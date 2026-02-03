Presentació de l'aplicació COMJuntsCOMJunts facilita la comunicació metge-pacient
Aquesta aplicació ajuda les famílies amb nens que pateixen una malaltia rara a millorar la comunicació amb els professionals sanitaris. Disposa de set casos que ajuden les famílies a superar les diferents situacions mèdiques que es poden presentar habitualment. Cada un dels casos conté un vídeo de testimonis de famílies afectades i professionals, un hipertext explicatiu i l’anticipació dels possibles dubtes, un diccionari bàsic de mots mèdics, consells, recursos i enllaços.
En la seva creació hi han participat lingüistes, psicòlegs i metges de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat Oberta de Catalunya, de l’Àrea de Genètica Clínica i Molecular i la Unitat de Malalties Rares de l’Hospital Vall d’Hebron. També hi han participat FEDER (Federació Espanyola de Malalties Rares) i famílies associades, i s’ha elaborat en el marc del projecte RercerCaixa JUNTS.
Ja estan obertes les inscripcions. Apunta’t aquí. T’esperem el dijous 6 de setembre a les 18 hores a la Sala Beta del CosmoCaixa!