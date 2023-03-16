Una investigación evidencia la relación entre los resultados de la prueba Saber Pro en Colombia y las características de los estudiantes

La minería de datos en la educación



Diversas investigaciones han demostrado que los profesores, las escuelas y los países que son eficaces en términos de calidad tienden a serlo también en términos de equidad. Es por esto por lo que, para los investigadores, la enseñanza debe adaptarse a los intereses de los estudiantes y, sobre todo, hay que tener en cuenta su entorno social, cultural y las diferencias individuales, de manera que repensar los métodos de evaluación podría conducir a cambios en los planes de estudio.

El análisis del aprendizaje puede ayudar a reducir las brechas en los logros educativos. Es así como la minería de datos educativos y las analíticas de aprendizaje (learning analytics) juegan un rol fundamental en la toma de decisiones por parte de los docentes y se convierten en una herramienta clave para ayudar a cerrar la brecha invisible en los diferentes niveles educativos. Sin embargo, el análisis de datos aún no forma parte de los planes de estudios que forman futuros profesionales de la educación, lo que limita la toma de decisiones educativas o pedagógicas, esencial en los procesos liderados por estos profesionales.

Recomendaciones basadas en la evidencia



Para la investigadora principal del estudio, Diana Paola Sáenz Castro, alumni del máster universitario de Educación y TIC (E-learning) de la UOC, con el propósito de mejorar los programas de formación de profesoras y profesores en Colombia, es necesario que la comunidad académica de los programas defienda la idea de que la calidad de la educación va más allá de los resultados cuantitativos; promueva procesos y procedimientos que identifiquen las características personales, familiares, socioeconómicas y académicas de los estudiantes; involucre al equipo docente en procesos de investigación cuantitativa; promueva el uso de software de análisis estadístico entre estudiantes y profesores; posibilite la toma de decisiones basadas en datos; genere espacios de reconocimiento y reflexión sobre los elementos evaluados por las pruebas Saber en diferentes niveles; promueva las habilidades de lectura crítica en los profesores y estudiantes, y haga partícipes de proyectos de investigación similares a estudiantes, profesores, egresados, estudiantes de posgrado y colegas que trabajan en diferentes niveles educativos.

Entorno de la población de estudio



Durante el estudio, se examinaron los resultados de la prueba Saber Pro del 2019 de 258 estudiantes de licenciatura de una universidad pública del país, de los cuales alrededor del 88 % estaban matriculados en el campus principal, el 94 % estudió in situ, el 3 % vivía fuera del departamento donde se ubica el campus principal y el 21 % vivía en municipios distintos a los de los dos campus.

Además, se evidenció que aproximadamente el 48 % y el 33 % de los estudiantes pertenecían a los estratos 1 y 2, respectivamente.

Artículo de referencia

Diana Paola Sáenz Castro, Dimitrios Vlachopoulos, Sergi Fàbregues. "Exploring the Relationship between Saber Pro Test Outcomes and Student Teacher Characteristics in Colombia: Recommendations for Improving Bachelor’s Degree Education". Education Sciences. 2021, 11(9), 507; https://doi.org/10.3390/educsci11090507

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