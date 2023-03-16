Una investigación evidencia la relación entre los resultados de la prueba Saber Pro en Colombia y las características de los estudiantes

Una investigación evidencia la relación entre los resultados de la prueba Saber Pro en Colombia y las características de los estudiantesPara los investigadores, la enseñanza y el aprendizaje deben adaptarse a los intereses de los estudiantes y a su entorno social y cultural, así como a las diferencias individuales
Durante el estudio, se examinaron los resultados de la prueba Saber Pro de 258 estudiantes
Investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), de la Universidad del Cauca (Colombia) y de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam exploraron la relación que hay entre la calidad y la equidad en la educación a partir de las pruebas Saber Pro que se presentaron en 2019 en Colombia. A través de la investigación, se estudiaron las diferencias en los puntajes de los exámenes, las relaciones entre los resultados y las características familiares, socioeconómicas y académicas de los estudiantes, así como la percepción de los responsables académico-administrativos. "Nuestros hallazgos muestran diferencias significativas en las puntuaciones medias y el desempeño de los estudiantes que se preparan para ser profesores, cuando los datos se agrupan de acuerdo con las condiciones personales, socioeconómicas y académicas", explican los investigadores.
La investigación publicada en la revista Education Sciences significa un insumo para ayudar a la comunidad académica y científica de la educación superior a considerar las pruebas estandarizadas como una fuente de información del contexto propio, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos del país, teniendo en cuenta las diferencias entre los estudiantes, sus circunstancias de vida individuales y las necesidades basadas en el contexto. "Nuestros hallazgos coinciden con la afirmación de que las variables individuales y familiares están vinculadas al desempeño de los estudiantes en contextos latinoamericanos; además, fortalecen el puente de comunicación entre la educación superior y otros niveles educativos", indican los investigadores en el estudio.
Condiciones de vida vs. aprendizaje y rendimiento académico
Los investigadores identificaron diferencias significativas cuando los estudiantes se agrupan por género, valor y forma de pago de la matrícula, los servicios con los que cuenta el estudiante (internet, portátil, lavadora, televisión), lugar de residencia, nivel de educación del padre o la madre y el tipo de empleo de la madre.
Además, durante el estudio se evidenció que los estudiantes pertenecientes a estratos socioeconómicos altos lograron mejores resultados en las pruebas, mientras que aquellos de estratos bajos parecían tener más dificultades. Los estudios lo muestran: los niños que viven en la pobreza extrema, privados de necesidades básicas como comida, ropa, un hogar o que carecen de servicios públicos como electricidad o acceso a internet, tienen más probabilidades de tener un desempeño deficiente en la escuela y abandonarla; "y nuestros hallazgos lo apoyan: las condiciones socioculturales, socioeconómicas y de vida de los estudiantes afectan su aprendizaje y rendimiento académico. Con estos resultados, queremos ayudar, además, a cerrar la brecha actual entre la educación superior y otros niveles educativos", citan los investigadores en el estudio. Así pues, a los entrevistados, les llamó la atención que el éxito en la prueba parece depender, en gran medida, de saber leer críticamente.
La minería de datos en la educación
Diversas investigaciones han demostrado que los profesores, las escuelas y los países que son eficaces en términos de calidad tienden a serlo también en términos de equidad. Es por esto por lo que, para los investigadores, la enseñanza debe adaptarse a los intereses de los estudiantes y, sobre todo, hay que tener en cuenta su entorno social, cultural y las diferencias individuales, de manera que repensar los métodos de evaluación podría conducir a cambios en los planes de estudio.
El análisis del aprendizaje puede ayudar a reducir las brechas en los logros educativos. Es así como la minería de datos educativos y las analíticas de aprendizaje (learning analytics) juegan un rol fundamental en la toma de decisiones por parte de los docentes y se convierten en una herramienta clave para ayudar a cerrar la brecha invisible en los diferentes niveles educativos. Sin embargo, el análisis de datos aún no forma parte de los planes de estudios que forman futuros profesionales de la educación, lo que limita la toma de decisiones educativas o pedagógicas, esencial en los procesos liderados por estos profesionales.
Recomendaciones basadas en la evidencia
Para la investigadora principal del estudio, Diana Paola Sáenz Castro, alumni del máster universitario de Educación y TIC (E-learning) de la UOC, con el propósito de mejorar los programas de formación de profesoras y profesores en Colombia, es necesario que la comunidad académica de los programas defienda la idea de que la calidad de la educación va más allá de los resultados cuantitativos; promueva procesos y procedimientos que identifiquen las características personales, familiares, socioeconómicas y académicas de los estudiantes; involucre al equipo docente en procesos de investigación cuantitativa; promueva el uso de software de análisis estadístico entre estudiantes y profesores; posibilite la toma de decisiones basadas en datos; genere espacios de reconocimiento y reflexión sobre los elementos evaluados por las pruebas Saber en diferentes niveles; promueva las habilidades de lectura crítica en los profesores y estudiantes, y haga partícipes de proyectos de investigación similares a estudiantes, profesores, egresados, estudiantes de posgrado y colegas que trabajan en diferentes niveles educativos.
Entorno de la población de estudio
Durante el estudio, se examinaron los resultados de la prueba Saber Pro del 2019 de 258 estudiantes de licenciatura de una universidad pública del país, de los cuales alrededor del 88 % estaban matriculados en el campus principal, el 94 % estudió in situ, el 3 % vivía fuera del departamento donde se ubica el campus principal y el 21 % vivía en municipios distintos a los de los dos campus.
Además, se evidenció que aproximadamente el 48 % y el 33 % de los estudiantes pertenecían a los estratos 1 y 2, respectivamente.
Artículo de referencia
Diana Paola Sáenz Castro, Dimitrios Vlachopoulos, Sergi Fàbregues. "Exploring the Relationship between Saber Pro Test Outcomes and Student Teacher Characteristics in Colombia: Recommendations for Improving Bachelor’s Degree Education". Education Sciences. 2021, 11(9), 507; https://doi.org/10.3390/educsci11090507
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