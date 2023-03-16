Aunque más de mil millones de personas viven con discapacidad a nivel mundial, su acceso al empleo sigue siendo limitado y desigual. En Iberoamérica, pese a las cuotas obligatorias y a los programas de apoyo, la brecha laboral se profundiza entre la formalidad y la informalidad, sin obviar la invisibilidad estadística presente a la hora de relacionar desempleo y discapacidad.[A1]

Los compromisos internacionales han avanzado, pero los datos muestran que la inclusión laboral de personas con discapacidad aún no se traduce en oportunidades reales.

El primer coloquio internacional de reflexiones frente a la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el contexto iberoamericano, que se llevará a cabo en México, abordará diversas cuestiones de este ámbito desde la academia, la investigación y la realidad empresarial.

Según el Informe mundial sobre la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a alrededor del 15 % de la población mundial. A pesar de este peso demográfico, su participación en el mercado de trabajo sigue siendo marcadamente inferior a la de las personas sin discapacidad.

Datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que las personas con discapacidad tienen tasas de empleo más bajas y salarios más reducidos: en promedio, perciben un 12 % menos por hora trabajada que los trabajadores sin discapacidad. Esta brecha se profundiza en contextos donde los marcos legales existen, pero no se cumplen de manera efectiva. Asimismo, persisten las prácticas de estigmatización en torno a la eficiencia y la productividad de un trabajador o trabajadora con discapacidad, lo que repercute en el acceso a las ofertas, en la posibilidad de tener condiciones de equidad en los procesos de selección y, finalmente, en la contratación.

En América Latina y el Caribe, las cifras son aún más desafiantes. El Banco Mundial y el BID estiman que cerca de 85 millones de personas en la región viven con discapacidad, lo que equivale al 14,7 % de la población regional. La mayoría enfrenta barreras estructurales para acceder a un empleo digno: menor nivel educativo por falta de inclusión en el sistema escolar, falta de accesibilidad física y digital, discriminación en procesos de contratación y una alta dependencia de la economía informal, tal y como alertan las Naciones Unidas en su Fact sheet on Persons with Disabilities, en la que indican que, en la región, entre el 80 % y el 90 % de las personas con discapacidad están desempleadas o fuera del mercado laboral formal, y la mayoría de las que trabajan reciben remuneración insuficiente o directamente no monetaria. Para Yennifer Villa Rojas, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya, lo anterior prende las alarmas sobre la ausencia de condiciones reales para la vida digna de las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadoras. "Se requieren transformaciones profundas de las políticas públicas en los diferentes países del continente, comenzando por la participación de quienes vivencian la discapacidad, el cambio sobre los modos de comprender el empleo y la apertura a focalizar acciones en quienes han sido históricamente discriminados", afirma Yennifer.

En países como Perú, Brasil y Chile, las leyes han establecido cuotas de contratación obligatoria de entre el 2 % y el 5 % en las plantillas de empresas medianas y grandes, pero su cumplimiento ha sido parcial por falta de seguimiento efectivo. En México, la Ley General para las Personas con Discapacidad reconoce derechos en materia de trabajo y accesibilidad, pero no existe una cuota obligatoria para el sector privado. Para el caso de Colombia, a pesar de los avances normativos, la proporción de personas con discapacidad que pasó la mayor parte de su tiempo trabajando (un 18,4 %) es inferior a la mitad de las personas sin discapacidad que trabajan (un 43,9 %), según el informe El diamante del cuidado frente a la experiencia de la discapacidad en Colombia, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El caso de España refleja una realidad similar. El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que la tasa de actividad de las personas con discapacidad en el 2023 se ubicó en el 35,5 %, frente al 78 % de la población general. La tasa de empleo fue de apenas un 28,5 %, mientras que el desempleo alcanzó el 19,8 %, casi seis puntos por encima de la media nacional. A pesar de la existencia de la Ley General de Discapacidad, que obliga a las empresas de más de 50 empleados a reservar al menos un 2 % de su plantilla, gran parte de las contrataciones se concentran en Centros Especiales de Empleo, lo que plantea el reto de avanzar de un modelo de empleo protegido hacia la plena inclusión en el mercado laboral ordinario. Además, en 2024, se contabilizaron 271.765 contratos a personas con discapacidad, lo que representó un 1,76 % del total de la contratación. Este porcentaje fue inferior al del año anterior.

