes. El proyecto de investigación CUIDAR (H2020) quiere abordar la participación de los niños y los adolescentes en la mejora de los modelos de gestión, identificando sus necesidades (psicológicas, sociales y materiales) y empoderando al colectivo en la organización y gestión de todo tipo de desastres naturales y sociales, antes, durante y después de la emergencia.



El proyecto CUIDAR, coordinado por la Universidad de Lancaster y en el que participan investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad de Tesalia, el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y la organización Save the Children (Italia y el Reino Unido), desea «recuperar el sentido de poder de este grupo social y concebirlo como una parte vital tanto para la prevención como para la correcta recuperación de un desastre natural», afirma Israel Rodríguez-Giralt, investigador de la UOC y del proyecto. CUIDAR creará un «marco de comunicación y participación que visibilice este colectivo, para que los políticos, los expertos y los técnicos de gestión de desastres puedan mejorar la planificación y la respuesta en situaciones de emergencia», afirma Daniel López Gómez, investigador de la UOC y también miembro del proyecto.



«Los niños, junto con los abuelos y las personas con discapacidad, son uno de los grupos sociales más olvidados en la planificación y la gestión de desastres. A menudo se les reduce a un mero objeto pasivo y homogéneo de la ayuda, las políticas y las estrategias que diseñan los expertos y los profesionales. Nuestro proyecto va encaminado a visibilizarlos como sujetos activos, con capacidad para informar y transformar de forma significativa la gestión de los desastres», afirman los investigadores de la UOC, Israel Rodríguez-Giralt y Daniel López Gómez.



El proyecto CUIDAR ha recibido una financiación de 2 millones de euros, de los cuales la UOC administrará 275.000, dentro del programa Horizon 2020, en el marco de investigación y competitividad de la Unión Europea, para trabajar durante tres años con y para niños de entre 6 y 14 años de países como Inglaterra, España, Grecia, Portugal e Italia.



Una destacada colaboración de académicos y profesionales multidisciplinarios de distintas instituciones trabajará para «los niños y adolescentes que hayan vivido desastres o situaciones particularmente desestabilizadoras —terremotos, inundaciones, incendios, episodios contaminantes o pobreza económica— sean capaces de trasladar sus experiencias y percepciones a los principales profesionales y equipos técnicos encargados de planificar y gestionar las emergencias y los desastres».



Los investigadores añaden que «el trabajo directo con los niños promoverá recursos sociopsicológicos para analizar los principales problemas que afronta este colectivo en situaciones de emergencia. A la vez permitirá trabajar sobre modelos de resiliencia y de recuperación de estas situaciones mucho más informados».



Para lograrlo, el proyecto CUIDAR persigue los siguientes objetivos:

Concienciar de la percepción del riesgo, de las necesidades en las situaciones de desastre y de las capacidades de los niños y niñas para afrontarlos.



Fortalecer la comprensión de las emergencias y también de las acciones que pueden generar para responder a ellas en los ámbitos individual, familiar y comunitario.



Hacer más eficaz la comunicación entre los técnicos de protección civil y los niños en contextos urbanos.



Mejorar el marco de gestión de desastres, las políticas y las prácticas para que tengan más en cuenta las necesidades particulares de los niños y los adolescentes.



Aumentar la conciencia y la comprensión del papel clave que tienen los niños y adolescentes entre los diferentes expertos y profesionales involucrados en la protección civil y en la respuesta a situaciones de desastre.