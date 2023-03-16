«La realidad aumentada mejorará nuestras vidas»

«Gracias a la realidad aumentada se puede obtener la mejor ecografía posible en cada caso». Así de claro y contundente se muestra Takashi Yoshinaga, uno de los principales expertos mundiales en realidad aumentada. Investigador en el Institute of Systems, Information Technologies and Nanotechnologies, en Japón, ha desarrollado modelos de realidad aumentada en el ámbito de la medicina, la agricultura y el deporte, entre otros. La realidad aumentada, surgida -al igual que otras muchas tecnologías- en el sector militar, en los últimos tiempos se abre camino en usos más sociales y ya hay unos cuantos hospitales en el mundo que la han adoptado para algunos procesos. «Estoy convencido de que la vamos a incorporar con normalidad y que mejorará nuestras vidas», dice Yoshinaga, que ha estado en Barcelona invitado por la UOC.

¿Qué es la realidad aumentada?

La realidad aumentada es la tecnología para aumentar la conciencia utilizando información digital.

¿Cuál es la diferencia con la realidad virtual?

En la realidad virtual todo el entorno que el usuario ve es información digital, mientras que en la realidad aumentada la mayor parte del entorno que el usuario ve es el entorno real. En la realidad aumentada la información digital es un añadido, es utilizada para complementar el mundo real.

¿Qué aplicaciones tiene o puede tener la realidad aumentada?

¡Puede tener muchas! Por ejemplo, la geolocalización para mostrar el camino que debe seguirse hacia un destino, o poder ver si un restaurante es bueno o no —a partir de los comentarios de clientes anteriores— solo por medio de la pantalla del teléfono móvil que lo enfoca. Es decir, la cámara del móvil enfoca la calle donde estamos, el mundo real, y en la misma pantalla, arriba o en un lado, nos aparece información digital en forma de flechas o indicaciones que nos dice hacia dónde debemos ir. O esta misma cámara enfoca un restaurante y en la pantalla aparecen los comentarios de los últimos clientes que han estado y que lo han comentado. O apuntamos a un monumento con la cámara, el móvil lo reconoce y nos da toda su información histórica. Esto es la realidad aumentada.

Usted ha centrado la mayor parte de su investigación en aplicaciones médicas de la realidad aumentada. ¿Puede poner algunos ejemplos?

Sí. La aplicación más desarrollada consiste en apoyar y en mejorar de forma sensible el sistema de ecografías; buena parte de mi investigación se ha centrado en este aspecto. Por ejemplo, en el caso de las ecografías, la realidad aumentada indica el ángulo óptimo para aplicar el aparato sobre el cuerpo humano para que la imagen retratada ofrezca la mejor información posible. Mientras un profesional hace una ecografía, en un monitor al lado puede ver en tiempo real la mejor forma de hacerla —si la está haciendo bien o si tiene que mejorar el ángulo—, puede desplazarse un poco a un lado, etc. La realidad aumentada también se aplica para administrar inyecciones. En este caso, indica dónde está la mejor vena para dar la punzada a partir de infrarrojos. Y, como he dicho, todo esto en tiempo real.

Por lo tanto, puede servir para mejorar algunas técnicas médicas concretas...

Sí, muchas. Yo solo he desarrollado del todo la aplicación en ecografías, pero, como decía, la realidad aumentada puede servir también para administrar inyecciones o para mejorar según qué operaciones quirúrgicas. De hecho, en el campo de la medicina la realidad aumentada puede ser muy útil en el proceso de formación y aprendizaje de los futuros profesionales de la medicina o para el perfeccionamiento de algunos procesos médicos. Es decir, gracias a la realidad aumentada se puede obtener la mejor ecografía posible en cada caso, por ejemplo.

La realidad aumentada, por lo tanto, ¿puede mejorar nuestras vidas?