Ante el panorama, la profesora colaboradora de la UOC enfatiza: "Insistimos en poner toda la atención y todos nuestros esfuerzos en cómo el mundo del trabajo tendría que acoger la experiencia de las personas con discapacidad. Con ello, el llamado a garantizar vidas dignas para todos y todas es a los gobiernos, el sector empresarial, la academia y la sociedad en general. De esta manera, preguntarnos por la relación entre trabajo y discapacidad es abrir la puerta a propuestas situadas en otras economías, relaciones laborales justas y prácticas de cuidado orientadas a construir comunidad". Por este motivo, en los próximos meses la UOC pondrá en marcha un programa de inclusión para personas con discapacidad en nuestra institución. En una primera fase, este programa se centrará en el colectivo de gestión. La iniciativa se desarrollará en colaboración con entidades del tercer sector y con el colectivo de alumni, con el objetivo de construir una universidad más inclusiva y de fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Avances y retos

El panorama iberoamericano evidencia una tensión entre las normas y la realidad. Mientras los países han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y han creado marcos legales para promover la inclusión, las cifras muestran que los resultados aún son insuficientes.

Los principales desafíos identificados por organismos internacionales son:

Reducir la brecha educativa y mejorar la formación adaptada a las demandas del mercado.

y mejorar la formación adaptada a las demandas del mercado. Fortalecer los sistemas de inspección y sanción para garantizar el cumplimiento de las cuotas.

para garantizar el cumplimiento de las cuotas. Financiar ajustes razonables y de accesibilidad universal en los lugares de trabajo.

en los lugares de trabajo. Combatir el estigma social y empresarial mediante campañas y programas de sensibilización.

Al mismo tiempo, existen avances significativos: programas de intermediación laboral y formación inclusiva, como los impulsados por la Fundación ONCE en España o las iniciativas regionales del Banco Mundial y el BID, han demostrado que, cuando se combinan incentivos empresariales, acompañamiento y accesibilidad, la contratación de personas con discapacidad no solo es viable, sino que aporta valor agregado en términos de diversidad, productividad e innovación.

"Reconocemos la existencia de otros modos de vivir el trabajo; por ejemplo, el trabajo comunal, comunitario o colectivo. También la pervivencia de procesos de producción que cuidan todas las vidas, no solo las humanas; entonces, buscan el decrecimiento[A2] . Además, apostamos por la creación del bienestar colectivo con base en el reconocimiento y la complementariedad de todas las personas. En otras palabras, reconocer la discapacidad como experiencia altera la idea universal de trabajo y propone abrir espacio a las diferencias, sin con ello pretender su normalización", comenta Yennifer Villa.

Reflexiones frente a la inclusión laboral de personas con discapacidad en el contexto iberoamericano

Este panorama abre la reflexión sobre los retos compartidos y las oportunidades de transformación en la región, que serán objeto de debate en el 1.er Coloquio Internacional "Reflexiones frente a la inclusión laboral de personas con discapacidad en el contexto iberoamericano", espacio académico y social que busca profundizar en estos temas.

El Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango (TecNM Huauchinango, México), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC, España) y la Fundación Universitaria CEIPA (Colombia), con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI, México), son los organizadores de este evento, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre de 2025 en las instalaciones del Instituto en México.

Este encuentro reunirá a especialistas de México, España, Colombia y Bolivia, así como a representantes de empresas, instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y del ámbito académico para compartir experiencias, conocimientos y estrategias impulsadas en la última década y así fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Iberoamérica.

El Coloquio busca visibilizar buenas prácticas, políticas públicas y culturas inclusivas, además de abrir espacios de diálogo entre la sociedad y los sectores productivos para construir entornos de trabajo más equitativos y sostenibles, en coherencia con la diversidad de cuerpos, capacidades y sensibilidades.

El evento es gratuito y está abierto a todas las personas interesadas en el tema.

Para más información, consulte la página del evento, https://ceipa.edu.co/evento/primer-coloquio-internacional/, o escriba al correo dudas_coloquio@huauchinango.tecnm.mx