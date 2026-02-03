Esta aplicación ayuda a las familias con niños que sufren una enfermedad rara a mejorar la comunicación con los profesionales sanitarios. Dispone de siete casos que ayudan a las familias a superar las distintas situaciones médicas que pueden presentarse habitualmente. Cada uno de los casos contiene un vídeo de testimonios de familias afectadas y profesionales, un hipertexto explicativo y la anticipación de las posibles dudas, un diccionario básico de palabras médicas, consejos, recursos y enlaces.

En su creación han participado lingüistas, psicólogos y médicos de la Universidad Pompeu Fabra, de la Universitat Oberta de Catalunya, del área de Genética Clínica y Molecular y la Unidad de Enfermedades Raras del Hospital Vall de Hebron. También ha contado con la participación de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) y familias asociadas, y se ha elaborado en el marco del proyecto RercerCaixa JUNTS.