¡Eso espero! Ahora mismo lo más importante son los aparatos de detección y los de monitorización. Son aparatos todavía demasiado caros, grandes y complejos como para ser utilizados cotidianamente. Aún es pronto para decir que la realidad aumentada cambiará los procesos médicos, pero todo llegará. Aun así, ya hay unos cuantos hospitales que han puesto un pie en la tecnología de la realidad aumentada y el interés es absolutamente creciente porque los resultados son muy buenos. Aparte de la necesaria popularización de los aparatos, hay otros factores importantes que determinarán la difusión del uso de la realidad aumentada. Por ejemplo, la aceptación social en el uso de cámaras para procesos médicos.

¿Se refiere a la privacidad del paciente?

Exacto. ¡Todavía hay muchos pacientes que no quieren cámaras mientras los operan en un quirófano o mientras les hacen según qué pruebas médicas! Este es el problema principal con el que chocaron las Google Glasses, por ejemplo. Cuando se empezaron a utilizar en la vida real afloraron una serie de debates derivados de la privacidad porque estas gafas, a pesar de que eran un muy buen aparato, ofrecían informaciones de otras personas o entidades que podían ser entendidas como privadas. Con todo, esta es una cuestión en plena evolución y se va poco a poco hacia la aceptación de la realidad aumentada como elemento normal en nuestras vidas.

Por lo que dice, alguien podría pensar que la realidad aumentada podría tener usos no deseados...

Sí. Como todo, la realidad aumentada puede tener usos potencialmente negativos. De hecho, al igual que otras muchas tecnologías, las primeras investigaciones en realidad aumentada tenían finalidades militares y estaban pagadas por los ejércitos. Es responsabilidad nuestra, de nuestra sociedad, darle un uso provechoso y adecuado. Pero estoy convencido de que la realidad aumentada mejorará nuestras vidas.

A partir de su experiencia, ¿cree que las instituciones, gobiernos o grandes compañías creen lo suficiente en los beneficios de la realidad aumentada?

Bien, como he dicho antes, los gobiernos, especialmente el estadounidense, han invertido y continúan invirtiendo mucho dinero en el desarrollo de la realidad aumentada para fines militares. Por ejemplo, para el entrenamiento de soldados a la hora de conducir tanques. En muchas tecnologías el inicio también ha sido militar y después la tecnología se ha adaptado a usos diferentes, más sociales, como la medicina u otros muchos ámbitos. Esto empieza a suceder con la realidad aumentada y todo apunta a que se seguirá este mismo proceso.

En la conferencia también ha explicado que tiene aplicaciones en agricultura, por ejemplo. ¿En qué sentido o propósito?

Sí. He desarrollado un sistema de control de cultivos y plantaciones de tomates en tiempo real. Con una cámara de 360 grados colocada en el invernadero de la plantación se puede controlar de forma remota el estado de los tomates, si están maduros o no, si les falta agua, etc. solo moviendo el móvil que recibe la imagen para controlar todos sus ángulos, sin necesidad de desplazarse.

¿Trabaja en algún otro ámbito en el que se aplique realidad aumentada?

Sí; por ejemplo, en el deporte. Ahora trabajo en un sistema para optimizar los entrenamientos en el atletismo. Monitorizo los movimientos de los atletas cuando corren con sensores aplicados en el cuerpo, y a partir de modelos de movimiento óptimo el entrenador puede ver en tiempo real qué movimientos de cada atleta lo pueden ayudar o perjudicar a la hora de ser más rápido, eficiente o de cargar determinados músculos del cuerpo. De este modo los propios atletas pueden ver qué hacen bien y qué hacen mal para sacar el máximo provecho de su cuerpo.

Para terminar, ¿cuáles son sus expectativas para la realidad aumentada en un futuro próximo?

Creo que pronto será utilizada por mucha más gente que ahora. Cada día que pasa los aparatos son más pequeños, accesibles y asequibles. Y cuando se popularice se multiplicarán las aplicaciones que hacen uso de la realidad aumentada en nuestra vida diaria. Estoy convencido de ello. De hecho, mucha gente ya tiene aplicaciones de realidad aumentada en los teléfonos móviles sin saber que es realidad aumentada. Yo continuaré investigando tanto en realidad aumentada como en realidad virtual. Mi interés principal es estudiar y mejorar la visualización de información; es decir, de qué manera la visualización, a partir de las realidades virtual y aumentada, puede ayudar a nuestras vidas.