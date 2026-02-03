En la línea de construir una red internacional de trabajo colaborativo con instituciones del ámbito de la salud digital, el eHealth Center de la UOC se ha asociado con el Centre for eHealth Innovation de Toronto, centro de investigación e innovación líder en salud digital. Este verano, la Dra. Carme Carrion, investigadora y coordinadora del ámbito académico de diseño y evaluación de intervenciones en salud digital del eHealth Center de la UOC, estuvo en Toronto con el objetivo de sumergirse en el ecosistema de salud digital canadiense y establecer líneas de colaboración con este centro. «La organización está situada estratégicamente en el corazón de la innovación sanitaria, rodeada de los grandes hospitales y centros de investigación de la ciudad, y junto a un vivero de empresas biomédicas y tecnológicas. También está cerca de la Universidad de Toronto y de la sede del gobierno de Ontario. Todo ello crea un entorno muy propicio a la innovación», explica la investigadora.

El Centre for eHealth Innovation nació en 2004 a iniciativa del Dr. Alejandro Jadad —doctor honoris causa por la UOC—, acompañado de una veintena de investigadores y colaboradores que compartían una visión innovadora de la salud. En un momento en el que la tecnología solo se consideraba una herramienta para los médicos, el centro introdujo un concepto disruptivo: la posibilidad de que el paciente utilizara la tecnología personalizada para mejorar la experiencia de su enfermedad y la gestión de su salud. Catorce años después, la institución se ha convertido en líder global en el diseño y la implantación de tecnologías móviles para la gestión de enfermedades crónicas.

«Nuestro trabajo no sería posible, por supuesto, sin el centenar de alianzas que hemos establecido con organizaciones afines de todo el mundo», asegura Joseph Caffazzo, director del centro. Una de estas organizaciones afines es el eHealth Center de la UOC, que, a raíz de la estancia de Carme Carrion, ha iniciado una colaboración con el centro canadiense con el objetivo de trabajar en una metodología para validar e implantar soluciones digitales para el manejo de todo tipo de patologías.

Las herramientas digitales, imprescindibles en el empoderamiento de los enfermos crónicos

«Uno de los puntos fuertes del Centre for Global eHealth Innovation», explica Carrion, «es su evaluación de la solución digital una vez implantada y el acompañamiento que proporcionan a los usuarios. Los investigadores y los desarrolladores trabajan codo a codo con profesionales de la salud, desarrolladores y pacientes para asegurar que la aplicación móvil que han diseñado es efectiva y que el usuario saca el máximo provecho de ella».

El centro canadiense ha lanzado varias soluciones digitales enfocadas a personas con enfermedades crónicas, entre ellas Bant, una aplicación móvil para pacientes diabéticos muy descargada en España; Ned, para pacientes con cáncer de próstata; Medly, para la insuficiencia cardíaca; Breathe, para condiciones respiratorias, y iCanCope, para el dolor crónico de pacientes jóvenes. Una característica común de estas soluciones es que permiten el trabajo conjunto de médicos y pacientes mediante la tecnología, lo que mejora la calidad de vida de los enfermos.

La línea de trabajar con organizaciones de salud es también una apuesta del eHealth Center de la UOC, que ya ha iniciado colaboraciones con algunos centros sanitarios. «Nuestro objetivo es asesorarles y ayudarles a poner orden en las aplicaciones móviles del sector de la salud, para que puedan separar el grano de la paja y determinar cuáles son las que realmente aportan valor», asegura Carrion.

El empoderamiento de los enfermos crónicos es, pues, una necesidad imperiosa que puede convertirse en una realidad con la ayuda de las herramientas digitales. El eHealth Center de la UOC y el Centre for eHealth Innovation de Toronto se han asociado para trabajar teniendo en cuenta este objetivo. Para Carrion, «hay que hacer una apuesta de país para lograrlo. En Canadá lo tienen claro y las administraciones, los investigadores y las organizaciones sanitarias han diseñado una estrategia clara en torno a la salud digital».